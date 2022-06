ประเทศและหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน สรวงสรรค์ของคนรักทะเล และกลิ่นอายยุคโคโลเนียล

ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจึงทำมาหากินอยู่ในทะเลแถวนั้นทั้งนาน เพราะที่นี่ถือเป็นภูมิภาคที่มีธรรมชาติทางทะเลแบบสวยงามครบเครื่อง ทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาวละเอียด เป็นแหล่งดำน้ำตื้น-ดำน้ำลึก แหล่งล่องเรือใบ เรือยอร์ชหรูหรา เรือสำราญ รวมถึงความสวยงามบนฝั่งหรือบนเกาะต่างๆที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มาทำความรู้จักประเทศที่เป็นหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่กลุ่มแรก คือ รัฐที่เป็นเอกราชในการปกครอง ได้แก่ แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda), บาฮามาส (Bahamas), บาร์เบโดส (Barbados), คิวบา (Cuba), โดมินิกา Dominica, สาธารณรัฐโดมินิกัน (Dominican Republic), เกรนาดา (Grenada), จาเมกา (Jamaica), เฮติ (Haiti), เซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis), เซนต์ลูเซีย (St. Lucia), เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines) และ ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)กลุ่มที่สอง คือ หมู่เกาะซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของประเทศอื่น แบ่งออกเป็นดินแดนหรือหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ได้แก่ แองกวิลลา (Anguilla), หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands), หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands), มอนต์เซอร์รัต (Montserrat) และ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)ดินแดนหรือหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ได้แก่ กัวเดอลุป (Guadeloupe), มาร์ตินีค (Martinique), เซนต์บาร์เตเลมี (Saint Barthelemy) และ เซนต์มาร์ติน (Saint Martin)ดินแดนหรือหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ อารูบา (Aruba), โบแนเรอ (Bonaire), กือราเซา (Curacao), ซาบา (Saba), ซินต์เอิสตาซียึส (Sint Eustatius) และ ซินต์มาร์เติน (Sint Maarten)ดินแดนหรือหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เปอร์โตริโก (Puerto Rico) และ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา (U.S. Virgin Islands)สังเกตได้ว่า หลายประเทศและหมู่เกาะ เคยเป็นหรือยังเป็นดินแดนในปกครองของประเทศมหาอำนาจยุคอาณานิคมมาก่อน นอกจากความงามทางธรรมชาติแล้ว จึงทำให้มีบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคสไตล์โคโลเนียล และเป็นอีกจุดขายหนึ่งที่ทำให้ผู้มาเยือนที่ได้รับความรู้สึกราวกับเดินทางก้าวเข้าสู่ยุคอดีตอีกครั้งแม้บางประเทศนักท่องเที่ยวชาวไทยแทบไม่รู้จัก หรือยังไม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากนัก เพราะบางแห่งก็มีสถิติอาชญากรรมค่อนข้างสูง หรือเหมาะแก่การเที่ยวแค่ทางเรือมากกว่า แต่ก็มีหลายประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เช่นคิวบา เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลแคริบเบียน ที่เสน่ห์จัดจ้านไม่เบา เมืองหลวงอย่างกรุงฮาวาน่า จะพาคุณย้อนอดีตกลับไปสู่บรรยากาศหลายสิบปีก่อน ราวกับเข็มนาฬิกาหยุดหมุน ไปแล้วอย่าพลาดจิบค็อกเทลกับซิการ์คิวบาอันเลื่องชื่อ แล้วดื่มด่ำไปกับการเต้นรำในยามค่ำคืนบาฮามาส ต้นตำรับชายหาดที่มีหมูทะเล หรือหมูตัวเป็นๆที่ชอบว่ายน้ำ ซึ่งนอกจากความสวยงามของทะเลเกาะบาฮามาสแล้ว อย่าลืมไปตามรอยโจรสลัดได้ที่ พิพิธภัณฑ์โจรสลัดแนสซอ (Pirates of Nassau Museum) ที่รวบรวมข้อมูลของโจรสลัดแห่งคาริบเบียนจากยุคศตวรรษที่ 17 ให้คุณได้รู้อารูบา เคยติดอันดับ Best in Travel ของสื่อท่องเที่ยวดังอย่าง Lonely Planet เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกาะสวยแห่งนี้มีชายหาดที่เรียงรายไปด้วยรีสอร์ต ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และผับบาร์ ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดสุดพิเศษจาเมกา เสียงเพลงเร็กเก้ เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด และชายหาดสวยๆ เป็นหนึ่งในดินแดนโปรดของสายลับระดับโลกอย่างเจมส์ บอนด์ อีกด้วยเปอร์โตริโก ไม่ได้สวยแค่ทะเล แต่บนเกาะยังเต็มไปด้วยธรรมชาติหลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ แถมสาวๆเปอร์โตริโกก็สวยเด่นไม่แพ้ใคร และยังสะดวกสำหรับคนที่ถือวีซ่าอเมริกา#########################################