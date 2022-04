"โซเนวา คีรี" พักผ่อนเป็นส่วนตัว สัมผัสบรรยากาศสุดหรูบนเกาะกูด

โซเนวา คีรี รีสอร์ตหรูตั้งอยู่บนเกาะกูดอันงดงาม ขอเสนอแพ็กเกจให้กับชาวไทยและผู้พำนักอยู่ในประเทศไทย เพียงใช้เวลาเดินทาง 90 นาที จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเครื่องบินเซสนา แกรนด์ คาราวานส่วนตัวของรีสอร์ต ซึ่งจะพาหลีกหนีความวุ่นวายมาผ่อนคลายบนเกาะที่เงียบสงบรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แพ็กเกจมอบราคาพิเศษโดยเริ่มต้นที่ 99,500 บาทต่อ 2 ท่าน สำหรับ 3 วัน 2 คืน โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565 พร้อมบริการเหนือระดับจากแบร์ฟุตบัทเลอร์ส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมงข้อเสนอพิเศษนี้รวมบริการเครื่องบินรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและโซเนวา คีรี หากต้องการจองเครื่องบินเป็นส่วนตัว ก็สามารถทำได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งหากเลือกบินในเวลาที่เรากำหนดให้ จะมีส่วนลด 3,000 บาทต่อคน ต่อทริปผู้เข้าพักจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่โซเนวา คีรี รีสอร์ตชั้นนำระดับโลกพร้อมบริการตามความต้องการ, ตัวเลือกสถานที่รับประทานอาหารมากมาย และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยแพ็กเกจ Back to Nature Plus รวมอาหารมื้อเช้าแสนอร่อยและมื้อค่ำที่ห้องอาหารที่ระบุในแพ็คเกจสำหรับทุกวัน รวมถึงห้องช็อกโกแลต ห้องไอศกรีม และห้องชีสที่มีชื่อเสียงของโซเนวา คีรี นอกจากนั้นยังสามารถเพลิดเพลินกับน้ำชายามบ่ายพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ระหว่างมื้อ, ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารของรีสอร์ตและบริการในวิลล่า (ยกเว้นทรีพอดและมินิบาร์) และส่วนลด 20% สำหรับทรีตเมนต์ทุกรายการที่โซเนวา คีรี สปานอกจากนี้เด็ก ๆ สามารถสนุกสนานที่ เดอะ เด็น (The Den) และเดอะ อีโค เด็น (The Eco Den) สำหรับเด็กทุกวัย ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สำหรับเสริมจินตนาการ พร้อมโปรแกรมกิจกรรมหลากหลายเหมาะสำหรับครอบครัวที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันรีสอร์ตตั้งอยู่ท่ามกลางป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันงดงามที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะกูด มีหาดทรายนุ่มละเอียดถูกรายล้อมด้วยป่าชายเลน และน้ำทะเลสีฟ้าใสที่มีปลาชุกชุมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงราคา, ข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับแพ็กเกจ "Back to Nature Offer" คลิกที่นี่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซเนวา กรุณาเยี่ยมชม: www.soneva.com