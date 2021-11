สุดเจ๋ง! ช่างภาพหนุ่มน้อยชาวอินเดีย กับรางวัลช่างภาพสัตว์ป่าระดับโลก

ปกติแล้ว หากพูดถึงช่างภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า เราก็มักจะนึกถึงผู้ใหญ่ที่แบกกล้อง (และเลนส์) ชิ้นโต รอถ่ายภาพในช่วงเวลาเหมาะเจาะแต่ช่างภาพที่จะพาไปรู้จักในครั้งนี้เป็นเพียงเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียงไม่กี่ปี แต่ก็มีความสามารถในการถ่ายภาพไม่น้อย ถึงขั้นได้รับรางวัลการันตีในตอนที่เขามีอายุเพียง 10 ปีช่างภาพคนนี้มีชื่อว่าอาศัยอยู่ที่เมือง Jalandhar ในรัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย โดยเส้นทางการเป็นช่างภาพของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อวัย 5 ปี ในวันเกิดปีนั้นเขาได้รับของขวัญจากพ่อเป็นกล้อและเลนส์ และหลังจากนั้นเขาก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นช่างภาพ และเริ่มลงมือถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงของเขาและนกที่อยู่รอบๆ บ้านArshdeep มีพ่อของเขาเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นช่างภาพ ซึ่งพ่อของเขา Randeep Singh ก็เป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วย และตัวเขาเองก็ได้เรียนรู้การทำงานและเทคนิคการถ่ายภาพจากพ่อArshdeep ฝึกฝนการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่าเรื่อยมา โดยมีผลงานสวยๆ ออกมามากมาย จนกระทั่งในปี 2018 มีอยู่วันหนึ่ง เขาและพ่ออยู่บนเส้นทางกลับบ้านหลังกลับจากไปถ่ายภาพในป่า Arshdeep มองออกไปเห็นนกฮูกตัวหนึ่งกำลังเดินออกมาจากท่อเหล็ก เขาจึงบอกให้พ่อจอดรถและได้ลงไปถ่ายภาพภาพถ่ายภาพนั้น เขาตั้งชื่อว่าซึ่งต่อมากลายเป็นภาพที่ทำให้ Arshdeep ได้รับรางวัลช่างภาพสัตว์ป่าแห่งปี 2018 รางวัล Young Comedy Wildlife of the Year 2018 (อายุต่ำกว่า 16 ปี) และรางวัล Young Asian Wildlife Photographer of the Award (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ซึ่งทั้ง 3 รางวัล เป็นรางวัลสัตว์ป่าชั้นนำ และทั้ง 3 รางวัลนี้ เขาได้รับมาในวัย 10 ปีในปี 2019 เขาได้รับรางวัลช่างภาพสัตว์ป่าแห่งปีของเอเชีย (อายุต่ำกว่า 18 ปี) จากภาพและล่าสุดในปี 2020 Arshdeep ก็ยังได้รับรางวัลอีกด้วยเช่นกันปัจจุบัน ผลงานภาพถ่ายของเขาถูกตีพิมพ์และจัดแสดงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Lonely Planet UK, Lonely Planet Germany, Lonely Planet India, BBC Wildlife UK เป็นต้น#########################################