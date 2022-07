รับนักท่องเที่ยวแล้ว! "นกแอร์" จัดโปรบิน 'ดอนเมือง-ย่างกุ้ง' จองวันนี้ - 6 ก.ค.65

สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่น Super Redeem DMK - RGN• สมาชิก NOK Smile Plus และ NOK Smile รับสิทธิ์แลกตั๋วโดยสารในเรทพิเศษโดยใช้คะแนน 3,500 นกพอยท์/1 ท่าน/เที่ยว• สำหรับเส้นทางบินตรง กรุงเทพ (ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง(พม่า) เท่านั้น• บัตรโดยสารจากการแลกคะแนนในรายการส่งเสริมการขายนี้จะเป็นบัตรโดยสารประเภท NOK-Xtra เท่านั้น• ผู้โดยสารสามารถนำคะแนนของตนเองแลกเป็นตั๋วโดยสารสำหรับผู้อื่นได้โดยชำระเป็นเรทคะแนน และ เงินในจำนวนเท่ากับสมาชิกโดยผู้ติดตามต้องป็นสมาชิกนกแฟนคลับระดับใดก็ได้• สิทธิพิเศษนี้สงวนไว้เฉพาะสมาชิก NOK Smile Plus และ NOK Smile เท่านั้น• ผู้โดยสารที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องชำระเงินจำนวน 999 บาท เป็นค่าธรรมเนียม และ ภาษีต่างๆ• สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ ขายต่อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางบนบัตรได้• การรับสิทธิ์ของผู้ร่วมเดินทางต้องสำรองที่นั่งและเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับสมาชิก NOK Smile Plus และ NOK Smile เท่านั้น• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับวัน Black out Date ทุกกรณี• สำรองที่นั่งวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565• ระยะเวลาการเดินทาง 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวัน Blackout Date)• ผู้โดยสารต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น• สำรองที่นั่งผ่านหมายเลข call center 1318 โดยแจ้ง (รหัสสมาชิกนกแฟนคลับ, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรติดต่อ, เส้นทาง, วันที่-เที่ยวบินที่เดินทาง)• จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน และบางเที่ยวบิน• โปรโมชั่นสงวนสิทธิ์เฉพาะเส้นทางบินตรงเท่านั้น สำหรับเส้นทางต่อรถ และเส้นทางต่อเรือไม่ร่วมรายการ• เมื่อแลกคะแนน NOK Points แล้ว ไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น• สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางจากการแลกคะแนน NOK Points จะไม่สามารถรับคะแนน NOK Points ได้อีกในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงบริการเสริมในตั๋วเดินจากการแลกคะแนนดังกล่าว• เมื่อแลกคะแนน NOK Points และออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง 24 ชม. และกำหนดการเดินทางใหม่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนวันเดินทาง และสถานะตั๋วเดินทางโปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดลง โดยสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน 750 บาท และตัดคะแนนส่วนเพิ่มตามเรทการแลกคะแนนปกติ• ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า• บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในฐานระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น• สายการบินนกแอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม• เงื่อนไขอื่นๆ และขั้นตอนการแลกคะแนนเป็นไปตามข้อกำหนดของ สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)