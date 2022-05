5 แหล่งท่องเที่ยวอาร์ตๆ เติมไอเดียความสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานที่ที่ทำให้คนกรุงเทพฯ พอจะยืดอกในความภูมิใจได้บ้างว่าเมืองหลวงของไทยก็มีหอศิลป์ดีๆมีมาตรฐานแบบเมืองใหญ่อื่นๆในโลกด้วยเหมือนกัน อาคารสีขาวทรงกระบอกสูง 9 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) โดดเด่นบริเวณแยกปทุมวัน เต็มไปด้วยนิทรรศการศิลปะที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ภาพถ่าย ประติมากรรม ศิลปะร่วมสมัย ภาพยนตร์ การแสดง ฯลฯ สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดทั้งปี รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอป การเสวนา การแสดงดนตรี ที่มีจัดให้ชมอยู่เรื่อยๆนอกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดง ภายในหอศิลป์ฯ ยังมีพื้นที่ชอปปิ้งงานศิลปะ หนังสือ งานคราฟต์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สามารถเดินได้เพลินๆตลอดทั้งวัน รวมถึงการออกแบบของตัวอาคารโดยบริษัท Robert G. Boughey & Associates ที่สร้างให้อาคารมีความโปร่งโล่งด้วยรูปแบบบันไดวนสวยงาม ก็ทำให้หอศิลป์ กทม. เป็นจุดเช็กอินถ่ายภาพยอดนิยมอีกแห่งในย่านนี้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแยกปทุมวัน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ)เปิด 10.00-19.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร.02 214 6630ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เปรียบได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของครีเอทีฟสเปซในย่านบางรัก อาคาร 5 ชั้นที่เช่าพื้นที่ของไปรษณีย์กลางบางรัก อาณาเขตรวมเกือบ 9,000 ตารางเมตร มีทั้งพื้นที่ห้องสมุด โซนจัดแสดงนิทรรศการ เวิร์กชอป ฯลฯ ที่เรียกว่าครบครันสำหรับการเติมไอเดียด้านการสร้างสรรค์พื้นที่บริการของ TCDC แบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ห้องสมุด ซึ่งแหล่งรวบรวมหนังสือ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดยเฉพาะ พื้นที่นิทรรศการหมุนเวียนทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ พื้นที่ทำงาน co-working space ส่วนกลาง พื้นที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ (Creative Business Center) ด้านธุรกิจและการออกแบบ ห้องปฏิบัติการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นชิ้นงานต้นแบบมีบริการเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา และศูนย์วัสดุและนวัตกรรมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถ.เจริญกรุงเปิด10.30 - 19.00 น.. (ปิดวันจันทร์) https://www.tcdc.or.th/th ส่วนนิทรรศการต่างๆ เข้าชมได้ฟรี ยกเว้นห้องสมุดและเวิร์กชอป มีค่าบริการ 100 บาท (สมาชิก 1,200 บาท/ปี)โกดังสินค้าเก่าในซอยเจริญกรุง 30 ถูกนำมาแปลงโฉมใช้งานใหม่ในสถานะของแหล่งรวมนิทรรศการศิลปะ อาร์ตแกลเลอรี โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก เวิร์กกิ้งสเปซ ร้านอาหาร คาเฟ่ ไปจนถึงแหล่งชอปสินค้าแฟชั่นทั้งหลาย ในนาม “แวร์เฮ้าส์ 30” (Warehouse 30)ที่มาของโครงการแห่งนี้เป็นไอเดียจากดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก-นักออกแบบชื่อดัง กับรังสิมา กสิกรานันท์ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Elle Decoration (Thailand) เนรมิตให้พื้นที่เก่าย่านเจริญกรุงกลายเป็นครีเอทีฟ สเปซ ที่เปลี่ยนมาสู่จุดเช็กอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นในย่านนี้ เพราะมีทั้งนิทรรศการศิลปะ ร้านอาหาร คาเฟ่ จุดถ่ายรูปเท่ๆ อีเวนท์ต่างๆ ที่ผสมกลมกลืนเข้ากับบรรยากาศอาร์ตๆของย่านเจริญกรุงได้เป็นอย่างดีWarehouse 30ถ.เจริญกรุง ซอย 30 เขตบางรัก เปิดบริการทุกวัน 11.00-20.00 น.โกดังร้าง ริมคลองแสนแสบ ในซอยเกษมสันต์ ถูกนำมาขัดสีฉวีวรรณเป็น Creative Space พื้นที่สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบที่เพิ่มสีสันให้กับชุมชนย่านราชเทวีได้เป็นอย่างดี เพราะอาคาร YELO House ที่พ้องเสียงมาจากสีเหลืองสดใส รวมถึงความหมายของประโยคที่ว่า You ever live onceโครงสร้างเดิมยังคงไว้ แต่ภายใน YELO House ได้รับการปรับแต่งมาใช้เป็นที่จัดนิทรรศการ จัดแสดงศิลปะ เวิร์กชอป อีเวนท์เฉพาะกิจ ร้านอาหาร คาเฟ่เล็กๆ ร้านค้า co - working space ที่เปิดรับทุกคน และยังเป็นแหล่งของคนรักการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม ที่แวะเวียนมาซื้อขาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันYELO Houseสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 3ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี 7.30-19.00 น. (ศุกร์ - อาทิตย์ ปิด 20.00 น.)ข้ามไปเที่ยวฝั่งธนบุรี กับพื้นที่ Creative Space กว้างขวางกว่า 11 ไร่ ที่นำวัสดุเหลือใช้มาเนรมิตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่จนเป็นที่กล่าวขวัญ และกลายเป็นแหล่งรวมตัวขวัญใจคนทุกวัย จากเดิมที่เปิดตัวช่วงแรกในฐานะแหล่งรวมงานศิลป์และร้านค้า ก่อนจะค่อยๆปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทุกกลุ่มจนลงตัวในวันนี้ช่างชุ่ย มีทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ แกลเลอรี พื้นที่แสดงศิลปะ ดนตรี งานอีเวนท์ ตลาดนัดมือสองชื่อตลาดสุขเปลี่ยนมือ ร้านเสื้อผ้า ร้านฟิล์ม มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ภายในบรรยากาศโปร่งโล่งเดินเล่นได้เพลินๆ ส่วนจุดขายอย่างเครื่องบินของจริงลำใหญ่ที่เป็นมุมขวัญใจช่างภาพแล้ว ด้านในยังเป็นร้านอาหาร Na-Oh อาหารสไตล์ Fine Dining ที่ผู้กินจะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในบรรยากาศการตกแต่งแบบอาร์ตวินเทจพร้อมแสงสีเสียงช่างชุ่ยถ.สิรินธร เขตบางพลัดเปิดทุกวัน 11.00-23.00 น.#########################################