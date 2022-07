ที่พักสุดหรู "La miniera pool villas pattaya"  ตอบโจทย์คนรักความเป็นส่วนตัว

เมื่อพูดถึงที่พักสไตล์พูลวิลล่าใหม่สุดหรู ที่มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและสะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัวสูง ที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เหมาะในการหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนชาร์จพลังกายพลังใจให้ตัวเองและครอบครัว คงหนีไม่พ้นที่พักสุดหรู ตอบโจทย์คนรักความเป็นส่วนตัว แบบวิถี New Normalตั้งอยู่อำเภอหนองปรือ ติดถนนมอเตอร์เวย์ อยู่ด่านเก็บเงินด่านสุดท้าย ระหว่างพัทยาเหนือและพัทยากลาง ถ้ามาจากกรุงเทพฯ ลงด่านเก็บเงินมาก็จะเจอที่พักเลยค่ะ เมื่อมาถึงที่พักเราจะเห็นกำแพงสูงสง่า ป้ายใหญ่โดดเด่น สวยงามทันสมัย พบกับความกว้างขวางและความร่มรื่น สบายตา เมื่อไปถึงที่พักและเดินเข้าไปยังล็อบบี้ เราจะพบกับการต้อนรับที่แสนอบอุ่น มีเวลคัมดริ๊งเย็นๆชื่นใจเตรียมไว้คอยต้อนรับเราอีกด้วยมีทั้งหมด 66 วิลล่า เป็นห้องพักที่เป็นพูลวิลล่าในห้องทั้งหมด โดยมีให้เลือก 6 แบบ 6 สไตล์ แต่ละห้องมีการตกแต่งสุดหรู ทันสมัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายในห้องมีพื้นที่กว้างขวางมาก เพดานสูงโปร่งและในห้องพักจะมีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนลงตัว จุกเด่นคือสระว่ายน้ำปรับอุณหภูมิได้ เหมือนเราได้แช่ออนเซ็น ยังมีระบบ Jacuzzi อีกด้วย และที่สำคัญปลอดภัยสำหรับเด็ก เพราะมีขนาดลึกเพียงแค่ 80 เซนติเมตรเท่านั้นในส่วนของห้องน้ำ บอกเลยว่ากว้างขวางมาก มีอ่างล้างหน้าแบบ His and Her และมีห้องอาบน้ำที่มี rain shower แยกกับห้องทำธุระส่วนตัว โดยห้องทำธุระส่วนตัวมีสุขภัณฑ์แบบอัติโนมัติสไตล์ญี่ปุ่น เมื่อนั่งแล้วอุ่นสบายมาก ส่วนเตียงนอนในแต่ละห้อง มีขนาดใหญ่ถึง 7 ฟุต หมอนทำจากขนเป็ด นอกจากนี้ยังมีโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ นอกจากการตกแต่งที่สุดหรูและทันสมัยของห้องแล้ว ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาพักคือเสิร์ฟคุกกี้ เป็นขนมต้อนรับ และรสชาติอร่อย ละมุน ไม่แพ้ร้านเบเกอรี่ชื่อดังส่วนใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศรอบๆที่พัก ทาง La miniera pool villas pattaya ก็ยังมีรถจักรยานไฟฟ้า เตรียมไว้บริการให้ท่านได้ขับชมทัศนียภาพของที่พักอีกด้วยค่ะ และหากอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากสระน้ำในห้อง ทางที่พักก็มีสระว่ายน้ำส่วนกลางไว้อำนวยความสะดวก และนอกจากนี้เด็กๆก็ยังสามารถเข้ามาเล่นสวนน้ำของทางที่พักได้อีกด้วยมาถึงในโซนของห้องอาหาร ซึ่งมีชื่อว่าเป็นห้องอาหารสไตล์โมเดิร์น เอเชียนทวิสต์ มีเชฟคอยรังสรรค์อาหารไทย จีน และยุโรป และอาหารสำหรับทานมื้อเช้า เปิดให้บริการในช่วงเที่ยงและเย็นด้วย สามารถมาฝากท้องกันได้ ทางนี้เค้าเสิร์ฟอาหารสไตล์เอเชียสมัยใหม่ที่ไม่ซ้ำแบบใครกับการนำเสนอแบบฝรั่งเศส ให้เราได้เพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสในทุก ๆ มื้อกันเลย และเนื่องจากผู้เข้าพักมีจำนวนไม่เยอะ ทาง La Miniera จึงจัดรอบให้ทุกห้องผลัดกันเข้ามาใช้บริการห้องอาหารแบบไม่แออัด และทุกคนต้องสวมหน้ากาก ถุงมือ เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด อาหารที่นี่ อลังการมาก มีทั้งขนม สแน็ค ผลไม้ สลัด ออเดิร์ฟ จานหลัก ไทย เอเชีย อิตาเลียน อเมริกัน ครบมาก ๆสนุกสนานเพลิดเพลินกับการรับประทานมากที่สุดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก ทั้งหมด 6 แบบ 6 สไตล์ ได้แก่แบบที่ที่หนึ่งมีขนาด 100.10 ตารางเมตร ส่วนแรกของวิลล่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าและมุมมินิบาร์ ตรงข้ามกันจะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ มีอ่างล้างหน้าเป็นแบบ His And Her มี Rain Shower ขนาดใหญ่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเตียงคิง หรือเตียงทวิน ความดีงามก็คือ ถึงจะเป็นห้องเริ่มต้น ก็มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านใน และเป็นสระแบบปรับอุณหภูมิได้ ด้านนอกมีบัลโคนี่ขนาดใหญ่พร้อมที่นั่ง ชมวิวสวนแบบที่สองแบบนี้จะมีขนาด 110 ตารางเมตร เหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวเล็กๆ พ่อแม่ลูก มีเตียงคิงไซส์ และโซฟาเบด ระเบียงวิวสวนหย่อม บรรยากาศดี ห้องนี้พักได้สูงสุด 3 คน มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านใน และเป็นสระแบบปรับอุณหภูมิได้เหมือนทุกห้องแบบที่สามห้องพักนี้มีพื้นที่ใช้สอย 100.10 ตารางเมตร เปิดเข้ามาจะเจอส่วนของห้องนอนพร้อมโซฟาพักผ่อนขนาดใหญ่ ความพิเศษ คือเชื่อมต่อกับ outdoor pool จากระเบียงส่วนตัวเลยค่ะ ถ้าเล่นน้ำในห้องยังไม่จุใจพอ สามารถเดินออกมาที่ระเบียงลงสระใหญ่ได้เลยแบบที่สี่นี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มาพักผ่อนกับครอบครัว หรือมาพร้อมเพื่อนๆแล้วอยากอยู่ในหลังเดียวกัน มีพื้นที่ใช้สอยถึง 136.43 ตารางเมตร สามารถเข้าพักได้ผู้ใหญ่ 4 ท่าน บวกเด็กอีก 2 หรือผู้ใหญ่5 ท่าน เมื่อเปิดเข้ามาจะเจอส่วนของครัวพร้อมโต๊ะรับประทานอาหาร มี 2 ห้องนอน ห้องนี้จัดไว้น่ารักมาก มีของใช้สำหรับเด็กเล็กเตรียมไว้ให้เด็กด้วยค่ะ ส่วนอีกห้องนอน จะเป็น Twin bed มาพร้อมโซฟาและ Smart LED TV สระว่ายน้ำส่วนตัวของห้องนี้จะเป็นแบบ Outdoor Pool รับบรรยากาศท้องฟ้า สายลม แสงแดดแบบที่ห้าที่พักนี้กว้างขวางถึง 206.98 ตารงเมตร เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ วิลล่ามาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวตรงกลางและมีมุมสวนสบายตา มีส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารและมุมครัวพร้อมตู้เย็นขนาดใหญ่ไมโครเวฟ และยังมีอ่างล้างจาน เครื่องซักผ้าเตรียมไว้ให้พร้อม วิลล่านี้สามารถพักได้ถึงผู้ใหญ่ 6 ท่าน เด็ก 2 หรือผู้ใหญ่ 7 ท่าน จากห้องนอนสามารถลงสระได้เลยแบบที่หกห้องนี้เหมาะสำหรับคนรักสัตว์ น้องหมา น้องแมว ภายในห้องมีที่นอนที่นั่งให้สำหรับสัตว์เลี้ยงเราด้วย และในสระน้ำก็สามารถนำน้องลงไปเล่นน้ำกับเราได้เช่นกัน ความสะอาดไม่ต้องกังวล เพราะมีระบบฆ่าเชื้ออยู่ในตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและราคาที่พักได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : La Miniera Pool Villas Pattaya หรือโทร. 09-6001-2426⁣