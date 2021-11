ชูสัญลักษณ์ “Welcome to Thailand” แลนด์มาร์กใหม่แห่งราชประสงค์ ขานรับเปิดประเทศ

เซ็นทรัลพัฒนา ขานรับเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผ่านสัญลักษณ์ในภาษาต่างๆ บนจอ PanOramix เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กใจกลางราชประสงค์บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาต์เล็ตแห่งแรกของไทย ขานรับภาครัฐเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศทั่วโลก ผ่านสัญลักษณ์ในภาษาต่างๆ 7 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สวีเดน และฝรั่งเศส บนจอ PanOramix ดิจิทัลอินเตอร์แอ็คทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตอกย้ำการเป็นไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์ก และ Tourist Destination ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นของไทย สู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเตรียมเปิดประตูต้อนรับภายใต้มาตรการยกระดับเข้มข้นสูงสุดศูนย์การค้าปลอดภัย พนักงานปลอดภัยทั้ง 34 สาขา ทั่วประเทศ พร้อมผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อัดโปรฯมอบสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่น ส่วนลดมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย. นี้ ในฐานะภาคเอกชน เรามุ่งมั่นในการช่วยขับเคลื่อนประเทศโดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการร่วมผลักดันโดยมีแนวทางที่สำคัญเพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการมาตรการของศูนย์การค้าไทยต่อไป ดังนี้•สร้างพื้นที่สาธารณะที่สะอาดปลอดภัย COVID-FREE “No.1 Hygiene & Safety Standard” สร้างความพร้อมเป็น Place of Confidence ของสถานที่ให้ความมั่นใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและเทศ ชูความเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าปลอดภัย อาทิ เซ็นทรัล ภูเก็ต ที่เป็นศูนย์การค้าแรกที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA PLUS+ จาก ททท. และเป็น The First Vaccinated Shopping Center พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยพนักงานติดสัญลักษณ์ I’M VACCINATED•กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ สร้างเศรษฐกิจ “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่•เชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทั้ง Value Chain ตั้งแต่ศูนย์การค้า-โรงแรม-ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มการท่องเที่ยวทั้งระบบ ร่วมกันสร้างความพร้อมให้กับจังหวัด โดยเฉพาะสาขาที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล วิลเลจ เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พัทยาบีช และ เซ็นทรัล สมุย เป็นต้น•โปรโมทท่องเที่ยวไทย แบบ Cross-Region โดยมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 34 สาขาทั่วประเทศเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการสร้าง “ไทยเที่ยวไทย” ให้ คนใต้เที่ยวภาคเหนือ คนเหนือเที่ยวภาคใต้ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจากนี้สถานการณ์ในประเทศจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายปี เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการและเคอร์ฟิวของภาครัฐส่งผลให้มู้ดบรรยากาศการท่องเที่ยวของประชาชนดีขึ้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายในการมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศให้คึกคัก ทั้งจากแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมไปถึงแคมเปญการตลาดส่งท้ายปีต่างๆ ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลตั้งเป้าเป็น Destination landmark เทศกาลความสุขในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทย-ต่างชาติ ภายใต้มาตรการ เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ เน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องการจำกัดจำนวนคน และเว้นระยะห่าง Social distancing ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล มอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวในแคมเปญ “Shopcation Exclusive Privileges” อาทิ ส่วนลดจากร้านค้าในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลพัฒนา และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ส่วนลดห้องพักจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (ราคาพิเศษเริ่มต้น 650 บาท ต่อคืน สำหรับการเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน) และส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับเมนูสปา à la carte และ โปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษจากท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, สินค้ากีฬาจากซูเปอร์สปอร์ต และร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือ ซี อาร์ ซี สปอร์ต และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการในสาขาเมืองท่องเที่ยว อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์: รับฟรี ลำโพงบลูทูธ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB ครบ 2,000 บาท และรับเงินคืนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร Mastercard ในร้านค้าที่ร่วมรายการ, เซ็นทรัล วิลเลจ: รับฟรีกระเป๋า Clutch Bag, Tote Bag และรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ VIP Lounge เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด / รับฟรี บัตรรับประทานอาหารที่ Food Village มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Mastercard ครบ 1,500 บาท / รับฟรีกระเป๋า Visa Tote Bag เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa ครบ 5,000 บาท และเซ็นทรัล ภูเก็ต: รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 900 บาท เพื่อใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าพร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายเพียงแสดงบัตรโดยสารจากสายการบิน Etihad (**หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสาขากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละสาขา)#########################################