"จาลัน เบซาร์" อันซีนย่านลับใจกลางเมืองสิงคโปร์

Chye Seng Huat Hardware

หากนึกถึงประเทศสิงคโปร์คุณนึกถึงอะไร ? คงเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ, สมาร์ทซิตี้, บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง หรือสถานที่เที่ยวอย่าง มาริน่า เบย์ และเมอร์ไลอ้อน น้อยคนนักที่จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่แท้จริงแล้วสิงคโปร์ยังคงมีย่านกลิ่นอายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง โดยวันนี้นักแสดงจาก GMMTV ซึ่งย้ายไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ และจากเพจ The Walking Backpack เจ้าถิ่นผู้ซึ่งเรียนและทำงานอยู่ที่สิงคโปร์มามากกว่า 10 ปี จะนำทัวร์พาทุกคนออกเดินทางไปสำรวจย่านย่านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชีวิตใจกลางเมือง อย่าง จาลัน เบซาร์ (Jalan Besar) พาทุกคนหมุนทวนเข็มนาฬิกาย้อนไปชมสถาปัตยกรรมช่วงศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ที่เวลาของอดีตได้เดินไปพร้อมกับปัจจุบันอย่างมีเสน่ห์และน่าค้นหาเป็นชื่อในภาษามาเลเซียมีความหมายตรงตัวแปลว่า ‘ถนนใหญ่’ เดิมย่านนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวมาเลเซียที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ แถวนี้จึงรายล้อมไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น Petain Road Shophouses เป็นโซนอาคารพาณิชย์เก่า 18 ห้อง ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Chinese Baroque ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 หรือแม้แต่ร้านอาหารที่สืบทอดสูตรดั้งเดิมก็ช่วยเติมเต็มขับให้ย่านนี้ อบอวลไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ยังคงดำเนินอยู่แม้เวลาล่วงผ่านมาแล้วกว่า 6 ทศวรรษนอกจากประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่จะพาเราหมุนย้อนเวลาไปสัมผัสจังหวะเวลาของยุคสมัยแล้ว ย่านลับอย่างจาลัน เบซาร์ ยังมีกลิ่นอายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มาเล่าอย่างน่าสนใจ ผ่าน OH! Stories: New World’s End ทัวร์ที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปในยุค 1960s เพื่อไปสำรวจย่านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในย่าน จาลัน เบซาร์ โดยทัวร์นี้ได้ผสมผสานการนำเสนอหลายรูปแบบที่จะพาทุกคนดื่มด่ำย้อนเวลาไปพร้อม ๆ กันความน่าสนใจของทัวร์นี้คือทุกคนจะได้รับหูฟังแบบครอบหัวคนละ 1 อัน เพื่อรับฟังเรื่องราวความรักของทั้ง 2 คน หลังจากนั้นทั้งคู่จะพาเราดำดิ่งไปในห้วงเวลาของประวัติศาสตร์พร้อม ๆ กับเรื่องราวความรักที่กำลังผลิบาน ผ่านสถานที่ที่ทั้ง 2 คนเดินทางไปท่องเที่ยว ไปออกเดท ซึ่งทำให้เราได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมในยุค 1980s และประวัติศาสตร์ในยุคนั้นอีกด้วย เช่น โรงละครงิ้ว, คาบาเร่ต์, บาร์ หรือเรื่องราวตั้งแต่ยุครุ่งเรือง ไปจนถึงจุดจบของสวนสนุกอย่าง New World (New World Amusement Park) ที่เคยมีอยู่จริงในยุค 1930s -1960s ในย่านความบันเทิงชื่อดังของสิงคโปร์ นอกจากนี้ในแต่ละเส้นทางยังเต็มไปด้วย Installation และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมไปถึงรูปภาพในอดีตที่ถูกปลุกให้มีชีวิตผ่านการนำเสนอด้วยด้วยกล้องสมาร์ทโฟนระบบ AR สำหรับผู้ที่อยากจะย้อนเวลาและดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์สามารถจองทัวร์ได้ที่ https://ohopenhouse.org/OH-Stories-New-World-s-Endคาเฟ่ลับหลังร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเมื่อเที่ยวชมเมืองแล้วเราก็ควรพักเหนื่อยดับกระหายไล่ความร้อนด้วยคาเฟ่ Chye Seng Huat Hardware เป็นคาเฟ่ที่หากมองผิวเผินจากข้างนอกคงไม่เชื่อสายตาแน่ ๆ ว่าที่แห่งนี้มีกาแฟดี ๆ ที่พร้อมเสิร์ฟ มีอาหาร เค้ก ขนมหวานที่เชื้อเชิญให้ลิ้มลอง และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ คาเฟ่แห่งนี้มีโรงคั่วกาแฟเป็นของตัวเองChye Seng Huat Hardware เป็นคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่หลังร้านอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างแยบยล ด้วยเหตุผลที่เจ้าของร้านต้องการคงสภาพเดิมของอาคารภายนอกตึกไว้ทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในย่านเก่าแก่นี้อยู่ สำหรับใครที่อยากจะตามรอยคาเฟ่ลับแห่งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเส้นทางได้ที่ https://cshhcoffee.com/ถนนที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมยุค 1900sในช่วง ค.ศ. 1930 อาคารบนถนน Petain ในย่านจาลัน เบซาร์ ถูกรีโนเวทใหม่ โดยมีเป้าหมายคือทำให้อาคารพาณิชย์ 18 ห้องแห่งนี้กลายเป็นร้านสำหรับเลี้ยงสังสรรค์ยามค่ำคืน ส่งผลให้ย่านจาลัน เบซาร์เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ Chinese Baroque ทอดตัวเรียงไปตลอดแนวถนน Petain ที่ผสมผสานการออกแบบผ่านกลิ่นอายของ Art Deco โดยมีการตัดแต่งขอบบัวอย่างวิจิตรด้วยปูนปั้น และมีรูปสัตว์มากมาย ที่แฝงความหมายมงคลต่าง ๆ ของจีนร่วมประดับอีกด้วยนอกจากดีไซน์ของอาคารพาณิชย์ที่น่าสนใจแล้ว สีของตัวตึกก็ยิ่งขับให้ย่านนี้มีมนต์เสน่ห์มากยิ่งขึ้น ด้วยความที่ตึกเป็นสีพาสเทลอ่อน ๆ เช่น สีฟ้า, สีชมพู, สีเหลือง, สีครีม หรือสีเขียวอ่อน ที่สะท้อนความนิยมของคนจีน และคนมาเลเซียในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีร้านอาหารซีฟู้ดที่หยิบจับวัตถุดิบแพปลาจากท้องถิ่นมาทำอาหารมาสิงคโปร์สิ่งที่พลาดไม่ได้อย่างยิ่งคือการทาน ‘อาหารซีฟู้ด’ SCALED By Ah Hua Kelong เป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่ใช้คอนเซ็ปต์ Farm to table ที่หยิบจับวัตถุดิบคุณภาพจากแพปลา (Kelong) ท้องถิ่น มาปรุงรสเพื่อมอบความสดใหม่ให้กับแขกทุกคนที่แวะเวียนมาลิ้มลองความพิเศษของร้านนี้คือ ‘เมนู’ ของแต่ละช่วงปีจะมีการปรับเปลี่ยนตลอด เพื่อเลือกสรรวัตถุดิบที่เป็นดาวเด่นและเหมาะแต่ละช่วงฤดู เพื่อมาทำอาหารให้กับทุกคนได้รับประทาน ที่รับรองว่านอกจากความอร่อยแล้ว คุณจะได้ความหวาน สดใหม่ของอาหารทะเลอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสนับสนุน สืบทอดธุรกิจแพปลาไม่ให้ศูนย์หายไปจากสิงคโปร์อีกด้วยสำหรับเมนูแนะนำ (เมนูอื่นอาจปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล) ได้แก่ แกงกะหรี่หอยแมลงภู่ เสิร์ฟคู่กับหมั่นโถวทอด (Curry Mussels) และเมนูที่ทำจากปลาเก๋าและกุ้ง สามารถสำรองโต๊ะเพื่อลิ้มลองความอร่อยและอัพเดทเมนูพิเศษฉพาะฤดูกาลได้ที่ https://ahhuakelong.com/scaled-by-ah-hua-kelong/ร้านไวน์ข้าว สูตรคุณปู่เมื่อรับประทานทั้งคาวและหวานไปแล้ว เราขอแนะนำร้านเครื่องดื่มที่จะมาช่วยล้างปาก และเรียกความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายกับ ร้าน W Rice Wine ร้านไวน์ข้าวที่ใช้กรรมวิธีการหมักแบบดั้งเดิมที่สืบทอดยาวนานมากกว่า 3 รุ่น ที่มีจุดเริ่มต้นจากรุ่นคุณปู่ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากเมืองเวินโจว จังหวัดซือเจียง ประเทศจีน ในปี 1930 ซึ่งเป็นยุคที่คนจีนอพยพมาค้าขายที่สิงคโปร์เป็นจำนวนมากเมื่อคุณปู่เสียชีวิตลง แต่รสชาติของไวน์ข้าวสูตรคุณปู่ยังคงอยู่ ใครก็ตามที่ได้ลิ้มลองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไวน์ข้าวสูตรคุณปู่ควรได้รับการสืบทอดและส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป เป็นที่มาของร้านไวน์ข้าวสูตรลับฉบับคุณปู่แห่งนี้ ร่วมพิสูจน์รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางด้านเครื่องดื่มได้ที่ https://www.wricewine.com/นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของย่านลับใจกลางเมือง อย่างจาลัน เบซาร์ เท่านั้น แต่สิงคโปร์ยังมีร้านรวง หรือย่านต่างๆ ที่น่าสนใจอยู่อีกจำนวนมาก ที่เชื้อเชิญรอให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาค้นพบและได้ค้นหา ติดตามชมวีดีโอทริปสุดพิเศษนี้ได้ที่ https://bit.ly/virtualtour_jalanbesar