ชมสีสันยามค่ำคืน "Awakening Bangkok" ตลอดเส้นทางเจริญกรุง-ตลาดน้อย

เตรียมปลุกชุมชนเก่าในย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ให้กลับมามีสีสันยามค่ำคืนอีกครั้ง กับงานเทศกาลแสงไฟประจำปีของกรุงเทพฯ Awakening Bangkok – ภายใต้คอนเซ็ปต์ด้วยการแสดงประติมากรรมแสงไฟกว่า 36 โลเคชั่น 50 ชิ้นงาน ตลอดเส้นทางเจริญกรุง-ตลาดน้อย พร้อมขยายพื้นที่ไปสู่ย่านนานา-เยาวราช ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมด้วยแกร็บฟู้ด และ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัดพบ 3 ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดจาก Grabfood ได้แก่ เชฟเทเบิ้ลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซปต์ Immersive Digital Mapping Chef’s Table จาก 5 เชฟชื่อดังของเมืองไทย Foodie Night Market รวมร้านอาหารเด็ดจาก #GrabThumbsUp และ Foodtitude Art Installations การแสดงแสงสีสุดตระการตาที่ผสานเข้ากับศาสตร์แห่งรสชาติอาหารส่วนทางด้าน Johnnie Walker ที่ปีนี้มา Awaken Thai Streets ด้วย Light Installation สุดเท่ที่ไปรษณีย์กลาง พร้อมสร้างเสน่ห์ให้กับ Multi- Cultural Street ตั้งแต่เจริญกรุงด้วย Pop up บาร์ที่ Warehouse 30 เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางด้วยเมนูเครื่องดื่มพิเศษจากร้านพันธมิตรต่าง ๆ และพบไฮไลต์เด็ดที่ Johnnie Walker Yellow House ปากซอยนานา เยาวราช ที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ออกมาในรูปแบบ Pop up บาร์ ร่วมด้วย Silent Discoนอกจากนี้ Awakening Bangkok ยังเตรียมกิจกรรมวอล์ค ทัวร์ (Walk Tour) ตั้งแต่ช่วงกลางวันเพื่อพาไปค้นพบอาหารสูตรลับ ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมเก่า ก่อนจะพบกับความสวยงามของแสงไฟยามค่ำคืน โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดเว็บแอปพลิเคชัน Awakening Bangkok เพื่อเช็คจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละโลเคชั่น ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าชมงานได้อย่างปลอดภัย โดยงานได้ผ่านมาตรฐาน SHA Plus เรียบร้อยแล้ว และมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ COVID -Free Settingอย่าพลาดงานเทศกาลประจำปีดี ๆ กับ Awakening Bangkok 2021/2022 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย-นานา-เยาวราช โดยมีรถตุ๊ก ๆ ของงานให้บริการเพื่อให้สามารถชมได้ครบทุกจุดแสดง ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดี ๆ ภายในงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.timeout.com/bangkok/th เฟซบุ๊ก: Time Out - กรุงเทพฯ