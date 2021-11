หลงเสน่ห์เข้าแล้ว! รัสเซลล์ โครว์ บอก "คิดถึงเมืองไทย"

แม้จะบอกลากรุงเทพฯ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังชาวออสเตรเลีย ก็ยังคงคิดถึงเมืองไทยไม่หาย ดูได้จากโพสต์ในทวิตเตอร์ @russellcrowe ล่าสุดที่เขาได้โพสต์รูปเค้กจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพ ที่ทำเป็นรูปลูกรักบี้และผ้าพันคอที่มีโลโก้ของทีม South Sydney Rabbitohs ทีมรักบี้อาชีพในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ที่เขาเป็นเจ้าของร่วม โดยเขาได้โพสต์บรรยายภาพว่า(I miss Thailand)อีกทั้งก่อนหน้านี้ แม้ตัวจะจากเมืองไทยไปแล้ว แต่เขาก็ยังคงโพสต์โปรโมทการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เขาได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า "วันที่ 1 พ.ย. เปิดให้ท่องเที่ยวได้ในประเทศไทย สำหรับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จาก 46 ประเทศ โดยมีกระบวนการกักตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่นี่มีสถานที่สวยงาม น่าสนใจ และตื่นตาตื่นใจ ผู้คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ถ้าคุณยังล็อกดาวน์ แยกตัว หรือกักตัวอยู่ ได้เวลากลับมาท่องเที่ยวแล้ว" พร้อมลงภาพสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 4 ภาพด้วยกันเรียกได้ว่า รัสเซล โครว์ คงจะหลงเสน่ห์เมืองไทยเข้าแล้ว เพราะแม้เจ้าตัวจะเดินทางออกไปนอกประเทศไทยแล้ว แต่เขายังคงระลึุกถึงเมืองไทยและทวิตให้คนอื่นๆ มาเที่ยวเมืองไทยอยู่เสมอ โดยระหว่างที่อยู่ในไทย รัสเซลก็ได้ทำงานถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Beer Run Ever พร้อมทั้งสนุกสนานกับทริปปั่นจักรยานซอกแซกไปตามย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ กับเพื่อนๆ โดยเขาจะถ่ายภาพพร้อมใช้คำบรรยายภาพว่า Lost in Bangkok ซึ่งก็มีหลายโพสต์ที่สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจและมุมตลกๆ ของชาวต่างชาติว่าชอบใจมุมไหนในกรุงเทพฯ#################