เที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ “ล่องเรือยอชต์” เปิดประสบการณ์สุดหรูท่องทะเลไทย

และในครั้งนี้ก็ได้รวบรวม 5 เรือยอชต์ ท่องทะเลไทยมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันผู้ให้บริการเรือยอร์ชระดับ 5 ดาว ที่ได้รับการรับรองจาก SHA ท่องเที่ยวปลอดภัย โดยนำเข้าเรือจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก ขนาดตั้งแต่ 38-102 ฟุต ซึ่งมีเรือให้บริการท่องเที่ยว 4 แห่ง คือ พัทยา ภูเก็ต สมุย กระบี่ ภายในมีความหรูหราและกว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย การันตีทีมงานมืออาชีพเสมือน “โรงแรมห้าดาวลอยน้ำ” ได้รับการบริการสุดประทับใจ นอกจากกัปตันและลูกเรือแล้ว บนเรือทุกลำจะมี บัตเลอร์ ส่วนตัวคอยบริการตลอดทั้งทริปการบริการของ Blue Voyage Thailand จะเป็นแบบ Full Service สามารถเลือกได้ว่าจะเช่าเรือรูปแบบไหน เช่าแบบครึ่งวัน, เต็มวัน หรือแบบค้างคืน บนเรือจะมีบริการเครื่องดื่ม ของว่าง อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเวลาอยู่บนเรือ เช่น อุปกรณ์ดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว ส่วนอาหารลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้ และถ้าอยากมีกิจกรรมพิเศษบนเรือ เช่น จัดงานวันเกิด ขอแต่งงาน ก็สามารถช่วยจัดการ ถ้าลงไปเที่ยวตามเกาะ ก็จะจัดเซตปิกนิกให้ได้ด้วยเช่นกัน หากสนใจเช่าเรือ ติดต่อได้ที่ 08-6424-4245, 08-6826-5656 หรือ LINE : @bluevoyagethailandสัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือยอชต์สุดหรู “” เรือยอชต์ลำใหม่ล่าสุด ให้บริการด้วยคอนเซ็ปต์ Luxury Beyond Experience เน้นความเป็นส่วนตัว หรูหรา และการบริการที่เปรียบเทียบได้กับโรงแรมระดับ 6 ดาว โดยเรือยอชต์ “” ให้บริการทั้งในเส้นทางพัทยาและสมุย สำหรับเส้นทางสมุย บนตัวเรือจะมีห้องพัก 3 ห้อง ส่วนเส้นทางพัทยา จะมีห้องพัก 4 ห้อง แต่ละห้องตกแต่งด้วยสีสันที่ต่างกัน ซึ่งภายในเรือจะมีบริการ กิจกรรมทางน้ำ พร้อมบัตเลอร์ผู้มากฝีมือและประสบการณ์ จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรม ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอะไรทำ เพราะที่นี่มีทั้งกิจกรรมทางน้ำสนุกๆ ทั้ง การดำน้ำแบบ Snorkeling, พายเรือ Paddle Board และ เรือยาง Dinghy ที่สามารถพาขึ้นไปยังเกาะใกล้ๆ พร้อมกับทีมงานที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคน สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Maralyn Yacht Thailand ได้ที่ Line Official Account : @maralynyacht Facebook : maralynyachtthaialnd และ Instargram : maralynyachtthailandให้บริการเช่าเรือยอร์ชล่องทะเล อ่าวไทย และ เกาะต่างๆ ที่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะช้าง กระบี่ ซึ่งจะมีความหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยให้บริการทั้งเช่าเหมาลำ จอยกรุ๊ป หรือค้างคืนบนเรือยอร์ช สำหรับเส้นทางท่องเที่ยว อาทิ เที่ยวเกาะ ดำน้ำ พายเรือ ดินเนอร์บนเรือ นอกจากนี้ยังรับเหมาทริปพิเศษ เช่น ปาร์ตี้เพื่อนฝูง ทริปถ่ายแบบส่วนตัว ทริป Company Outing เป็นต้นหากสนใจเช่าเรือยอชต์ของ Svensun Travel สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.06-5329-2895 หรือ https://www.svensuntrip.com/มาล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตกดิน จิบเครื่องดื่มเบาๆ เคล้าบรรยากาศ พร้อมถ่ายภาพสวยๆ สะท้อนแสงอ่อนๆ ยามเย็น โดยเรือยอชต์ของ Once Yachting มีบริการที่ พัทยา ภูเก็ต และสมุย มีทั้งเรือยอชต์ขนาดเล็ก เรือยอชต์ขนาดกลาง เรือยอชต์ขนาดใหญ่ ภายในเรือมีแอร์ พื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย จุได้กว่า 50 คน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางได้ตามใจชอบ และยังมีกิจกรรมแน่นๆ ตามแบบฉบับของ Once Yachting ให้บริการสนุกสนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สไลด์ยักษ์ คายัคใส paddle board และ ห่วงยางแฟนซี เป็นต้น ท่ามกลางการให้บริการจากทีมงาน กัปตัน ลูกเรือ และ Butler บริการมาตรฐาน 5 ดาวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-7830-4444 หรือ Tiktok : Onceyachting, Instagram : Onceyachting, Facebook : Once Yachting และ Line: @onceyachtingใครที่มองหาทริปสำหรับพักผ่อนไว้ชวนมาล่องเรือยอชต์ เหมาลำแบบ Exclusive ทริปปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อน หรือทริปพักผ่อนวันหยุดกับครอบครัว โดยมีให้บริการแบบเหมาลำครึ่งวัน / เต็มวัน รวมอาหารและเครื่องดื่ม ล่องเรือไปเกาะเป็ด เกาะครามน้อย เกาะครามใหญ่ เกาะไผ่ เกาะริ้น ก็สามารถเลือกได้สนใจจองทริปหรือข้อมูล Seven Seas Marine เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 09-5907-7170, 08-7133-7339 หรือ Line ID: @sevenseamarine, Facebook: Seven Seas Marineและนี่คือธุรกิจเช่าเรือยอชต์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ได้นำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกัน ยังมีบริษัทเช่าเรือยอชต์อื่นๆ ที่พร้อมมอบประสบการณ์กับทริปสุดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว ได้ไปสัมผัสบรรยากาศการล่องเรือท่องทะเลไทยอีกมากมาย