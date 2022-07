ชวนชอปของกิน-ใช้แบบพรีเมียมจากอเมริกา “TASTY USA” ที่ “ฟู้ดแลนด์” ทุกสาขา

ฟู้ดแลนด์ชวนชอปสินค้าคุณภาพระดับ World Class ตะลุยความอร่อยเอาใจเหล่านักชิม นักชอป ให้หายคิดถึงการเดินทาง กับงานที่ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมอิมพอร์ตความอร่อยของสินค้าคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา มารวมเอาไว้ที่ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพสุดพรีเมี่ยมของกิน เช่น ช็อกโกแลต ขนม ไอศกรีม น้ำผลไม้ ซอสปรุงรส อาหารสด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ที่ส่งตรงมาจาก USAนอกจากของกิน ของใช้ อาหารสดแล้ว ยังมีเมนูพิเศษจากร้านอาหารถูกและดี ที่รังสรรโดยเฉพาะจากเนื้อชั้นดีนำเข้าจาก USA ไม่ว่าจะเป็น1. Grilled Ribeye Steak with Gravy and French Friedเมนูสเต็กเนื้อริบอายเสิร์ฟคู่กับเฟรนฟราย ในราคา 489 บาท2.. US GRILLED STRIPLOIN WITH GARLIC RICE AND WHITE BEANเมนูเนื้อสันนอก เสิร์ฟพร้อมข้าวผัดกระเทียมและถั่วขาว ราคา 389 บาท3. CREAMY SCALLOP SOUP SERVED WITH ONION RINGเมนูซุปหอยเชลล์ เสิร์ฟพร้อมหัวหอมทอด ราคา 259 บาทหรือจะเป็น Set จับคู่SET A สเต็กเนื้อริบอายเสิร์ฟคู่กับเฟรนฟราย + ซุปหอยเชลล์ เสิร์ฟพร้อมหัวหอมทอด ราคา 725 บาทSET B เนื้อสันนอก เสิร์ฟพร้อมข้าวผัดกระเทียมและถั่วขาว + ซุปหอยเชลล์ เสิร์ฟพร้อมหัวหอมทอด ราคา 625 บาทร่วมออกเดินทางสู่ความอิ่มอร่อยแบบไม่ต้องบินไกล พร้อมไปด้วยกันกับหรือช้อปออนไลน์ได้ทาง shop.foodland.co.th หรือ จะสั่งซื้อผ่าน Chat&Shop Delivery ที่ line : @foodlandlp หรือ Call To Order : https://l.foodland.co.th/Branch ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/Foodland24hours และ www.foodland.co.th #########################################