มิวเซียมสยาม ร่วมกับ The Knight House Bangkok เอาใจสายอาร์ต จัดงานเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2022: Arts in the Hotel

หนึ่งโรมแรมที่พลาดไม่ได้คือเมื่อเดินมาบริเวณถนนบำรุงเมือง ถนนแพร่งภูธรจะมองเห็นอาคารสูงสามชั้นโดดเด่นเป็นสง่า สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโคโลเนียผสมผสานกลิ่นอายตะวันออก สะดุดตาศิลปะปูนปั้นรูปดอกบัวขาวบริสุทธิ์ที่ประดับไว้ด้านบนสุดของอาคาร โทน เขียวอ่อน-เข้ม และเหลืองอ่อน ๆ มองเห็นแล้วรู้สึกสบายตา สบายใจ ณ ที่แห่งนี้คือบูทีคโฮเทล และคาเฟ่ เล็ก ๆ น่ารัก ๆ พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนวันนี้หรือผู้บริหารคนปัจจุบัน จะมาเล่าถึงความเป็นมาจากวันวานจนถึงวันนี้ของสถานที่แห่งนี้ที่สร้างสรรค์มาจากแรงบันดาลใจของสตรี 3 รุ่นด้วยกันผู้ถือครองรุ่นที่ 1 ที่ดินบริเวณตึกแห่งนี้ซึ่งเจ้าจอมมารดาชุ่ม นับเป็นเจ้าจอมที่ทรงโปรด เพราะท่านเป็นสตรีที่เก่งภาษาอังกฤษ และยังเป็นสตรีที่ได้รับการกล่าวถึงว่าบริเวณคาเฟ่ ชั้นล่างของมีภาพถ่ายประดับไว้ให้เห็นเจ้าจอมมารดาชุ่ม แต่งกายในชุดของสตรีตะวันตก ที่ดูแล้วแทบไม่ต่างจากฝรั่ง จนเป็นที่มาของวลี หญิงไทยแต่งแหม่ม พร้อมทั้งภาพสถานที่ต่าง ๆ ในอดีตให้ชม และมุมสำหรับถ่ายภาพคือคุณแม่ของคุณมน เป็นผู้ถือครองรุ่นที่ 2 ซึ่งเดิมอาคารนี้เป็นตึก 4 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง โดยชั้นที่ 1 - 2 เปิดกิจการร้านตัดผมทั้งบุรุษและสตรี มีลูกค้าประจำมากมาย ส่วนชั้นบนจัดเป็นที่พักอาศัยของครอบครัว วันเวลาผ่านไปคุณแม่อายุมากขึ้นเรื่อยๆ คุณมนจึงอยากให้คุณแม่เกษียณ ให้คุณแม่ได้พักจึงพาคุณแม่ย้ายบ้านไปอยู่ที่แห่งใหม่และปิดกิจการร้านไนท์บาร์เบอร์ลงบูทีคโฮเทล & คาเฟ่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ไฟแรงบูทีคโฮเทล & คาเฟ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว เริ่มจากการทุบทิ้งตึกเก่า 4 ชั้น และสร้างใหม่เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เพราะต้องการให้แต่ละชั้นมีความสูงโปร่ง แต่ยังคงแนวความคิดของการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 การเชิดชูเกียรติเจ้าจอมมารดาชุ่ม ความรักความอบอุ่นที่สื่อถึงคุณแม่ไนท์ และยังคงพื้นที่เป็นแพร่งภูธรจึงถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวกลมกลืนกับพื้นที่เก่า ๆ โดยรอบ สำหรับบนสุดเหนืออาคารได้ประดับด้วยดอกบัวปูนปั้นสีขาว ซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของคุณแม่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียกว่าซึ่งแปลว่าการประดับตกแต่งภายใน ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายและความเชื่อมโยงของสตรีทั้งสามท่าน มีทั้งความเป็นตะวันตกผสมความเป็นตะวันออก เตียงนอนและเฟอร์นเจอร์บางชิ้น เป็นของเก่า พร้อมนำอ่างสำหรับสระผมที่เคยอยู่ใน ร้านไนท์ บาร์เบอร์ นำมาปรับเป็นอ่างสำหรับล้างหน้า ล้างมือไว้ในห้องน้ำ จัดเตรียมโลชั่นกลิ่นดอกบัวที่ผสมผสานผ่านการคิดค้นสูตรขึ้นมาเป็นพิเศษ พื้นบันไดเป็นไม้สักเก่าที่นำมาขัดและปรับเป็นขั้น ผสมผสานกับราวบันไดของใหม่ได้อย่างลงตัวส่วนชั้นล่างเปิดเป็นมีเครื่องดื่ม เบเกอรี่ที่คงคอนเซปท์ คือ มีความผสมผสานไทย-ฟิวชั่น เช่น สโคนมะยมเชื่อมเสิร์ฟกับแยมเสาวรส ขนมเค้กมะตูม ชีสเค้กไข่เค็มไชยา ครัวซอง ฯลฯ และเครื่องดื่มอีกหลากหลายไว้พร้อมบริการ และยังมีเก้าอี้บาร์เบอร์โบราณอยู่ด้านหน้า มุมถ่ายภาพน่ารักๆ ที่ทางร้านได้จัดไว้ให้อีกด้วยในโอกาสพิเศษนี้ทางร่วมเป็นพันมิตรกับทางมิวเซียมสยาม ซึ่งเป็น 1 ใน 15 โรงแรม จัดกิจกรรมงานผลงานโดยเวลาจัดแสดง 10.00 – 18.00 น. เปรียบอารมณ์และร่างกายมนุษย์เป็นดังคลื่นความถี่ที่สวิงไปมาหรือสงบในบางครั้งงานจัดวางเสียง (Electroacoustic Sound Composition) ในสองพื้นที่ The Knight House Bangkok และ Mojo Old Town ได้เลือกรูปแบบการสัมผัส งานจัดวางเสียง ด้วยเทคนิค Cymatic สามารถให้สายตาได้มองเห็น หรือร่างกายได้สัมผัสคลื่นความถี่ ไปพร้อมกับได้ยินเสียงได้ และอาจทำให้เชื่อมโยงกับความถี่ภายในสมองและจิตใจของผู้ชม ได้ผสม ส่งเสริมหรือหักล้าง ตามปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อมาเยี่ยมชมงานศิลปะที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิต ชุมชน วัฒนธรรมในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยกันงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2565ผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2022: Arts in the Hotel ได้ตั้งแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CulturalDistrictBangkok หรือโทร 02-225-2777