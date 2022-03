หาดูยาก! “ทางช้างเผือกและน้ำตก” ในภาพเดียวกัน ผลงานจากความตั้งใจและทุ่มเท

จากแผ่นน้ำสู่ผืนฟ้า ผ่านภาพถ่ายสุดตระการตาที่ได้มาจากความพยายาม

#น้ำตก และ #ทางช้างเผือก

การถ่ายภาพน้ำตก และทางช้างเผือกในภาพเดียวกันให้สวยงาม อาจเป็นความฝันของนักถ่ายภาพหลาย ๆ คน เพราะอาจต้องแลกมาด้วยความยากลำบากในการถ่ายภาพมากมาย ทั้งการหาตำแหน่งการวางกล้องที่ดี การให้แสงสว่างกับน้ำตกและหุบเขาโดยรอบที่เหมาะสม



การถ่ายภาพทั้งฉากหน้าและฉากหลังจำนวนมาก ต้องคอยกังวลว่าแสงของหิ่งห้อยจะรบกวนการถ่ายภาพมากเกินไป ต้องคอยระวังไม่ให้กล้องเปียกชื้นจนเกินไป แถมยังต้องคอยระวังว่าจะไปเหยียบเข้ากับงูพิษบนพื้นดินที่มืดมิดอีกต่างหาก



ภาพที่สวยงามนี้ คือผลลัพธ์ที่ได้จากการนำภาพถ่ายในเวลาหลังเที่ยงคืนของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 จำนวนมากมายมาประกอบเข้าด้วยกัน เป็นภาพพาโนรามามุมกว้างของน้ำตกจูเหลียน (Zhulian) ที่งดงามบนเทือกเขาหลัวเซียว (Luoxiao) ในมณฑลหูหนานของจีน แถบสว่างของใจกลางทางช้างเผือกทอดข้ามผ่านท้องฟ้า แสดงเส้นใยฝุ่นเมฆแก๊สสีเข้มจำนวนมาก แต่งแต้มด้วยเนบิวลาสีสันสดใส และดวงดาวสว่างไสวกระจายอยู่ทั่วท้องฟ้า ดวงดาวเหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิกในกาแล็กซีทางช้างเผือก

เฟซบุ๊กเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยภาพถ่ายที่มีและในมณฑลหูหนานของจีน อยู่ในภาพเดียวกัน ซึ่งเป็นภาพที่ต้องใข้ความพยายามและมีจังหวะที่ดีในการกดชัตเตอร์เป็นอย่างมากโดยเฟซบุ๊กเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ข้อความว่าเรียบเรียง: ภาณุ อุบลน้อย - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทราที่มา: Astronomy Picture of the Day : A Waterfall and the Milky Wayhttps://apod.nasa.gov/apod/ap211101.html#########################################