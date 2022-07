“Licypriya” สาวน้อยนักสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมอินเดีย ผู้ทำให้ขยะ “ทัช มาฮาล” หายวับ! ด้วยป้ายข้อความจากลังกระดาษ

“เบื้องหลังความงามของทัชมาฮาล! ขอบคุณนะมนุษย์! 😞





คุณอาจจะได้เห็นฉากนี้เมื่อมาเยี่ยมชมทัชมาฮาล คุณอาจจะพูดได้ว่า สกปรกมาก ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติกธรรมดาๆหนึ่งใบ ก็ทำให้เกิดภาพแบบนี้ได้ เมื่อสถานที่แห่งนี้มีผู้คนนับล้านมาเยียนในแต่ละปี”



แน่นอนว่าเธอประทับใจกับความวิจิตรของสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลก แต่สิ่งที่เธอไม่สบอารมณ์แน่ๆ คือ การได้เห็นริมฝั่งแม่น้ำด้านหลังที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติกปฏิบัติการเปลี่ยนโลกด้วยพลังของ "ข้อความบนลังกระดาษ" บวกกับการใช้โซเชียลมีเดียเป็นกระบอกเสียงของเธอจึงเริ่มต้นขึ้นเธอกลับมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทวิตเตอร์ของเธอ (@LicypriyaK) มีเนื้อหาว่าโดยภาพที่เธอโพสต์ประกอบข้อความในทวิตเตอร์ คือ ภาพที่เธอยืนถือป้ายที่ทำจากลังกระดาษธรรมดาๆ เขียนข้อความสั้นๆว่า "Behind the beauty of Taj Mahal is plastic pollution" (เบื้องหลังความงดงามของทัชมาฮาล คือ มลพิษจากขยะพลาสติก"ข้อความและภาพของ LicypriyaK ได้ผล! เพราะมีคนรีทวิตและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก และไปถึงหูถึงตาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองอัครา (ว่ากันว่าเรื่องดังไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วย!) ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเมืองอัคราเข้าไปกำจัดขยะบริเวณนั้นหายวับไปภายในระยะเวลาประมาณ 12 วันประเด็นนี้กลายเป็นข่าวดังในอินเดีย เธอได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า "เมื่อไปที่ทัชมาฮาลครั้งแรก ฉันพบขวดพลาสติกและขยะพลาสติกทิ้งอยู่ในสวน น้ำพุ และบริเวณโดยรอบ เมื่อไปชมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมุนาหลังทัชมาฮาล ก็เจอขวดพลาสติกมากมายตรงนั้น ช่างน่าตกใจมากที่เห็นผู้คนทิ้งขยะในอนุสรณ์สถานที่โด่งดังที่สุดในโลกแบบนี้""ฉันจึงต้องการส่งข้อความถึงผู้คนทั่วโลกว่า 'เบื้องหลังความงดงามของทัชมาฮาล คือ มลพิษจากขยะพลาสติก' และทวีตข้อความกับภาพนี้ออกไป"และเมื่อขยะหายไปหมด เธอไม่ลืมที่จะกลับไปทัชมาฮาลอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมไปกับการสร้างความตระหนักให้กับชาวอินเดียในเรื่องการทิ้งขยะ และขยะจากพลาสติกต้องเรียกว่าสาวน้อย "Licypriya Kangujam" สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับอินเดียได้อย่างแท้จริง ในการรณรงค์ต่อสู้กับปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม สะท้อนความคิด สื่อสารไปถึงผู้ใหญ่ และผู้มีอำนาจทั้งหลายของอินเดีย