Pattaya Festival 2022

เมืองพัทยา ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมงานต่างๆ ในปี 2565 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวระดับโลก กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกครื้นอีกครั้งงาน Pattaya Countdown ที่ได้จัดขึ้นท่ามกลางความสุขความสนุกของประชาชนที่มาร่วมงาน “Pattaya MUSIC Festival” เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา “Pattaya Fireworks Festival” เทศกาลพลุเมืองพัทยา “Amazing Pattaya Seafood Festival” มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา งานเดินกินถิ่นนาเกลือ งานChonburi Coffee on the Beach เรียกได้ว่าครบทุกอรรถรส ถูกใจทุกเพศทุกวัย เที่ยวพัทยาได้ตลอดทั้งปี และได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชายหาด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ อีกด้วย และยังเอาใจสายกีฬาเอ็กซ์ตรีม ทั้งทางบก และทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็น Wakeboard Kitesurfing Cave diving skateboardทุกๆกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้น เมืองพัทยา จัดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนุกปลอดภัยภายใต้รูปแบบ New Normal ผู้ที่เข้าร่วมงานต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด(บทความประชาสัมพันธ์)