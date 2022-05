งานอาร์ตเก๋ไก๋ "จันทบุรี อาร์ต แฮพเพนนิ่ง" จุดเช็คอินใหม่ เติมสีสันชุมชนริมน้ำจันทบูร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ภูมิใจนำเสนอ...จันทบุรี อาร์ต แฮพเพนนิ่ง งานอาร์ตเก๋ๆ แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองจันท์ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่สร้างสรรค์จากความรุ่มรวยของเมืองจันทบุรีในมิติต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม เกษตรกรรม และความงดงามทางธรรมชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยว และเชิดชูคุณค่าท้องถิ่น ความภาคภูมิใจของคนจันท์ ท่ามกลางบรรยากาศแบบชิลๆ กับจุดดิสเพลย์กระต่ายหลากสีสันสุดน่ารัก ที่ซ่อนตัวอยู่ตามตลอดเส้นถนนของชุมชนริมน้ำจันทบูร เตรียมกล้องให้พร้อม เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2565 (ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) พร้อมกิจกรรมดีๆ ที่ขอเชิญถ่ายภาพกับงานอาร์ตแล้วแชร์ลงโซเชียลฯ เพื่อรับรางวัลสุดน่ารักมากมายงานเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี โดยเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภาคตะวันออก ที่จะสร้างปรากฏการณ์แห่งการใช้ชีวิตครบทุกมิติ ผสมผสานไดนามิกของไลฟ์สไตล์เมืองเข้ากับ Local Essence ของดีอันทรงคุณค่าแห่งวิถีจันท์อาร์ต-ศจรรย์ใจ เที่ยวจันท์ใน Route เดียวความน่าสนใจของงาน Art Happening ครั้งนี้ คือการนำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ ของจันทบุรี ในรูปแบบ Journey ให้คุณได้ค้นหา สร้างปฏิสัมพันธ์ และเกิดประสบการณ์ โดยมีคาแรกเตอร์นำเรื่องคือ กระต่าย ซึ่งมาจากตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดและเรื่องเล่าพื้นบ้านของจันทบุรี โดยจัดเป็นจุดดิสเพลย์ Art Journey ให้คุณดื่มด่ำกับความอาร์ตสุดตื่นตา ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล พร้อมถ่ายภาพได้ตลอดเส้นถนนของชุมชนริมน้ำจันทบูรจุดที่ 1 Directory @ลานหน้าสะพานนิรมล จุดเช็กอินสุดเก๋ จัดแสดงแผนที่การชมและรายละเอียดของงานศิลปะ เพื่อจะนำคุณเดินขึ้นสะพาน มุ่งหน้าสู่ประสบการณ์งานอาร์ตแฮพเพนนิ่ง สีสันใหม่แห่งเมืองจันท์จุดที่ 2 The Rabbits @สะพานนิรมล เป็นสะพานที่เชื่อมต่อจากโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลข้ามแม่นํ้าจันทบุรีมาสู่ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จุดนี้คือจุดเริ่มต้น โดยมีกระต่ายหลากสีสัน เซเลบริตี้แห่งเมืองจันท์ที่จะพาคุณสนุกไปกับการเดินชมงานศิลปะ ถ่ายทอดเรื่องราวความมหัศจรรย์ของจันทบุรีจุดที่ 3 Hi! Chanthaburi @ระเบียง ที่นี่…ณ วันวาน เป็นจุดถ่ายรูปไฮไลต์ห้ามพลาด #ArtHappeningLandmark ทันทีที่ลงมาจากสะพาน ตื่นใจไปกับ Hello! กระต่ายยักษ์ โผล่มาทักทายคุณจากโพรงด้านล่างจุดที่ 4 Chanthaboon’s Gem @ท่าน้ำแม่ผ่อง ในตรอกทางเดินแคบที่พาออกสู่ท่านํ้า คือเรื่องราวสุดแพรวพราวที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “พลอยจันทบูร” ที่นี่คุณจะได้ชื่นชม Covering Art Happening ที่นําเหลี่ยมมุมของการเจียระไนและสีสันของพลอย ก่อให้เกิดแสงและรูปทรงบริเวณพื้นและผนังของตรอกทางเดินสู่ท่าน้ำ (ณ จุดนี้ รูปของคุณจะ ‘ผ่อง’ ใสด้วยแสงสี)จุดที่ 5 Charming Rabbit @ท่าน้ำประชานิยม ท่าน้ำนี้เป็นจุดกึ่งกลางของถนนในชุมชนริมนํ้าจันทบูร จุดนี้จะนําเรื่องราวจากตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดจันทบุรีคือ พระจันทร์และกระต่าย มาสร้างเป็น Art Happening ที่ความหมายทัชใจมาก กับ #กระต่าย(หมาย)ชมจันทร์ เพราะบริเวณท่านํ้า กระต่ายจะนั่งเฝ้ามองพระจันทร์ที่ลอยอยู่อีกฝั่งของแม่นํ้า พร้อมให้คุณมาถ่ายรูปและเอาใจช่วยน้องกระต่ายให้พบดวงจันทร์จุดที่ 6 Rabbit’s Mobile รถสองแถวเล็กจันทบุรี ‘ขับเคลื่อน’ งานศิลปะเคลื่อนที่ กระต่ายสุดน่ารักพร้อมโชว์ตัวสู่สายตาสาธารณชน เมื่อรถสองแถวท้องถิ่นขออินกับความอาร์ต ด้วยดีเทลการตกแต่งที่สื่อความเป็นจันทบุรีได้สุดน่ารักกับเจ้ากระต่าย ไอคอนแห่งเมืองจันท์ เป็นไอเทมที่ต้องตามหาในเมืองที่พลาดไม่ได้