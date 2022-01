ครั้งแรกในไทย! นิทรรศการจาก "สตูดิโอจิบลิ" ที่สาวกต้องไม่พลาด

"My style, My ghibli" คือนิทรรศการใหญ่ครั้งแรกและครั้งพิเศษของสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองไทย โดยเป็นโปรเจ็กต์ร่วมมือกันระหว่าง สตูดิโอจิบลิ และยูนิโคล่ ที่กำลังจะปล่อยคอลเลกชันพิเศษของเสื้อยืด UT ที่ทำร่วมกัน นำเสนออนิเมชั่นเรื่องโปรดของหลายๆ คน อย่าง My Neighbor Totoro, Princess Mononoke และ Spirited Away ผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของยูนิโคล่ไฮไลต์ภายในงานนิทรรศการดังกล่าว คือภาพแขวนขนาดใหญ่จากฉากในภาพยนตร์การ์ตูนที่เป็นที่จดจำจากแอนิเมชัน 7 เรื่อง เช่น My Neighbor Totoro, Princess Mononoke และ Spirited Away จัดแสดงคู่กับคำคมหรือวลีเด็ดถ่ายทอดผ่านปลายผู้กันของ "โทชิโอะ ซุซุกิ" โปรดิวเซอร์และหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสตูดิโอจิบลิอีกทั้งยังมีนิทรรศการภาพถ่ายโดย "กานต์ญาดา พระแท่น" ช่างภาพชาวไทยที่มีผลงานร่วมกับสตูดิโอจิบลิหลายครั้ง ทั้งถ่ายภาพ เขียนบทกวี และยังเคยมีโอกาสได้ถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์จิบลิ ประเทศญี่ปุ่น และได้รวบรวมเป็นโฟโต้บุ๊คชื่อ The Tale of Ghibli Museum ซึ่งเป็นโฟโต้บุ๊คอย่างเป็นทางการเพียงเล่มเดียวของทางพิพิธภัณฑ์ส่วนไฮไลต์สุดท้ายคือสิ่งที่ทุกคนรอคอย คือ จุดถ่ายภาพกับโทโทโร่และรถบัสแมวจากเรื่อง My Neighbor Totoro ที่จะสร้างความสนุกแก่ผู้ชมทุกวัย และทุกคนยังสามารถขึ้นไปนั่งรถบัสแมวขนาดเท่าตัวจริงได้อีกด้วยนิทรรศการ "My style, My ghibli" จะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์-27 มีนาคม ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และในครั้งนี้ ยูนิโคล่ได้เปิดตัวคอลเลคชันพิเศษของ UT เพื่อต้อนรับนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วยเสื้อ UT ทั้ง 12 ดีไซน์ (สำหรับผู้ใหญ่ 6 ดีไซน์ สำหรับเด็ก 6 ดีไซน์ ) และกระเป๋าผ้าอีก 1 ดีไซน์ วางจำหน่ายที่ร้านยูนิโคล่และเว็บไซต์ยูนิโคล่ใน 4 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยสำหรับ สตูดิโอ จิบลิ เป็นสตูดิโอภาพยนตร์อนิเมชันของประเทศญี่ปุ่น ชื่อ "จิบลิ" มาจากเครื่องบินตรวจการณ์ของประเทศอิตาลีที่ใช้ในทะเลทรายซาฮาราในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง คำนี้มีที่มาจากคำในภาษาลีเบียนที่แปลว่า "ลมร้อนที่พัดผ่านทะเลทรายซาฮารา" เปรียบได้กับ สตูดิโอที่พัดเอากระแสลมลูกใหม่ผ่านมายังอุตสาหกรรมอนิเมะของญี่ปุ่นสตูดิโอจิบลิได้ก่อตั้งใน ค.ศ. 1985 ฮายาโอะ มิยาซากิ ร่วมกับ อิซาโอะ ทากาฮาตะ และโทชิโอะ ซุซุกิ มีผลงานเรื่องแรกคือ Nausicaä of the Valley of the Wind (มหาสงครามหุบเขาแห่งสายลม) และมีผลงานที่โด่งดังมากมายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อาทิ Grave of the fireflies (สุสานหิ่งห้อย) My Neighbor Totoro (โทโทโร่เพื่อนรัก) Spirited Away (มิติวิญญาณมหัศจรรย์) ฯลฯ โดยผลงานภาพยนตร์การ์ตูนของสตูดิโอจิบลิจะเต็มไปด้วยจินตนาการที่เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี มีความหมายที่ลึกซึ้ง และมักมีแนวคิดเรื่องของการเคารพธรรมชาติสอดแทรกอยู่ด้วยเสมอๆ