สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘The Hamlet for Good’ ลิ้มรสเทศกาลอาหารจาก 10 เชฟชั้นนำ พร้อมดื่มด่ำเสียงดนตรี-งานศิลป์

โรงแรมมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และเชื่อมโยงให้ลูกค้าได้สัมผัสกับท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสีสันและความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบ โดยล่าสุด ASAI Bangkok Chinatown ร่วมกับพันธมิตรและชุมชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ‘The Hamlet for Good’ เทศกาลอาหารและกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและผู้ลี้ภัยงานในครั้งนี้ ได้รับการรังสรรค์ขึ้นโดยทีมงานของ ASAI Hotels ทั้งหมดซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดแคมป์ Hamlet ในงานเทศกาล Wonderfruit ที่เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีและป๊อปคัลเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยในงานนี้จะมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งการลิ้มรสอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเชฟชั้นนำรวม 10 เชฟ รวมถึงได้ร่วมชื่นชมงานศิลปะ ดื่มด่ำกับเสียงดนตรี และกิจกรรมเวลเนส ที่จะสร้างความสุขและแรงบันดาลใจได้ตลอดสองวันโดยในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน กิจกรรมช่วงกลางวันเริ่มขึ้นที่ ASAI Bangkok Chinatown กับเวิร์คช็อปที่มีให้เลือกถึง 2 แบบ ได้แก่ Art Therapy with Peace Please และ Watercolor Paints with Sansuwanya ที่ผู้เข้าร่วมจะสัมผัสได้ถึงการหยุดพักอย่างมีสติและได้เรียนรู้การวาดภาพกับศิลปินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังร่วมมือกับ PLAY ART HOUSE จัดแสดงงานศิลปะแนวใหม่ เปลี่ยนห้องพักให้เป็น Art Gallery โชว์ผลงานจากศิลปินรวม 15 ท่าน ให้ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะได้ชม และสามารถเลือกซื้อผลงานที่ประทับใจกลับบ้านได้อีกด้วยส่วนดินเนอร์มื้อพิเศษในคืนวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน เวลา 18:30 น. มีให้เลือกตามความชอบ 3 สไตล์ จากฝีมือของเชฟชื่อดังที่จะมาร่วมกันรังสรรค์เมนูพิเศษขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ โดยดินเนอร์จะถูกจัดขึ้นที่ร้านอาหารพันธมิตรในบริเวณใกล้เคียงโรงแรมฯ รวม 3 แห่ง ได้แก่เชฟ Paolo Vitaletti (Appia Trattoria) และ Billy Bautista (Billy's Smokehouse) จะร่วมกันทำเมนูพิเศษ ที่ meat & spaghetti lover ไม่ควรพลาด จัดที่ร้าน Patinaเจริญกรุงรียูเนี่ยนกับเชฟ ‘โจ’ ณพล จันทรเกตุ (Samlor), เชฟ ‘เติ้ล’ กรณัฐ รอบกอบ (Mother) และ เชฟ 'เซปต์' จิรพัทธ์ ประพจน์จนาภรณ์ (Aunglo by Yangrak) ที่จะร่วมกันปรุงแต่งเมนูอาหารไทยในรูปแบบพิเศษอย่างมีเอกลักษณ์ จัดที่ร้าน Baan Rim Naamเชฟ Bo & Dylan (Bo.Lan) และ เชฟ ‘หนุ่ม’ วีรวัฒน์ ตรียาเสนาวัฒน์ (Samuay and Sons) จะร่วมกันปรุงแต่งเมนูไทยยอดนิยม โดยความพิเศษคือการเลือกใช้วัตถุดิบที่สนับสนุนความยั่งยืนของชุมชนจากทั่วประเทศ และดีต่อสุขภาพสุดๆ จัดที่ร้าน Hong Sieng Kongปิดท้ายความสนุกของคืนวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน ด้วยงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นที่โรงแรมฯ ภานในงานจะมีบริการเครื่องดื่มจาก Teens of Thailand ค็อกเทลบาร์ที่มีรางวัลการันตี และบรรเลงเพลงฮิปๆ จากทีม DJ Transport ที่จะมาสร้างความสนุกแบบต่อเนื่องทั้งค่ำคืน สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมดินเนอร์และสนใจมาร่วมงานปาร์ตี้ โรงแรมฯ จัดเตรียมรถตุ๊ก-ตุ๊ก รักษ์โลก ไว้บริการรอรับเพื่อไปส่งที่โรงแรมฯส่วนงานวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน จะเริ่มจากกิจกรรมโยคะโดยครูจ๊ะ และต่อด้วย บรันช์มื้อพิเศษ โดย เชฟ Chalee Kader (100 Mahaseth) ผู้มีชื่อเสียงด้านนำวัตถุดิบหลักมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว และ เชฟปริญญ์ ผลสุข (Samrub Samrub Thai) ผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารไทยต้นตำรับ โดยทั้งคู่จะมารังสรรค์เมนูแสนอร่อยที่ใครได้ชิมเป็นต้องติดใจ จัดขึ้นที่ร้าน JAM JAM Eatery & Bar ของโรงแรมฯ พร้อมกันนี้ ยังได้เพลิดเพลินกับดนตรีจาก DJ Kwoala บรรเลงเพลงระหว่างรับประทานอาหาร และปิดท้ายงานด้วยการแสดง live painting จากศิลปิน Trey Hurst และ Karina Retuert พร้อมชมการแสดงสดโดย The Cellist Flat สมาชิกวง National Symphony Orchestra ที่จะมาบรรเลงระหว่าง live painting ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะนำมาประมูลภายในงานเพื่อระดมทุนสำหรับการกุศลอีกด้วยอาหารแต่ละมื้อของงาน The Hamlet for Good ราคา 3,000 บาท++ ต่อท่าน พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ 1 แก้ว หรือสามารถจับคู่เครื่องดื่มพิเศษที่สร้างขึ้นโดยผู้สนับสนุนงานคือ Campari, Aperol และ Wine Garage ในส่วนของกิจกรรมเวิร์คช็อป ราคาเริ่มต้นเพียง 1,750 บาทต่อท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองที่นั่งผ่าน ticketmelon.com/asaihotels/thehamletforgood2022 ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากความขัดแย้งสำหรับท่านที่มาร่วมงาน The Hamlet for Good สามารถจองห้องพักได้ในราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อคืน ที่ asaihotels.com หรือ โทร 02 220 8999