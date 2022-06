ตื่นตา! 8 จุดชมฟรี งานศิลป์ “Amazing Blooming Bangkok” เติมสีสันให้กรุงเทพฯ

1.Season of Bloom





2.Butterfly effect





3.The happiness circle





4.The blooming bus





5.SEAT A SOUL





6.Flower X-Ray





7.BOO In Blooming





8.Blossoms the town

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงาน “ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน 2565Amazing Blooming Bangkok 2022 เป็นนิทรรศงานศิลปะหลากสีสัน จากศิลปินชั้นนำ ที่มาสร้างสีสันให้กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักในการนำเสนอ Street Art ของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามแนวทางของรัฐบาลในปี 2565 ซึ่งเป็นปีท่องเที่ยวไทยรวมถึงเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนและเติบโตภายใต้สถานการณ์โควิด-19งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ที่ทางกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความสำคัญของการนำสินค้าทางการท่องเที่ยวสู่การสร้างประสบการณ์ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบ Visual Mapping และสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ รวมทั้งสามารถถ่ายภาพความประทับใจและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะนำเสนอถึงความมีชีวิตชีวาของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีงาน Amazing Blooming Bangkok 2022 เป็นการนำเสนอ 8 ผลงานศิลปะ จาก 5 ศิลปินชั้นนำ ในพื้นที่จัดแสดงหลัก ๆ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่Season of Bloom : ศิลปิน squaredots : การสร้างสีสันด้วยภาพ Visual Mapping ที่ออกแบบจากฤดูกาลของการออกดอกของดอกไม้ โดยเน้นแสดงให้เห็นถึงความสวยงาม การเบ่งบานของดอกไม้ในแต่ละช่วงฤดูกาลว่ามีความสวยงามที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ฝนตก หรือแดดจ้า ดอกไม้ก็ยังสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับคนทุกคน เหมือนการสร้างสรรค์งานครั้งนี้ที่ต้องการมอบสีสันและรอยยิ้มให้กับชาวกรุงเทพทุกคนButterfly effect : ศิลปิน Rakdok : การผสมผสานระหว่างความเป็นศิลปะแนวใหม่ของดอกไม้และสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าให้เห็นถึงความเจริญที่ส่งต่อกันแต่ละยุคสมัยด้วยการประดับดอกไม้ แนว installation art pop up art ให้เป็นจุดถ่ายภาพที่มีความสวยงามThe happiness circle : ศิลปิน Rakdok : ตื่นตากับอุโมงค์ดอกไม้ ประดับตกแต่งไฟ เมื่อก้าวข้ามผ่านจะพบเจอแต่ความสุขและความเบิกบาน ประดับด้วยวงแหวนไฟ ที่จะเปิดในตอนกลางคืน กลางวันและกลางคืนจะมีความงามแตกต่างกันThe blooming bus : นำเสนอชิ้นงาน Installation Art บนรถโดยสารประจำทาง หรือรถเมล์สีแดงที่เคยเห็นกันอย่างคุ้นเคย โดยสื่อแนวคิดขนส่งความเบิกบาน ใช้ดอกไม้แทนสัญลักษณ์ของความสุข ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนในการส่งมอบความเบิกบานให้ชาวกรุงเทพมหานครSEAT A SOUL : ศิลปิน TEAYIIARTWORKS X RHYTHMTHINKER : นำเสนอศิลปะแนวใหม่ ด้วยแนวคิดพื้นที่แห่งอารมณ์ 50 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเก้าอี้แต่ละตัวจะมีความหมายที่แตกต่างกัน พร้อมกันนี้ศิลปินยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ลองเดินเข้าไปนั่งพักใจแล้วนั่งดื่มด่ำกับแต่ละช่วงเวลาของความรู้สึก เพราะทุกช่วงอารมณ์ของชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่านอกจากนี้ก็ยังมี Workshop Weekend - เขียนโปสการ์ดส่งหาตัวเอง ไปเขียนให้กำลังใจตัวเองFlower X-Ray : ศิลปิน Rakdok : สร้างสีสันความเบ่งบานให้กรุงเทพฯ จากดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีความสอดคล้องกับทัศนียภาพ แหล่งเรียนรู้มิวเซียมสยามกลางวันสามารถถ่ายภาพได้ กลางคืนมีการย้อมแต่งไฟ ให้ดูสวยงาม เป็นจุด hilight ยาวกว่า 9 เมตร สูง 5 เมตร ถ่ายภาพได้กลางวันและกลางคืนBOO In Blooming : ศิลปิน Akkarapon Munlod (OREOJIMNOM) นำเสนอผลงาน PRINTING ART บนกำแพงแห่งศิลปะภายใต้แนวคิด เบ่งบานกลางกรุงฯ โดยศิลปินวาดภาพและนำภาพที่มี Concept มา PRINT เรียงกัน ให้กลายเป็นกำแพงศิลปะ เป็นอีกหนึ่งจุด landmark ทางความคิดสร้างสรรค์ ความยาวกว่า 8 เมตรBlossoms the town : ศิลปิน Akkarapon Munlod (OREOJIMNOM) ชวนตื่นตาไปกับผลงาน illustrator ที่มี “ธง” ออกแบบลวดลายให้สื่อถึงความเบ่งบานของดอกไม้ ให้มีความทันสมัย และสวยงาม รวมถึงยามค่ำคืนจะมีการย้อมไฟและใช้ไฟ tube เป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่แตกต่างยามค่ำคืนนอกจากการแสดงผลงานศิลปะจาก 5 ศิลปิน ใน 8 จุดหลักตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว งาน “Amazing Blooming Bangkok” เบ่งบานกลางกรุง ณ ย่านเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร ยังมีกิจกรรมดนตรีในสวนจากวงดนตรีที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ และ Workshop งานศิลปะ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ของกิจกรรมอีกด้วย เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป