สุดเจ๋ง! “หาดซันไรซ์-อ่าวมาหยา” ติดอันดับ 20 หาดสวยที่สุดในโลก

ที่เที่ยวในเมืองไทยสวยจนติดอันดับโลกไม่ใช่เรื่องเกินจริง เพราะที่ผ่านมาก็มักจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกให้ติดอับดับโลกในรายชื่อสถานที่สวยๆ และน่าท่องเที่ยวและล่าสุด หนังสือพิมพ์ของประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับในบทความ(World's 20 most beautiful beaches) โดยแนะนำสถานที่ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนมากที่สุด ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากคำค้นหา "ชายหาดที่สวยที่สุด" ซึ่งมีสถิติการค้นหาที่เพิ่มขึ้นกว่า 220% รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่โพสต์บน Instagram และจำนวนบทความในสื่อโซเชียลมีเดียที่มีคำว่า "สวย"ซึ่งผลของการค้นหาดังกล่าว พบว่า ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก อันดับที่ 1 ได้แก่ ชายหาดเวนิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ส่วนชายหาดของไทย ก็มีรายชื่อติดอยู่ใน 20 อันดับแรก ถึง 2 แห่ง คือและสะท้อนให้เห็นว่า ชายหาดของประเทศไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยจากการจัดอันดับของ Daily Star ได้แก่1 Venice Beach, California, US2 Main Beach, Byron Bay, Australia3 El Nido, Palawan, Philippines4 Panama City Beach, Florida, United States5 Bondi Beach, Sydney, Australia6 Sunrise Beach, Koh Lipe, Thailand7 Bandon, Oregon, United States8 Long Beach, Phu Quoc, Vietnam9 Los Roques, Venezuela10 Hot Water Beach, Coromandel Peninsula, New Zealand11 The Baths, Virgin Gorda, British Virgin Islands12 Maya Bay, Ko Phi Phi, Thailand13 Tulum, Mexico14 Jeffreys Bay, South Africa15 Unawatuna, Sri Lanka16 Rarotonga, Cook Island17 Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos Islands18 Crane Beach, Barbados19 Boulders Beach, Cape Town20 Whitehaven Beach, Queensland, Australiaสำหรับเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล หรือที่บางคนรู้จักในชื่อตั้งอยู่ที่บริเวณหลังเกาะหลีเป๊ะ เดิมที่นี่เคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนชาวเล แต่เมื่อการท่องเที่ยวเติบโต ที่ดินถูกขาย ให้เช่าทำเป็นที่พัก บังกะโล ชาวเลก็ถูกย้ายไปตั้งชุมชนลึกเข้าไปใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านอาดัง(โรงเรียนประจำเกาะหลีเป๊ะ) ขณะที่วิถีชาวเลวันนี้ก็เปลี่ยนไป จากเดิมที่ออกทะเลเป็นหลัก วันนี้เปลี่ยนมาทำด้านการท่องเที่ยวขับเรือนำเที่ยว เป็นลูกจ้าง แรงงาน ตามร้านอาหาร โรงแรม หรือบางคนก็เปิดร้านอาหารเองก็มีหาดซันไรซ์ เป็นชายหาดยาวทอดเคียงคู่ไปกับทิวสน ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นชั้นดี ในยามเช้าที่ฟ้าเป็นใจสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ดวงกลมแดงลอยโผล่ขึ้นมาจากม่านเมฆกลางทะเลอันสวยงาม โดยมี "เกาะกระ" เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆฝั่ง และมีเรือจอดเรียงราย ร่วมเป็นองค์ประกอบแห่งความงามส่วนตั้งอยู่ที่เกาะพีพีเล แห่งหมู่เกาะพีพี (มี 2 เกาะใหญ่สำคัญคือ เกาะพีพีเลและพีพีดอน) อยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดกระบี่อ่าวมาหยา มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวเล็ก ๆ ที่มีภูเขาหินปูนโอบล้อม มีหาดทรายทอดตัวโค้งงาม พื้นทรายละเอียดยิบขาวเนียน น้ำทะเลสวยใสดุจดังสระว่ายน้ำธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันดามัน จนอ่าวมาหยาถูกยกให้เป็นด้วยความสวยงามของอ่าวมาหยา ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในระดับโลก ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวที่อ่าวมาหยาเป็นจำนวนมาก จนล้นเกินพอดีทำให้ธรรมชาติที่อ่าวมาหยาเสียหาย บอบช้ำทั้งบนบกและโลกใต้ทะเล อันนำมาสู่การประกาศปิดอ่าวมาหยา เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเพิ่งเปิดให้เข้าท่องเที่ยวอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา