เที่ยว “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” จัดเต็มโปรฯ ที่พักลดสูงสุง 90%

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต จัดงานส่งดีลสุดปังมัดใจชาวตรัง ลดสูงสุด 90% พร้อมลุ้นรางวัลที่พักหรู ล่องเรือยอชต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย วันที่ 29 – 31 ต.ค. นี้ ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรังเที่ยวภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำทีมสมาชิกผู้ประกอบการ 30 ราย จัดเต็มแบบยกกันมาทั้งเกาะ จากโรงแรม รีสอร์ต และแพกเกจท่องเที่ยว มารวมไว้ให้ชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ได้ลองสัมผัสในงาน "ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ" ส่งดีลสุดพิเศษกับส่วนลดสูงสุดกว่า 90% พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลเที่ยวฟรี ทั้งที่พัก และล่องเรือหรู วันที่ 29 – 31 ตุลาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรังพิเศษ สำหรับผู้ที่จองแพกเกจในงานทุก 500 บาท มีสิทธิลุ้นรับรางวัลที่พักสุดหรู แพกเกจท่องเที่ยว และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น The Naka Island A Luxury Collection Resort and Spa Phuket 2 วัน 1 คืน ห้องดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน จำนวน 1 รางวัล The SIS Kata 3 วัน 2 คืน ห้องวิวสวน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน จำนวน 1 รางวัล Andaman Passion ทัวร์ล่องเรือยอชต์ Catamaran ทริปเกาะไม้ท่อน-เกาะเฮ สำหรับ 2 คน จำนวน 1 รางวัล เป็นต้น