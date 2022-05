เปิดแล้ว! “เซ็นทรัล จันทบุรี” มิกซ์ยูสแห่งใหญ่ที่สุดในตะวันออก

โดยภายในเซ็นทรัล จันทบุรี ประกอบด้วยศูนย์การค้า, คอนเวนชั่นฮอลล์, คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย และโรงแรม โตรงการได้รับการออกแบบในรูปแบบ Semi-Outdoor ใกล้ชิดธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ถึง 4 ไร่ เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้กับเมือง ประกอบไปด้วย Running Track, จุดจอดจักรยาน, เครื่องออกกำลังกาย, Social Park, Family Playground, Pet Playground, Café และยังเป็นโครงการแรกในต่างจังหวัดที่ทำ Sport Destination ด้วยพื้นที่ Multi-Purpose กว่า 4,000 ตร.ม.ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพดีที่สุดใจกลางเมือง พร้อมรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผนึกกำลังท้องถิ่นชูความโดดเด่นของจันทบุรีอย่างรอบด้าน สร้างงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยพื้นที่สีเขียว ใส่ใจ well-being ของผู้คน พร้อมด้วยมาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกล่าวว่า “เซ็นทรัล จันทบุรี จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ ความภูมิใจของเมืองจันท์ที่ชูเสน่ห์เมืองจันท์รอบด้าน โดยเรามีความตั้งใจปั้นให้เป็นมากกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่เทียบเท่าการเปิดเมือง บุกเบิก พัฒนาจังหวัด ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนจันท์ สร้างการเติบโตในทุกด้าน พร้อมนำความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 40 ปี มาพัฒนาโครงการ เพื่อเติมเต็มการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตให้คนจันท์ สะท้อนเอกลักษณ์ ชูสเน่ห์ของเมืองจันท์ให้เฉิดฉาย ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก พร้อมทั้งร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ดึง Local essence ร่วมสร้างเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวให้คนรู้จักเมืองจันท์มากยิ่งขึ้นในหลายมิติ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนในจังหวัด สะท้อนพันธกิจองค์กรที่เรายึดมั่นมาตลอด คือ Imagining better futures for all และเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนจันท์ สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์ สมกับคอนเซ็ปต์มหัศจรรย์จันทบุรี” นางสาววัลยากล่าวพบ 5 ไฮไลต์มหัศจรรย์ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี1. มหัศจรรย์แห่งการช้อปปิ้ง ยกขบวนแบรนด์ดังกว่า 150 แบรนด์ เตรียมช้อปชิม และแบรนด์ดังครั้งแรกในจันทบุรี อาทิ Uniqlo, Jaspal, Lyn, CC OO, CPS : Adidas, Skechers, Converse, Crocs, Havaianas และ Beautrium แบรนด์บิวตี้ครั้งแรกในจังหวัด จัดเต็มกับน้ำหอม เมคอัพ สกินแคร์และบิวตี้ไอเทมจากแบรนด์ดังระดับโลก พร้อมโปรฯพิเศษทุกวัน, อิ่มอร่อยกับขบวนร้านอาหารชื่อดัง ครั้งแรก อาทิ Bonchon, AKA, Sizzler, FUJI, CoCo ichibanya , และ Mihimihi เป็นต้น ครบจบในที่เดียว Food Destination แห่งใหม่ในจันทบุรี, ศูนย์รวม IT & GADGET ที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดของจังหวัด พร้อมผนึกกำลังแบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ B2S, Powerbuy, Supersports, Baan & Beyond, Tops และอื่นๆ อีกมากมาย เตรียมพบกับ Chanthaburi Cineplex ในระบบ LASERPLEX สุดยอดนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งระบบภาพ และเสียง พร้อมดีไซน์การออกแบบภายในที่หรูหรา ระดับเวิลด์คลาส 5 โรงภาพยนตร์และขอแนะนำ 3 โซนสุดพิเศษ ให้คนจันท์และนักท่องเที่ยวได้เลือกช้อป ชิมของดีขึ้นชื่อ ได้แก่ โซนพลอยจันท์ ครั้งแรกของจังหวัดที่รวมร้านพลอยและอัญมณีชื่อดังมาไว้ในที่เดียว ตลาดจันท์เจ้า รวมอาหารท้องถิ่นเมนูดเด็ดแนว Street food และผลไม้ของฝากให้ชิมกันแบบได้ฟีล และตลาดจริงใจ ผักผลไผ้ และสินค้าจากเกษตรกรชุมชนต่างๆ ส่งตรงถึงมือคุณ2. มหัศจรรย์แลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดเก๋ เสน่ห์แห่งเมืองจันท์ ได้แก่ ‘เรือนจันทบูร’ จุดถ่ายรูปสุดเก๋ ดีไซน์จากเสน่ห์สุดคลาสสิกของท้องถิ่น ที่เห็นวิวหลักล้านทั้งแม่น้ำและภูเขา, ‘จุดชมจันท์’ ได้แรงบันดาลใจจากบ้านต้นไม้ ด้านล่างมีคาเฟ่เครื่องดื่ม Spiral café ส่วนด้านบนเป็นจุดชมวิวที่เห็นคลองภักดีรำไพได้แบบ 360 องศา, ‘ลานอินจัน’ พื้นที่นั่งพักที่นำต้นไม้ประจำจังหวัดอย่างต้นจันอินและผลไม้อย่างมะปี๊ด มังคุด ทุเรียนมาตกแต่ง พร้อมสินค้าออร์แกนิกให้เลือกช้อป, ‘ชานจันท์’ Co-working space พร้อมคาเฟ่สุดชิค และ Art Feature กระต่ายสุดน่ารักสัญลักษณ์ของจันทบุรี ในหลากหลายอิริยาบถ3. มหัศจรรย์แห่งเทศกาล งานฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่ ให้คนจันท์มาเอ็นจอยได้ทุกอาทิตย์ ช้อปได้ทุกวันกับอีเว้นท์และกิจกรรมความสุขตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Food, Fashion, Sport, Family, Pet, Music & Art ต่อเนื่องรวมกว่า 1,000 งานตลอดทั้งปี4. มหัศจรรย์ Grand Opening Events กับโชว์พิเศษสุดตระการตา “Whisper of Charm” ที่ปลุกความสุขให้กับเมืองจันท์ นำโดย ‘ญาญ่า อุรัสยา’ ที่มาร้องเพลง “ขอจันทร์” ในเวอร์ชั่นพิเศษเป็นครั้งแรก พร้อมการบรรเลงเพลงโดย Kasetsart University Wind Symphony พร้อมการแสดงบัลเล่ต์ผสมผสาน Acrobat ที่ได้แรงบันดาลใจจากดวงจันทร์ และ พบกับอีก 4 งานอีเว้นท์สุดมหัศจรรย์ สร้างสีสันให้เมืองจันทบุรีตลอดเดือน ได้แก่ Chanthaburi Art Happening งานอาร์ตสุดเก๋ แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองจันท์ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตามรอยกระต่าย ชม 6 จุดอาร์ตดิสเพลย์ ที่สร้างสรรค์จากความรุ่มรวยของเมืองจันทบุรีในมิติต่างๆ สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยว และเชิดชูคุณค่าของท้องถิ่น ความภาคภูมิใจของคนจันท์ ท่ามกลางบรรยากาศแบบชิลๆ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 20 มิ.ย. 2565, งาน “เสน่ห์จันท์ สีสันจันทบูร” รวมสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โชว์เสน่ห์ของดีจากชุมชน อาทิ ของดีเมืองจันท์จาก 10 อำเภอ, เสื่อกกจันทบูรจากชุมชนบ้านเสม็ดงาม, Exhibition งาน Craft จากแบรนด์ KORKOK, ขนมโบราณหาทานยากจากชุมชนขนมแปลกหนองบัว, พบเมนูกาแฟ และโกโก้จันทบูร และบุฟเฟ่ต์ทุเรียนราคาสุดคุ้ม จัดระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 8 มิ.ย. 65, งาน Chan Fruitful Market หรือ มหานครผลไม้เมืองจันท์ รวบรวมผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองจันท์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน พบไฮไลท์ นาทีทอง “ทุเรียนหมอนทอง เริ่มต้น 55 บาท และ ผลไม้นานาชนิด เริ่มต้น 1 บาท” เมนูอาหารและขนมหวานสูตรพิเศษที่ทาจากผลไม้เมืองจันท์และจุดถ่ายภาพเมืองผลไม้สุดชิค ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 8 มิ.ย. 65 และ งาน Chanthaburi Prestige Collection ครั้งแรกในจันทบุรีกับงานมหกรรมยานยนต์ Luxury Car และนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV Car ณ Chanthaburi Hall ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย. 655. มหัศจรรย์ โปรโมชั่นฉลองเปิดศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 31 ก.ค. 65 อัดแน่นส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้า และแบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ B2S, Powerbuy, Supersports, Baan & Beyond, Tops, Chanthaburi Cineplex และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA COROLLA HYBRID SMART มูลค่า 1,020,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และโปรช้อปครบ รับทันที กระเป๋า Chanthaburi Tote Bag Limited Edition และตั๋วหนังจาก Chanthaburi Cineplex และโปรโมชั่นผ่อน 0%, Cash back สูงสุด 25 % และส่วนลด on top จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมากมาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด / โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/CentralChanthaburi