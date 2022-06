ตามผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไป “ซีแอตเทิล” รู้จักกับ “10 สถานที่” เติมไอเดียและแรงบันดาลใจ

Space Needle

Travel 360 ไม่รอช้า ขอตามรอยผู้ว่าฯ คัดสถานที่น่าสนใจจากเมืองซีแอตเทิล หนึ่งในเมืองน่าอยู่ และโดดเด่นของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างไอเดียและแรงบันดาลใจต่างๆ ได้ไม่น้อยหอคอยใจกลางเมืองสูง 605 ฟุต ที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองซีแอตเทิล สร้างขึ้นสำหรับงาน World's Fair เมื่อปี ค.ศ.1962 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการภายใต้แนวคิด "The Age of Space" การออกแบบจึงมีความล้ำสมัยสื่อถึงแรงบันดาลใจในยุคอวกาศของมนุษยชาติ สามารถขึ้นลิฟต์ไปสู่จุดชมวิวด้านบนได้ในเวลาไม่ถึงนาที เพื่อชมทัศนียภาพของเมือง และเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ได้แบบ 360 องศา โดยในปี 2018 อาคาร Space Needle มีการปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งจุดชมวิวกลางแจ้ง พื้นกระจกหมุนSpace Needle เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 1962 และผ่านร้อนผ่านหนาวก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ในปี 2022 นี้ เปรียบได้กับสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม และการมองไปสู่อนาคตของเมืองซีแอตเทิลรายละเอียดเพิ่มเติม www.spaceneedle.com

การทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของเมืองใดได้ดี หนึ่งในนั้นต้องลองแวะไปตลาดสด ซีแอตเทิลก็เช่นกัน สำหรับ Pike Place Market ซึ่งเป็นศูนย์กลางความคึกคักของเมือง และเป็นตลาดอันโด่งดังตั้งแต่ป้ายตลาดสุดเก๋ บรรยากาศการซื้อขายที่เต็มไปด้วยสีสันโดยเฉพาะโซนอาหารทะเล ที่มีธรรมเนียมการโยนปลาให้ชม ย่านนี้ยังเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาแรกดั้งเดิม หรือสาขา Pike Place ซึ่งถือเป็นสาขาแรกของโลกอีกด้วยอาร์ตมิวเซียมของเมืองซีแอตเทิล ที่มีชื่อย่อว่า “SAM” เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีสถานที่ตั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะซีแอตเทิล (Seattle Art Museum)ในตัวเมือง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ( Asian Art Museum) ในสวน Volunteer Park และสวนประติมากรรมโอลิมปิก (Olympic Sculpture Park) ในย่านริมน้ำใจกลางเมืองพิพิธภัณฑ์นี้นับเป็นอีกหนึ่งสถาบันศิลปะชั้นนำในอเมริกา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1933 มีการนำคอลเล็กชั่นศิลปะระดับโลกมาจัดแสดงบ่อยครั้ง การจัดนิทรรศการที่ทรงพลัง และกิจกรรมต่างๆไม่เคยหยุดนิ่งรายละเอียดเพิ่มเติม www.seattleartmuseum.org

ไม่ต้องแปลกใจถ้าหอสมุดในซีแอตเทิล ติดอันดับหอสมุดที่สวยระดับโลก เพราะ โครงสร้างที่โดดเด่นจากสถาปัตยกรรมการออกแบบกระจกขนาดยักษ์ดูล้ำยุค และความสูง 11 ชั้น ก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าว Elliottหากมองภายนอกอาจไม่นึกว่าเป็นหอสมุด เพราะคล้ายอาคารด้านวิทยาศาสตร์ทันสมัย หอสมุดกลางของเมืองเป็นศูนย์รวมความรู้หลากหลาย เป็นแหล่งพบปะศึกษาของทุกเพศทุกวัย และยังเป็นหอสมุดสุดโปรดของบิล เกตส์ เจ้าพ่อ Microsoft อีกด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม www.spl.org

จุดชมวิวระดับ 5 ดาว ที่คุณจะมองเห็นเส้นขอบฟ้าของซีแอตเทิลจากทางเหนือ เป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่เหมาะสำหรับการชมทิวทัศน์ของเมืองได้แบบไม่ต้องเสียเงิน มองเห็นแลนด์มาร์กดังอย่าง Space Needle, อ่าว Elliott, ตึกสูงระฟ้าที่เรียงรายในตัวเมือง และหากเป็นวันที่อากาศเป็นใจ สามารถมองไปไกลถึงภูเขา Mount Rainier อันยิ่งใหญ่ได้ลิบๆ หากไปในช่วงพระอาทิตย์ตก ถือเป็นจุดชมวิวแสงสีของซีแอตเทิลที่โรแมนติกไม่น้อยเลยย่านดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดของซีแอตเทิล ละลานตาไปด้วยอาคารย้อนยุคสถาปัตยกรรมฟื้นฟูโรมาเนสก์ที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 19 แม้มีความคลาสสิกย้อนยุค แต่ปัจจุบันที่นี่ก็กลายเป็นย่านทันสมัยที่โดดเด่น มีร้านค้า อาร์ตแกลเลอรี คาเฟ่ บาร์เท่ๆ ฮิปๆ เปิดใหม่มากมาย เหมาะแก่การเดินเล่นหาอะไรอร่อยๆกินสวน Chihuly เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่สร้างอุทิศให้กับผลงานของ Dale Chihuly นักเป่าแก้วที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจุดเริ่มต้นของยอดฝีมือรายนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ผลงานของเขาอยู่ในคอลเล็กชั่นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโรงแรมหรูกว่า 200 แห่งทั่วโลก ซึ่งที่ Chihuly Garden and Glass มีแกลเลอรีผลงานที่หลากหลาย ผสมผสานกับการจัดสวน โดยเฉพาะในกลาสเฮ้าส์ที่มีไฮไลท์ประติมากรรมยาว 100 ฟุต รูปทรงดอกไม้สีสันสดใสในเฉดสีแดง ส้ม เหลือง ห้อยลงมาจากเพดานรายละเอียดเพิ่มเติม www.chihulygardenandglass.com

สวนสาธารณะที่อยู่บนพื้นที่ของโรงงานแปรรูปแก๊ส ชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบยูเนียน ที่นี่มีเศษซากของโรงงานแก๊สถ่านหินที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา โรงงานเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 - 1956 หลังจากนั้นได้ถูกซื้อโดยสภาเมืองซีแอตเทิล เพื่อนำมาใช้เป็นสวนสาธารณะ ในปี ค.ศ. 1962Gas Works Park ออกแบบโดย Richard Haag สถาปนิกชาวซีแอตเทิล ซึ่งเป็นอาจารย์ใน University of Washington ผลงานนี้ทำให้เขาได้รับรางวัล American Society of Landscape Architects Presidents Award of Design Excellence มาแล้ว ซึ่งก็เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะโครงการนี้ คือ การเปลี่ยนโรงงานมลพิษ และที่ดินที่เคยมีสารปนเปื้อน ออกแบบให้มีระบบของการชะล้างสภาพดินด้วยวิธีชีวภาพ โดยตั้งใจเก็บโครงสร้างทั้งหมดของโรงงานเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องการตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะกลายเป็นสวนสาธารณะอย่างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดบริการในปี ค.ศ. 1975ถ้าคุณหลงใหลเครื่องบินล่ะก็ ต้องไปชม Museum of Flight พิพิธภัณฑ์การบินซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางอากาศและอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีเครื่องบินจริง และมีสิ่งต่างๆ ให้ชมมากมาย เช่น เครื่องบินสำรวจดวงจันทร์ของโบอิ้ง เครื่องบิน Air Force One จากยุคประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ หรือลองไปทัวร์ชมกระสวยอวกาศของ NASA และโปรแกรมจำลองการบินรายละเอียดเพิ่มเติม https://museumofflight.org อีกหนึ่งประสบการณ์ที่คนรักเครื่องบินไม่อาจพลาดได้ เพราะซีแอตเทิลเป็นที่ตั้งของโรงงานโบอิ้ง หนึ่งในบริษัทผลิตเครื่องบินระดับโลก ซึ่งมีโปรแกรมเปิดได้เยี่ยมชมโรงงานได้ด้วย คุณจะมีโอกาสได้เข้าไปชมเครื่องบิน 747s, 777 และ Dreamliners ที่กำลังสร้าง หลังจากสำรวจโรงงานแล้ว ยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเครื่องบินที่ศูนย์แห่งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม www.boeingfutureofflight.com

