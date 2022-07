ดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนที่ “โคโค่ เอ็กซ์โอ” รูฟท็อปแห่งใหม่ใจกลางกรุง

โคโค่ เอ็กซ์โอ (COCOA XO) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญมาสัมผัสไนท์ไลฟ์เหนือระดับกับ โคโค่ เอ็กซ์โอ รูฟ ท็อปแห่งใหม่สุดหรูใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมชมวิวแบบ 360 องศา หนึ่งในแลนด์มาร์กแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนานาประเทศโคโค่ เอ็กซ์โอ (COCOA XO) บาร์สุดชิคบนชั้น 57 ระหว่างเรดสกายบาร์และครูแชมเปญบาร์ ขั้น 59 ของโรงแรมฯ โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ Martell Cognac ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นโดยชูคอนเซ็ปต์ “Sky-High Cognac and Chocolate” เอาใจกลุ่มกินดื่มเที่ยวที่ชื่นชอบคอนยัคระดับพรีเมียม บรรยากาศและการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเน้นสีสันสนุกๆ พื้นที่ด้านหน้าโดดเด่นด้วยประติมากรรมที่สะดุดตาตั้งตระหง่าน คุมโทนด้วยสีน้ำเงินมิดไนท์บลู และตกแต่งด้วยนกแอ่นสีทอง อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Martell Cognac ล้อมรอบด้วยบาร์บริการเครื่องดื่มรูปวงรี จัดโต๊ะและเก้าอี้ทั้งแบบนั่งคู่และสำหรับมาเป็นกลุ่มเพื่อนๆไฮไลต์ของโคโค่ เอ็กซ์โอ อยู่ที่ “Chocolate Cave” ถ้ำช็อกโกแลตขนาดย่อมที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยออกแบบขึ้นตามแนวคิด Sky-High Cognac and Chocolate ภายในบรรจุไอเท็มที่รังสรรค์จากช็อกโกแลตไว้มากมาย พร้อมเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ ด้วยการนำช็อกโกแลตมาผสมผสานเพื่อให้มีรสชาติแปลกออกไป ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานของคอนยัคมีความร้อนแรงตรงข้ามกับช็อกโกแลตที่หวานเย็น เมื่อนำมาเข้าคู่กันจะช่วยลดระดับดีกรีความร้อนกลายเป็นความหวานละมุน ถือเป็นทางเลือกใหม่ๆ เพื่อชาวไนท์ไลฟ์นอกเหนือจากการจับคู่กับซิการ์ ไม่ว่าจะเป็น Chocolate Pralines ช็อกโกแลตสอดไส้คอนยัค, Ganache เค้กช็อกโกแลตกลิ่นอายคอนยัคแสนละมุน, ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ รวมถึง ช็อกโกแลตเอนจิ้น ที่ดิพด้วยผลไม้และเบคอนก็เพลินอร่อยลิ้นไม่แพ้กันในส่วนของเครื่องดื่ม โคโค่ เอ็กซ์โอ (COCOA XO) ผฉ)ฟฤจัดเต็มแบบฟูลบาร์ โดยเฉพาะแก้วซิกเนเจอร์ที่เต็มไปด้วยสีสันและความซาบซ่า อย่างค็อกเทลที่มีส่วนผสมของคอนยัคมีให้เลือกดื่มด่ำครบครัน อาทิ A Plus Tard มีส่วนผสมของราสเบอร์รี่ลิเคียว และบิทเทอร์ลิเคียว ที่หอมละมุนจากสมุนไพรและเครื่องเทศ หรือจะเป็น Swift Fix สีโอรสอ่อนๆ ลงตัวด้วยส่วนผสมของลิเคียว, น้ำสับปะรด และโซดา ถ้าชอบความเปรี้ยวซาบซ่า ต้อง L’affection มีส่วนผสมของ Havana Club บ่ม 7 ปี, ลิเคียว, ออเรนจ์ คูราโซ, น้ำมะนาว และโซดา รวมถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ Je T'Aime ที่มีโลโก้สวยๆ ของแบรนด์อย่างนกแอ่นสีทองบนฟองนุ่มๆ ก็ซาบซ่าไม่น้อย เป็นต้นนอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นพิเศษอย่างการนำช็อกโกแลตมาผสมเป็นค็อกเทลซาบซ่าเคล้าความหวานละมุนท้าให้ลิ้มลอง เช่น More Than A Tea ที่ผสมผสานด้วย Absolut Vodka, ลิเคียวรสส้ม, น้ำเชื่อมวานิลลา, ช็อกโกแลตขาว และมะม่วง หรือจะเป็น COCOA XO ที่มีส่วนผสมของ Absolut Vodka , Kahlua, ลิเคียวรสเฮเซลนัท, ครีมลิเคียวนุ่มๆ และช็อกโกแลต เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีม็อคเทลจิบเพลินใสๆ ในช่วงเวลาพิเศษกับเพื่อนๆ เช่น Take Off ผสมจากเสาวรส,น้ำเชื่อมราสเบอร์รี่ และโซดาควินิน หรือ See You Tomorrow สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยน้ำกลิ่นกุหลาบ น้ำมะนาว และโซดาควินินในส่วนของของกินเล่น เคล้าเครื่องดื่ม ได้นำวัตถุดิบพรีเมียมมาเป็นส่วนประกอบ อาทิ เนื้อวัวญี่ปุ่น, ล็อบสเตอร์, ฟัวกราส์ หอยนางรม เป็นต้น และบางเมนูยังได้นำโกโก้มาเป็นส่วนผสมด้วย เช่น Crackling Pork Belly หมูกรอบที่พิถีพิถันในการปรุงจนนอกนุ่มในพร้อมน้ำจิ้ม 3 สไตล์ มีซอสโชยุ น้ำจิ้มบ๊วย และมาสตาร์ด หรือจะเป็น Snow Fish Rolls โรลไส้ปลาหิมะทอดกรอบ ยังมี Sweet Potato Fries มันฝรั่งทอดจิ้มซอส 2 แบบ หรือถ้าชอบเนื้อย่าง Hitachi wagyu Beef Skewer ก็นุ่มละมุนลิ้นไม่เบา เป็นต้น เติมเต็มบรรยากาศปาร์ตี้ให้อารมณ์สุนทรีย์ในช่วงหัวค่ำด้วยเสียงเพลงบีทเบาๆ จากดีเจร่วมสัมผัสบรรยากาศแฮงค์เอาท์ลอยฟ้าใจกลางเมือง “COCOA XO” ชั้น 57 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 16.00 - 00.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร. 0-2100-6255#########################################