"กรุงเทพฯ" เจ๋ง ได้อันดับ 1"เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง ประกาศรายชื่อเมืองที่ได้คะแนนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Cities in Southeast Asia 2022) และเป็นที่น่าปลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อได้รับคะแนนมาเป็นอันดับ 1 โดยเหตุผลหลายประการที่ทำให้กรุงเทพฯ ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาโดยเสมอ คือ รอยยิ้มที่อบอุ่น Street food ที่อร่อย และความรู้สึกดีของการนั่งรถตุ๊กๆ หรือมอเตอร์ไซค์ ตระเวนเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายสามารถพบประสบการณ์การเที่ยวแบบหรูหรา พักในห้องพักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัว และอาหารระดับดาวมิชลิน นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสะดวก และสามารถเลือกเดินได้หลากหลาย รูปแบบ / ทางเลือกส่วนรายชื่อเมืองอื่นๆ จากทั้ง 10 อันดับ มีดังนี้1. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย2. สิงคโปร์3. ดานัง ประเทศเวียดนาม4. กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย5. ฮานอย ประเทศเวียดนาม6. เชียงใหม่ ประเทศไทย7. ฮ่องกง8. โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม9. พนมเปญ ประเทศกัมพูชา10. จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซียนอกจากนี้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in Southeast Asia 2022) พบว่าประเทศไทย ได้รับการลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย เกาะสมุย เกาะบาลี (อินโดนีเซีย) เกาะฟูโกว๊ก (เวียดนาม) เกาะลังกาวี (มาเลเซีย) เกาะลอมบอก (อินโดนีเซีย) เกาะปาลาวัน (ฟิลิปปินส์) เกาะปีนัง (มาเลเซีย) เกาะพีพี และเกาะกงด๋าว (เวียดนาม) ทั้งนี้ เว็บไซต์ Travel + Leisure มองว่า นโยบาย Sandbox ของไทย สนับสนุนภาพลักษณ์ของไทยที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก ในขณะที่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วโลกยังคงไม่เปิดรับนักท่องเที่ยว เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกาะภูเก็ตดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ เกาะภูเก็ตซึ่งมีชายหาดที่สวยงาม สามารถมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม นับตั้งแต่กลุ่มที่ชื่นชอบการสังสรรค์ริมหาดยามค่ำคืน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวที่หลายหลาย และบรรยากาศของเมืองเก่าภูเก็ต ยังช่วยทำให้เกาะภูเก็ตได้รับความนิยมทั้งนี้ จากผลการลงคะแนนดังกล่าว นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สุดปลื้มหลังเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ได้คะแนนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Cities in Southeast Asia 2022) ด้านเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in Southeast Asia 2022) ในอันดับ 1 และ อันดับ 2 ตามลำดับ#######################