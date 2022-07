เป็นข่าวดังชื่นชมไปทั่วโลก “การช่วยเหลือช้างป่าแม่ลูกอ่อน” ในเมืองไทย

CNN, BBC, Reuters, The Guardian, NBC New York, India Today, ABC News ออสเตรเลีย, The Straits Times สิงคโปร์ เป็นต้น

จากกรณีที่ “หมอโบว์” หรือ สัตวแพทย์หญิง(ส.พญ.) ชนัญญา กาญจนสาขา สัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่นับสิบราย ช่วยเหลือช้างป่าแม่ลูกอ่อนที่พลัดตกลงไปในหลุมท่อระบายน้ำ และเป็นข่าวดังในเมืองไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 65 ที่ผ่านมาในสายตาชาวโลก ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ไม่แพ้กัน เพราะหลายประเทศไม่ได้มีช้างป่าให้ชมกันได้ง่ายๆ ดังนั้นภารกิจที่คนให้ความช่วยเหลือช้างป่าได้อย่างปลอดภัย จึงกลายเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจ สื่อต่างๆของหลายประเทศเอาไปนำเสนอเป็นจำนวนมากตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เช่นโดยภารกิจครั้งนี้ สืบเนื่องจากลูกช้างป่าวัย 1 ปี ตกลงไปในท่อระบายน้ำ และไม่สามารถขึ้นมาได้ แม่ช้างก็ได้แต่เฝ้าวนเวียนอยู่ด้านบน ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ทำให้ข่าวที่ปรากฏออกไปสู่สายตาชาวโลกนั้น ออกไปในทางชื่นชมของเจ้าหน้าที่ไทย ที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และมีการวางแผนอย่างมืออาชีพ จนประสบความสำเร็จ ปลอดภัยทั้งช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจ#########################################