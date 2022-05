อิ่มจัดหนักไม่จำกัดเวลากับ “บุฟเฟต์นานาชาติ” ณ ห้องอาหาร ดิ ออร์ชาร์ด โรงแรมแคนทารี โคราช

ห้องอาหาร ดิ ออร์ชาร์ด โรงแรมแคนทารี โคราช เชิญชวนมาจัดเต็มกับบุฟเฟต์นานาชาติมื้อค่ำ ที่คัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมมารังสรรค์เป็นหลายหลายเมนูแสนอร่อยที่ทุกคนชื่นชอบ อาทิ ซุป สลัด พิซซ่า ซูชิ ซาชิมิ เมนูอาหารนานาชาติ รวมทั้งของหวานอีกมากมายพร้อมอิ่มอร่อยไปกับมุมพาสต้าจานโปรด ที่สามารถเลือกเส้นและซอสได้เองในสไตล์ที่ชื่นชอบปรุงสดแบบจานต่อจาน พลาดไม่ได้กับบุฟเฟต์มื้อค่ำสุดฟินในราคาสุดคุ้ม นั่งกินได้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานไปพร้อมกับเพื่อนสนิท ครอบครัว หรือคนรักแบบไม่จำกัดเวลานัดรวมตัวมาจัดเต็มกันได้ทุกคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ในราคา 620 บาทสุทธิ/คน (เด็กอายุ 6-12 ปี ลดครึ่งราคา)โรงแรมแคนทารี โคราช ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาดอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจำกัดจำนวนลูกค้าตามมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน และการันตีมาตรฐานความปลอดภัยจากการที่โรงแรมผ่านมาตรฐานสัญลักษณ์ SHA Plus, The Best of SHA Awards 2021 และ Green Health Hotelสำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมแคนทารี โคราช โทร. 0-4435-3011 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kantarycollection.com#########################################