จัดยิ่งใหญ่ “ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL” สนุกสนานกับมหกรรมดนตรีบนชายหาด ภูเก็ต-กระบี่

จัดมหกรรมดนตรีบนชายหาดเทศกาลส่งคลื่นความสุขต่อเนื่อง ให้คุณเที่ยวใต้ได้ตลอดปี ร่วมผ่อนคลายกับบทเพลงอันไพเราะจากทัพศิลปินชื่อดัง พร้อมลิ้มชิมรสอาหารห้ามพลาดจากภาคใต้ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ คาดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานไม่น้อยกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่า ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL มหกรรมดนตรีบนชายหาด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience ผลักดัน Soft Power of Thailand ภายใต้แนวคิด 6F : 4M คือ Food Film Fashion Festival Fight Friendship Music Museum Master และ Meta ในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565 - 2566 หรือเพื่อเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเลือกจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ คาดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงาน วันละประมาณ 2,500 คน รวมไม่น้อยกว่า 15,000 คน ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและมูลค่าสูง ตลอดจนกระจายรายได้อย่างยั่งยืนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกิจกรรม ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL มหกรรมดนตรีบนชายหาด มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย เต็มใจจ่ายเพื่อตอบสนองคุณค่าของประสบการณ์ตามความสนใจพิเศษของตนเอง ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากต่างประเทศ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศที่มีรายได้สูงและใช้จ่ายสูงให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นำเสนอในแนวคิด “The Festival of Ultimate Happiness in the Andaman” เทศกาลส่งคลื่นความสุขต่อเนื่องให้คุณเที่ยวใต้ได้ตลอดปี เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า น่าประทับใจ ผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง ที่นำมาขับกล่อมแก่นักเดินทางสำหรับ ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL จัดขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (17 – 19 มิถุนายน 2565) และกระบี่ (24 – 26 มิถุนายน 2565) เป็นมหกรรมดนตรีแนวสนุกสนานริมชายทะเล โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่จัดงาน ดังต่อไปนี้ วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พบกับการแสดงคอนเสิร์ตริมชายหาดจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วี วิโอเลต, อิ้งค์ วรันธร และ วง THE PARKINSON และไฮไลท์สุดพิเศษ FLY BOARD การโชว์ว่าวหลากหลายชนิด วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ ตะโกลา ยอร์ช มารีน่า จังหวัดกระบี่ พบกับการแสดงคอนเสิร์ตริมชายหาดจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วง ETC. TWOPEE และ เบน ชลาทิศ และไฮไลท์สุดพิเศษ การบินโดรนแปรอักษรเป็นรูปต่าง ๆนอกจากนี้ทั้งสองพื้นที่ยังมีการแสดงท้องถิ่น อาทิ ระบำบาบ๋า ระบำตารีกีปัส กรแสดงหุ่นเชิดร่วมสมัย การแสดงรำมโนราห์ร่วมสมัย เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมสุดพิเศษการเพ้นท์ผ้าบาติกของที่ระลึกจากคนในชุมชน ก่อนช้อปปิ้งภายในงาน มีการจำหน่ายอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ พร้อมลิ้มชิมรสอาหารชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ที่ยกขบวนความอร่อยมาให้บริการที่โซนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกว่า 20 ร้าน พิเศษยิ่งไปกว่านั้น ททท. ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ อาทิ บริษัทนำเที่ยว โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ มอบคูปองมูลค่า 200 บาท จำนวน 3,000 คูปอง ให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในงาน ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ กิจกรรม ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL จัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ในรูปแบบ Covid Free Event โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็ม หรือ แสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ การกำหนดพื้นที่รับประทานอาหาร (พื้นที่เปิดหน้ากาก) รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 076 211 036 หรือ ททท. สำนักงานกระบี่ โทร. 075 622 163 หรือ โทร. 1672 Travel Buddy