4 ร้านอาหารในกรุงเทพฯ ติดโผ 10 อันดับแรก “ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย”

นิตยสารธุรกิจ William Reed ประกาศผลรางวัล50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยอันดับแรกตกเป็นของร้านอาหารในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารแบบไคเซกิ เป็นคอร์สอาหารแบบญี่ปุ่นที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล มาเสิร์ฟตามลำดับแบบญี่ปุ่นและในปี 2565 มีความน่ายินดีที่ใน 10 อันดับแรกของรางวัลนี้ มีร้านอาหารจากประเทศไทยติดอันดับ 4 แห่ง ได้แก่ ศรณ์ (Sorn) ฤดู (Le Du) ซูห์ริง (Sühring) และ นุสรา (Nusara)สำหรับ 10 อันดับแรก รางวัลร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปีนี้ ได้แก่1. Den โตเกียว ญี่ปุ่น2. Sornกรุงเทพฯ ไทย3. Florilège โตเกียว ญี่ปุ่น4. Le Du กรุงเทพฯ ไทย5. The Chairman ฮ่องกง6. La Cime โอซากา ญี่ปุ่น7. Sühring กรุงเทพฯ ไทย8. Odette สิงคโปร์9. Neighborhood ฮ่องกง10. Nusara กรุงเทพฯ ไทยนอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารอื่นๆ ในไทย ที่มีรายชื่ออยู่ใน 50 อันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย ได้แก่ Blue by Alain Ducasse (กรุงเทพฯ) อันดับที่ 25, Sushi Masato (กรุงเทพฯ) อันดับที่ 29, Samrub Samrub Thai (กรุงเทพฯ) อันดับที่ 31, Gaa (กรุงเทพฯ) อันดับที่ 33 และ Raan Jay Fai (กรุงเทพฯ) อันดับที่ 46ดูรายชื่อร้านอาหาร Asia's 50 Best Restaurants ได้ที่เว็บไซต์ https://www.theworlds50best.com/asia/en/list/1-50