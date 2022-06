อร่อยก่อนบิน กับ 12 ร้านจาก 2 ฝั่งทวีป ที่ “คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ”

ต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่กับจุดเริ่มต้นที่ซึ่งล่าสุดได้ทำการปรับโฉมใหม่ทั้งในส่วนการช้อปปิ้งและร้านอาหารให้ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น โดยร้านอาหารที่ คิง เพาเวอร์ คัดสรรมาเพื่อเสิร์ฟความอร่อยก่อนเดินทางได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพและความหลากหลายของรสชาติมาให้ได้ลิ้มลอง สำหรับคออาหารสายเอเชี่ยนฟู้ด ขอแนะนำร้านอาหารไทยแนว Street Food นำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านขึ้นชื่อในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยมาปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทย พร้อมการบริการระดับพรีเมียมให้ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติได้ลิ้มรสอาหารไทยแท้จากร้าน Thai Street Food โดยมีเมนูไฮไลต์ห้ามพลาด เมนูอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ฯลฯ เมนูอาหารชุด ได้แก่ ชุดส้มตำ คอหมูย่าง ข้าวเหนียว ฯลฯ ที่บริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ ชั้น B1 ส่วนเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Linkร้านอาหารและเบเกอรี่ สำหรับทุกคนในครอบครัว ให้บริการเต็มรูปแบบทั้งอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่มและสินค้าพร้อมรับประทานอีกหลากหลายเมนู ให้บริการแบบรับประทานอาหารที่ร้าน (Eat in) ซื้อกลับบ้าน (Take away) และยังมีบริการจัดส่งถึงบ้าน (Delivery) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายอีกด้วย โดยเมนูแนะนำประจำร้านแบบไม่ควรพลาด ได้แก่ โชเมนต้มยำกุ้ง, เส้นจันท์ผัดไทยปูนิ่ม และข้าวปูผัดผงกะหรี่ไข่นุ่ม ฯลฯ ที่บริเวณ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารอิ่มไรซ์แอนด์นู้ดเดิล ร้านอาหารทีให้บริการอาหารไทย ทั้งข้าว และก๋วยเตี๋ยว จากสูตรอาหาร ต้นตำรับที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้สัมผัสถึงรสชาติของอาหารไทยที่คุ้นเคย เหมือนได้รับประทานข้าวที่บ้านแล้ว ยังจะสัมผัสถึงความอิ่ม ทั้งอิ่มท้อง อิ่มเอม อิ่มใจ เมนูไฮไลต์ห้ามพลาด เมนูอาหารจานเดียว ได้แก่ บะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดง, ข้าวมันไก่สูตรไหหลำ และผัดไทยกุ้งแม่น้ำมาพร้อมเครื่องดื่มแสนอร่อย ได้แก่ ชาไทยเย็น, น้ำอัญชันมะนาว และน้ำเก๊กฮวย ฯลฯ พบกับความอร่อยแบบไทยๆ ครบรสได้ ที่บริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลายคนคงจะคุ้นหูกับร้านขนมและเบเกอรี่ชื่อดังอย่างร้าน Kanom ที่สร้างตำนานมาตั้งแต่ปี 1999 โดยร้าน Kanom มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า เมื่อเรายังเด็ก ไม่ว่าเราจะผิดหวัง หรือเสียใจกับเรื่องแย่ๆ แค่ไหน ขอเพียงแค่เราได้กิน ‘ขนม’ ก็จะทำให้เราหยุดร้องไห้ และกลับมายิ้มได้ โดย Kanom Bakery เป็น Kiosk รวบรวม Pastry และขนมทานเล่น พร้อม Take away ซึ่ง kanom ทุกชิ้น เราคัดเลือกวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม ดูแลความอร่อยโดยช่างฝีมือทุกขั้นตอน เมนูยอดนิยม 3 Signature Bakery ยอดฮิตที่ลูกค้าสาขาสุวรรณภูมินิยมซื้อติดมือกัน เริ่มจาก ทาร์ตไข่, 4 Angel Pies และพายกรอบอัลมอนด์ ฯลฯ แวะไปชิมขนมอร่อยก่อนเดินทางกันได้ ที่บริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสายญี่ปุ่นเลิฟเวอร์พลาดร้านนี้ไม่ได้เลย กับร้านอาหารญี่ปุ่นและนานาชาติ ที่คัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม พร้อมสูตรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ โดยคำนึงถึงความสดสะอาด และใส่ใจคุณภาพเป็นหลัก ด้วยสโลแกนที่ว่า “คินคัดทุกคำเพื่อคุณ” เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นแบบเต็มสตรีม โดยเมนูไฮไลต์ประจำร้าน ได้แก่ Special Gyu don set, Miso Ramen และ Special Aus. Steak Set ฯลฯ หากเดินทางออกนอกประเทศก็อย่าลืมแวะไปลิ้มลองความอร่อยกันได้ ร้านอยู่ที่บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่น ที่ผสมผสานกับความเป็นไทยที่คัดสรร วัตถุดิบคุณภาพดี พิถีพิถันในการปรุง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความอิ่มเอม และเชื่อมั่นถึงความสดสะอาด อร่อยและใส่ใจคุณภาพ เมนูแนะนำ ได้แก่ ชุดข้าวหน้าปลาแซลมอน, ชุดราเมนเนื้อวากิว, ชุดนิกิริ เดอลุกซ์ พร้อมซุปมิโซและไข่ตุ๋น ฯลฯ ร้านอยู่ที่บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 Concourse Dร้านอาหารจีนที่อยู่คู่กับนักเดินทางมาอย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านอาหารจีนระดับภัตตาคาร กับคุณภาพอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี จากเชฟมากประสบการณ์ที่รังสรรอาหารจีนหลายเมนูให้ลูกค้าได้ลิ้มลองอาหารจีนได้ในแบบราคาย่อมเยา โดยมีเมนูยอดนิยมมากมาย อาทิ บะหมี่หยกหมูแดงอบน้ำผึ้งสไตล์ฮ่องกง, เป็ดย่างถ่านทานคู่กับน้ำซอสสูตรพิเศษ ฯลฯ และห้ามพลาดเมนู โจ๊กฮ่องกง, ชุด BBQ Combo, ผัดไทยกุ้ง China Style ที่คุณต้องลอง แวะไปชิมเมนูอาหารจีนอร่อยได้ ที่บริเวณ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารอันยองฮาเซโย...สาวกเกาหลีสไตล์ ต้องคุ้นเคยกับ ร้านบอนชอน ไก่ทอดสไตล์เกาหลียอดนิยมของคนไทยที่มีดีมากกว่าความเป็นไก่ทอด บอนชอน ชิคเกน ร้านอาหารเกาหลีที่เน้นไก่ทอดสูตรเกาหลีที่เป็นที่ติดอกติดใจคนทุกเพศทุกวัย จุดเด่นของบอนชอน ชิคเกน คือ กรรมวิธีการทอดให้หนังกรอบนาน ทอดแล้วน้ำมันในหนังไก่ละลายแต่ไก่ไม่อมน้ำมัน และน้ำซอสที่คลุกเคล้ารสชาติเข้มข้นจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ เมนูแนะนำได้แก่ Mixed Wings 12 pcs & Japanese Rice, Kimchi Ramyeon และ Bonchon fries ฯลฯ ใครอยากชิมอาหารกลิ่นอายเกาหลีแท้ๆ ที่ร้าน บอนชอน บริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศร้านอาหารไทย-ฮาลาลแท้ 100% ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพดี สดใหม่ รสชาติอร่อยและมีความหลากหลายให้เลือกทาน ได้แก่ ข้าวหมกไก่ และกลุ่มประเภทอาหารว่าง เช่น เบอร์เกอร์, พิซซ่า ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวต่างชาติอีกด้วย ตั้งอยู่ที่บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 Concourse Cและสำหรับนักเดินทางที่เดินทางยุโรปและขอลิ้มลองรสชาติอาหารก่อนเดินทาง ขอแนะนำร้านกาแฟคอฟฟี่เวิลด์ คัดสรรเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมี่ยมหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องดื่มยอดนิยมประจำร้าน พลาดไม่ได้เลย ได้แก่ Caviar Dirty, Pink Lady และ CW Royal ฯลฯ หากอยากแวะพักดื่มเครื่องดื่มดีๆสักแก้วก่อนออกเดินทาง แวะนั่งชิลได้ที่ คอฟฟี่เวิลด์ บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 Concourse B,Concourse F และบริเวณชั้น B1 ส่วนเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Linkร้านอาหารจานด่วนที่ทุกคนคุ้นเคย ให้คุณอร่อยคุ้มได้ทุกวันแบบไม่ต้องคิดเยอะ ร้านแมคโดนัลด์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี รสชาติที่ยอดเยี่ยม คุณภาพอาหารที่ได้มาตรฐาน การบริการที่รวดเร็วอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร ความสะอาดถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เมนูสายเบอร์เกอร์ที่ต้องชิม ได้แก่ Deluxe Cheese Spicy Chicken Burger + French Fries (XL) + Soft Drink Refill, Triple Beef Cheeseburger + French Fries (XL) + Soft Drink Refill และ Big Mac Burger + French Fries (XL) + Soft Drink Refill ฯลฯ นักเดินทางสายอาหารจานด่วนรีบบิน รีบไป ต้องแวะร้านนี้เลย ตั้งอยู่ที่บริเวณ อาคารเทียบเครื่องบินผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 Concourse D,Concourse F และ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารร้านเบอร์เกอร์ที่เน้นเรื่องความอร่อยและคุณภาพของวัตถุดิบ และการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นมิตร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เอกลักษณ์เฉพาะของเบอร์เกอร์คิง คือทุกเมนูจะเสิร์ฟด้วยเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลีย ย่างด้วยเปลวไฟจนสุกได้ที่ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้ได้เบอร์เกอร์รสชาติต้นตำรับ พร้อมเสิร์ฟให้กับผู้บริโภค ตามคำสัญญาจากเบอร์เกอร์คิง นั่นคือวัตถุดิบคุณภาพดีเยี่ยม สูตรการปรุงที่เป็นเอกลักษณ์และประสบการณ์การรับประทานที่เหมาะสำหรับการกินทั้งครอบครัวหรือร่วมกับเพื่อน เมนูแนะนำประจำร้าน ได้แก่ Double Whooper Cheese & Bacon Value Meal, Double Plant-based Whopper Jr. Value Meal, Extra-long Chicken Cheese Value Meal ฯลฯ หากอยากจะหาอะไรทานเร่งๆ รีบๆ แบบอิ่มท้องได้โดยที่ใช้เวลาไม่นาน แวะไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยได้ที่ บริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ, ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร และ อาคารเทียบเครื่องบินผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 Concourse Dสัมผัสโฉมใหม่ของอาณาจักรอาหารครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ก่อนออกเดินทาง รวบรวมร้านอาหารอร่อยกว่า 50 ร้าน ทั้งเอเชียนฟู้ด เวสเทิร์นฟู้ดและอาหารนานาชาติ พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ คิง เพาเวอร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ