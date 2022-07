อิ่มบนเครื่องบินอีกครั้ง "แอร์เอเชีย" พร้อมเสิร์ฟเมนูฮิตทุกเที่ยวบิน

ตามประกาศระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย อนุญาตให้สามารถให้บริการอาหารเเละเครื่องดื่มได้ แอร์เอเชียจึงพร้อมกลับมาให้บริการอาหารเเละเครื่องดื่มบนเที่ยวบินอีกครั้ง ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเปิดตัวเมนูไฮไลต์ที่รอคอยราคา 150 บาท และราคา 90 บาท พร้อมเมนูคาวหวานต่างๆ เช่น ข้าวมันไก่ย่าง ข้าวกะเพราไก่หม่อมหน่อย และ ขนมปังนมเย็นนมโสดจาก After You สำรองความอร่อยล่วงหน้าก่อนเดินทางง่ายๆได้แล้ววันนี้ผ่าน Manage my booking ที่ airasia Super App และสั่งอาหารบนเครื่องได้ในทุกเที่ยวบินทั้งนี้การให้บริการอาหารเเละเครื่องดื่มของเเอร์เอเชีย ผ่านการจัดเตรียมในมาตรฐานด้านสุขอนามัยล่วงหน้า น้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำเเข็งจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ รวมทั้งพนักงานล้างมือฆ่าเชื้อเเละให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้สายการบินเเนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ยกเว้นการรับประทานอาหารเท่านั้นกล่าวว่า หลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศอนุญาตผ่อนคลายให้สายการบินสามารถจำหน่ายเเละให้บริการอาหารบนเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศได้ สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข แอร์เอเชียจึงพร้อมกลับมาให้บริการอาหารอร่อยร้อนและเครื่องดื่ม โดยเลือกเมนูที่ทุกคนคิดถึงกลับมาให้บริการ พร้อมมีแผนปรับเปลี่ยนพัฒนาเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มอรรถรสเเละประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทาง“แอร์เอเชียยังคงให้บริการทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงสุด ควบคู่การกลับมาให้บริการอาหารร้อนบนเครื่อง ข้าวเหนียวไก่ย่างดาด้าถือเป็นเมนูที่ได้รับการเรียกร้องมากที่สุด เราจึงเลือกมาเปิดตัวให้ทุกคนได้ลิ้มรสความอร่อยอีกครั้ง ในขณะที่ไวท์มอลต์ช็อคโก้ เป็นเมนูคิดค้นใหม่ เชื่อว่าจะถูกปากลูกค้าแอร์เอเชียเเน่นอน” นางสาวอรอนงค์กล่าวทั้งนี้ เพื่อไม่ให้พลาดมื้ออร่อย ผู้โดยสารสามารถสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ผ่าน Manage my booking ที่ airasia Super App หรือจะสั่งอาหารบนเที่ยวบินก็ได้ แต่ขอเตือนไว้ก่อน ช้าหมด อดแน่นอน•ข้าวเหนียวไก่ย่างดาด้า ราคา 150 บาท•ไวท์มอลต์ช็อคโก้ ราคา 90 บาท•ข้าวอบใบเตยสไตล์มาเลเซีย 150 บาท•ข้าวมันไก่ย่าง 150 บาท•ข้าวกะเพราหม่อมหน่อย 150 บาท•ขนมปังนมเย็นนมโสด After You 90 บาท