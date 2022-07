งานศิลป์สุดชิล “Art Beat by the Beach” เทศกาลงานศิลปะริมชายหาด

โรงแรมดุสิตธานี พัทยาจัดเทศกาลงานศิลปะ(Art Beat by the Beach) ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมชายหาด ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16:00 ถึง 22:00 น. จัดขึ้นที่บริเวณสระว่ายน้ำชบาและบริเวณริมชายหาดด้านหน้าโรงแรมดุสิตธานี พัทยางานอาร์ต บีท บาย เดอะ บีช (Art Beat by the Beach) เป็นงานที่รวบรวมผลงานศิลปะและของอร่อยประจำท้องถิ่นมาไว้ในที่เดียว ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแสดง ผลงานศิลปะส่งต่อพลังบวกอย่าง Seat A Soul โดยศิลปิน Teayii Arts Works x RHYTHMthinker ให้ผู้ร่วมงานได้มารับกำลังใจจากเก้าอี้ 30 ตัวที่มีข้อความมอบพลังบวกเขียนไว้ผลงานศิลปะ Head in the Cloud โดยศิลปิน Art of Hongtae ที่มาถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกที่ฝังลึกในจิตใจของเราผ่านทางศิลปะก้อนเมฆ และชมผลงานศิลปะจากเหล่าช่างศิลป์เมืองพัทยา มาร่วมสนุกพร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ไปกับเวิร์กชอปงานฝีมืออาร์ตแอนด์คราฟต์ ชมการสาธิตการทำเครื่องดื่มและขนมประจำถิ่นโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย พบกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมทั้งกิจกรรมออกกำลังกายริมชายหาดโดยทีมดีแคทลอนพัทยา สดชื่นกับเครื่องดื่มคลายร้อน มาปิคนิคอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลและหลากหลายเมนูของอร่อยประจำท้องถิ่นในบรรยากาศแสนสบายริมชายหาด เคล้าคลอด้วยเสียงดนตรีฟังสบายสไตล์บอสซาจากวงดนตรีสดและเหล่าดีเจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับคุณหนูๆให้ได้สนุก อย่างเช่น แคมป์หนูน้อยนักผจญภัย เข้าร่วมชมงานได้ฟรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-3842-5611 หรือคลิก https://www.facebook.com/dusitthanipattaya