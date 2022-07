สัมผัส “ฤดูกาลสีเขียว” บนเกาะลันตา ที่ “พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา”

Green Season โปรโมชั่น

“Thai Resident + We Travel Together” เราเที่ยวด้วยกันสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะ

จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ. 2565

"พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา" (Pimalai Resort & Spa) ลักชัวรี่รีสอร์ตแห่งแรกบนเกาะลันตา พร้อมมอบประสบการณ์ผจญภัยเสน่ห์แห่ง Green Season กับโปรแกรมทัวร์กิจกรรมที่มีให้เลือกหลากหลายในช่วงนี้สวรรค์แห่งท้องทะเลอันดามัน ว่ายน้ำเข้าถ้ำมรกตระยะทาง 70 เมตร ตื่นตาตื่นใจไปกับลากูนสีเขียวมรกตสุดอันซีนที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ จากนั้นไปต่อที่ “เกาะไหง” แหวกว่ายน้ำทะเลสีเขียวใส ดูปะการัง และอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงบนเกาะ ที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นส่วนตัวสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือสู่ "เกาะตะละเบ็ง" เกาะหินปูนอันน่าทึ่งกลางทะเล พายเรือคายัคชมทัศนียภาพผาหินอันโดดเด่น โดยเฉพาะเวลาที่แสงแดดสาดส่องจะเห็นลายหินที่มีความสวยงาม ส่วนนักสำรวจผู้กล้าสามารถพายเรือเข้าไปในถ้ำที่ซ่อนอยู่ เพื่อค้นพบภูมิทัศน์สุดมหัศจรรย์ ปิดท้ายด้วยการไปเดินเล่น "ชุมชนเมืองเก่า" ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา รู้จักวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ และชิมอาหารซีฟู้ดท้องถิ่นที่เหมือนยกทะเลมาเสิร์ฟดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ ที่มีทั้งสายน้ำ ผืนป่า แสงและเสียงยามเช้า ยามบ่าย ยามเย็น หรือยามค่ำคืนที่มีแสงจันทร์เจิดจ้าในคืนขึ้น 15 ค่ำ พร้อมจิบชาและของว่างในท้องถิ่นของ “บ้านทุ่งหยีเพ็ง” ชุมชนเล็กๆ ที่เงียบสงบ โอบล้อมด้วยธรรมชาติทั้งป่าเขาและป่าโกงกาง เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการพักผ่อน และให้ธรรมชาติช่วยทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายรีสอร์ตสุดหรูขนาด 250 ไร่ เป็นรีสอร์ตแบรนด์ไทยระดับ 5 ดาวแห่งแรกบนเกาะลันตา ตั้งอยู่บนอ่าวกันเตียง ครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ภูเขาจนถึงชายหาดติดทะเลอันดามันที่ทอดยาวด้านหน้ารีสอร์ตถึง 900 เมตร ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น และอบอวลไปด้วยเสน่ห์การตกแต่งแบบไทยภาคใต้“พิมาลัย” ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรีสอร์ตที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรางวัล "World's Best Awards" ของ Travel + Leisure ในปี 2564 และเป็นหนึ่งใน "โรงแรม 500 อันดับแรกแห่งปี" ประจำปี 2565 และ “เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย” โดยการโหวตของสมาชิก Tripadvisor Travellers' Choice Best of the Best 2022- ห้อง Deluxe ราคา 2,372 บาทต่อคืน, Hillside Ocean View Private Pool Villa One Bedroom 6,600 บาทต่อคืนเข้าพัก 3 คืน จะได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มค่า ห้องพักพร้อมบริการรับ-ส่งจากสนามบินนานาชาติกระบี่ และอาหารเช้าทุกวัน ห้อง- Deluxe ราคา 4,743 บาทต่อคืน, Hillside Ocean View Private Pool Villa One Bedroom ราคา 11,520 บาทต่อคืน- สำหรับผู้ที่ชอบ Road Trip ขับรถไปเอง และวางแผนที่จะไปเกาะลันตาในช่วงวันธรรมดา จะได้รับชุดอาหารค่ำฟรี 2 เซ็ต ได้แก่ Exotic Thai Set & Andaman Seafood Set ห้อง Deluxe ราคา 7,255 บาทต่อคืน, Hillside Ocean View Private Pool Villa One Bedroom ราคา 12,330 บาทต่อคืน#########################################