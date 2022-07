ต้นไม้หน้าคุ้น "Mt. Seongheungsan Love Tree" ต้นไม้สุดฮอตที่เจอกันบ่อยในซีรีส์เกาหลี

ใครที่เป็นคอซีรีส์เกาหลี ทั้งซีรีส์แนวปัจจุบันและย้อนยุค อาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับต้นไม้รูปทรงสวยต้นหนึ่ง ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในซีรีส์หลายๆ เรื่องซึ่งต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าหรือ(Sarang Namu)ตั้งอยู่ภายในป้อมปราการ Garimseong (หรือ Seongheungsan Fortress) เป็นป้อมปราการหินที่สร้างขึ้นบริเวณตอนล่างของแม่น้ำกึม สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองหลวงของอาณาจักรแพ็คเจ (ในยุคสามอาณาจักร)สำหรับหรือนั้นตั้งอยู่ภายในป้อมปราการ จากบริเวณทางเข้าป้อมปราการ ก็จะต้องเดินขึ้นบันไดข้างหน้าผาหิน พอพ้นขึ้นมาก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปทรงสวยงาม ต้นไม้ต้นนี้คือต้นเซลโควา (Zelkova) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และทางตะวันออกของจีน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้บอนไซต้นไม้แห่งรักต้นนี้ มีอายุกว่า 400 ปี แล้ว และกลายเป็นแลนด์มาร์กสุดฮอตในการถ่ายรูปคู่กับคู่รัก ความสวยงามของต้นไม้นอกจากรูปทรงของตัวต้นไม้ บรรยากาศโดยรอบที่งดงาม จนเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดโรแมนติก และหากว่าไปถ่ายรูปต้นไม้ต้นนี้ในฤดูกาลที่ต่างกัน ก็จะเห็นความสวยงามที่ต่างกันไปด้วยและด้วยความสวยงามจนเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้แห่งรัก จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น Mystic Pop-up Bar (2020), My Country: The New Age (2019), Hotel Del Luna (2019), The Crowned Clown (2019), The Great King, Sejong (2008), Iljimae (2008) เป็นต้น และเรื่องล่าสุดคือ Alchemy of Souls เล่นแร่แปรวิญญาณ (2022) ที่เพิ่งออกอากาศไปได้ไม่กี่ตอนเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้หน้าคุ้นของเหล่าคอซีรีส์เกาหลีเลยก็ว่าได้#########################################