เที่ยวอเมริกาตามเส้นทางชีวิต “เอลวิส เพรสลีย์” ราชาแห่งร็อกแอนด์โรลล์

แม้ตัวจากไป แต่จิตวิญญาณและมรดกของราชาเพลงร็อกยังคงมีชีวิตอยู่ที่ “คฤหาสน์เกรซแลนด์” ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี คฤหาสน์สไตล์ฟื้นฟูโคโลเนียลสีขาวงามตระหง่านของเอลวิส เพรสลีย์ ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมได้มากกว่าปีละ 600,000 คน ถือเป็นสถานที่ประเภทเคหสถานที่มีผู้มาเยือนเป็นลำดับต้นๆของอเมริกา เป็นรองเพียงแค่ทำเนียบขาวสมัยก่อนบริเวณนี้ คือ Graceland Farm ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของ “สตีเฟ่น ซี. ทูฟ” (Stephen C. Toof) นักธุรกิจสิ่งพิมพ์ชาวเมมฟิส ซึ่ง “Grace” ก็มาจากชื่อของลูกสาวของเขานั่นเอง จากนั้นที่ดินเปลี่ยนเจ้าของไป แล้วคฤหาสน์ก็ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1939 จนกระทั่ง เอลวิส เพรสลีย์ ที่กำลังมองหาบ้านใหม่ ขอซื้อมาด้วยราคาประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ.1957ศิลปินดังใช้ชีวิตที่คฤหาสน์ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ปัจจุบัน คฤหาสน์เกรซแลนด์ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชม โดยยังเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเป็นอย่างดีดังเช่นวันวานที่เจ้าของยังมีชีวิตอยู่ ชมคฤหาสน์เสร็จแล้ว ต้องไม่พลาดแวะไปสักการะหลุมศพของราชาตำนานร็อกแอนด์โรลที่สวนทำสมาธิ (Meditation Garden) ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ของคฤหาสน์ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.graceland.com สตูดิโอในเมืองเมมฟิสก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950 จนกระทั่งในปี ค.ศ.1953 เจ้าหนุ่มวัย 18 ปีรายหนึ่งเดินเข้าไปในอาคารอิฐหลังเล็กๆแห่งนี้ พร้อมจ่ายเงินไป 4 เหรียญ เพื่อใช้สตูดิโอทำการบันทึกเพลงแค่ 2 เพลง ตั้งใจว่าจะทำเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ อีกหนึ่งปีต่อมา Sun Studio ก็เป็นสถานที่ที่ได้บันทึก “That's All Right”ซิงเกิ้ลฮิตเพลงแรกของเจ้าหนุ่มรายนั้น ซึ่งก็คือ เอลวิส เพรสลีย์ นั่นเองสตูดิโอในตำนาน มีโปรแกรมทัวร์แบบมีไกด์นำชมห้องบันทึกเสียงดั้งเดิม ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับที่เคยเป็นในยุค 50 ไฮไลท์ของทัวร์คือการโพสท่าถ่ายรูปกับไมโครโฟนคลาสสิกที่เอลวิสเคยใช้บันทึกเสียงข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sunstudio.com

เดินทางจากคฤหาสน์ Graceland ในเมืองเมมฟิส มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 160 กิโลเมตรสู่เมืองทูเปโล ทางตอนใต้ของรัฐมิสซิสซิปปี้ สถานที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ “เอลวิส อารอน เพรสลีย์”ศิลปินดังเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ.1935 ในกระท่อมไม้เล็กๆขนาดสองห้องที่สร้างโดยพ่อของเขาเอง นักท่องเที่ยวแวะไปที่นี่จะได้เยี่ยมชมบ้านเกิด พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของในวัยเด็กของเอลวิส และโบสถ์ไม้เล็กๆ ที่ครอบครัวเพรสลีย์เคยเข้าร่วมทำพิธีข้อมูลเพิ่มเติม https://elvispresleybirthplace.com

ทำไมถึงต้องมาตามรอยเอลวิสที่ “ลาสเวกัส” ? คำตอบ คือ เมืองแห่งความหรูหราบันเทิงแห่งนี้เป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ตของศิลปินหนุ่มที่จำหน่ายหมดเกลี้ยง 837 ครั้งติดต่อกัน ! ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969-1976เอลวิส เพรสลีย์ สร้างสถิติใหม่ของงานคอนเสิร์ตไว้ที่ลาสเวกัส ฮิลตัน ซึ่งปัจจุบัน คือ “Westgate Las Vegas Resort & Casino” มีรูปปั้นของเขาประดับไว้ที่ล็อบบี้โรงแรม และมีผู้แสดงเลียนแบบเอลวิสยังคงโชว์ลีลาและการร้องอยู่บนเวทีทั่วเมือง เสมือนว่าศิลปินดังรายนี้เป็นตำนานที่ผู้คนพร้อมสืบสานต่อไปความหลงใหลของเอลวิส เพรสลีย์ที่มีต่อหมู่เกาะฮาวาย และผู้คนที่นี่ มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การได้มาแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ “เกาะโอวาฮู” ในปี ค.ศ.1957 ก่อนที่ตลอดสามทศวรรษหลังจากนั้น เอลวิส จะปรากฏตัวที่เกาะโออาฮู ทั้งในงานคอนเสิร์ต การถ่ายทำภาพยนตร์ หรือแวะมาใช้เวลาพักผ่อนในปี 1973 โออาฮูเป็นเจ้าภาพจัดคอนเสิร์ตพิเศษทางโทรทัศน์ชื่อรายการ “Aloha from Hawaii” ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงและออกอากาศไปทั่วโลก คอนเสิร์ตจัดขึ้นที่ใจกลางเมืองโฮโนลูลู ที่ศูนย์ Neal S. Blaisdell ซึ่งมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ขนาดเท่าตัวจริงของเอลวิส ตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าหลัก บรรดาแฟนเพลงมักนำพวงมาลัยดอกไม้มาพันรอบคอ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของผู้คนบนเกาะนอกจากงานเพลงแล้ว เอลวิส เพรสลีย์ ยังมาถ่ายทำภาพยนตร์บนเกาะนี้ ได้แก่ Blue Hawaii (1961) ฉากสำคัญคือ “Diamond Head” หรือบริเวณภูเขาไฟที่ดับสนิท และ Paradise, Hawaiian Style (1966) ถ่ายทำท่ามกลางสวนเขตร้อน และทะเลสาบของศูนย์วัฒนธรรมโพลินีเซียนส่วนใครอยากพักผ่อนเลียนแบบราชาแห่งเพลงร็อก ก็ต้องลองไปสัมผัสบรรยากาศที่ “Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort” ซึ่งเอลวิส เพรสลีย์ไปพักที่นี่หลายครั้ง และถ้าจะให้ตรงกันเป๊ะ ต้องเลือกพักอาคารโอเชียน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง Mahele Suiteข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรม https://www.hiltonhawaiianvillage.com #########################################