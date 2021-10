คนรักเนื้อห้ามพลาด “The Great Steak Escape” จัดเต็มเมนูเนื้อวัวออสเตรเลีย 7 สไตล์จาก 7 เชฟชั้นนำ

ข่าวดีที่คนรักเนื้อในเมืองไทยห้ามพลาด เมื่อเชฟชื่อดังร่วมกันนำเสนอเมนูเนื้อวัวออสเตรเลียแสนอร่อยในสไตล์ของตนเอง เพื่อเฉลิมฉลองรสชาติความอร่อยแบบต้นตำรับและคุณภาพระดับสูงที่นักชิมทั่วโลกต่างให้การยอมรับมาช้านานโดย MLA (Meat & Livestock Australia) องค์กรซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ผลิต ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวมถึงทำการตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จระยะยาวแก่อุตสาหกรรมเนื้อแดงออสเตรเลีย ได้จัดแคมเปญทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้เวียนมาถึงประเทศไทยในที่สุด ซึ่งกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2564การเปิดประสบการณ์ในการลิ้มรสชาติเนื้อตำรับออสเตรเลียขนานแท้ครั้งนี้ นำโดย 7 เชฟชั้นนำจาก 7 ร้านอาหารชื่อดังทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ซึ่งเชฟแต่ละท่านจะนำเนื้อวัวออสเตรเลียมารังสรรค์เป็นสูตรอาหารที่แตกต่างกันเพื่อนำเสนอคุณภาพของเนื้อออสเตรเลียที่เปี่ยมด้วยความชุ่มฉ่ำ รสชาติเนื้อที่เข้มข้น และสัมผัสอันนุ่มละมุนอย่างน่าประทับใจในทุกคำที่ลิ้มลอง เพื่อให้คอเนื้อในเมืองไทยสามารถสัมผัสกับรสชาติแบบฉบับออสเตรเลียขนานแท้ได้อย่างสะดวกสบายแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงเมืองต้นตำรับแคมเปญคัดเลือกเชฟฝีมือเยี่ยมจำนวน 7 คน โดยแต่ละคนจะนำเนื้อวัวออสเตรเลียส่วนต่าง ๆ มารังสรรค์เป็นเมนูอาหาร ผ่านกรรมวีธีการปรุงอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง นับเป็นโอกาสดีของบรรดาคนรักเนื้อที่จะได้เปิดโลกแห่งรสชาติและสัมผัสมาตรฐานใหม่ของเนื้อวัวจากออสเตรเลีย ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาอย่างเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนฟาร์มเลี้ยงจนถึงการนำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหาร จนเป็นที่ยอมรับในหมู่นักชิมทั่วโลกถึงคุณภาพเนื้อที่สม่ำเสมอทุกคำที่ลิ้มลอง อีกทั้งเชฟที่เข้าร่วมแคมเปญจะแบ่งปันสูตรอาหาร รวมถึงเทคนิคการปรุง เพื่อให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปสามารถปรุงเมนูเนื้อที่อร่อยระดับภัตตาคารได้ที่บ้านของตัวเอง“ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ แคมเปญ The Great Steak Escape จะมอบประสบการณ์การเดินทางสู่โลกแห่งรสชาติชั้นเลิศของเนื้อวัวออสเตรเลีย แหล่งผลิตวัวสุขภาพดีจากฟาร์มปศุสัตว์ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ทำให้เนื้อวัวที่ไม่เพียงแค่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคเท่านั้น หากยังเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่อร่อยเข้มข้น เหมาะกับการปรุงเป็นเมนูอาหารแสนอร่อยทุกรูปแบบ รวมถึงอาหารไทยยอดนิยมอีกมากมาย แม้ในวันนี้คุณไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจำกัดประสบการณ์แห่งรสชาติตามไปด้วย MLA จึงได้จัดแคมเปญ The Great Steak Escape เพื่อส่งมอบประสบการณ์แห่งรสชาติเนื้อออสเตรเลียขนานแท้สู่เมืองไทย ด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อวัวที่ผลิตจากความใส่ใจของกลุ่มเกษตรกรชาวออสเตรเลีย โดยร้านอาหารและเชฟที่เข้าร่วมแคมเปญจะร่วมนำเสนออาหารจานหลัก ซึ่งเมนูนั้นจะสื่อถึงรสชาติอันโดดเด่นของเนื้อออสเตรเลียในแบบฉบับของเชฟแต่ละคน นักชิมและคนรักเนื้อตัวจริงจึงไม่ต้องแบกกระเป๋าเดินทางเพื่อไปตะลุยชิมเมนูเนื้อในต่างประเทศอีกแล้ว เพียงแค่ไปยังร้านอาหารที่เข้าร่วมแคมเปญ ก็จะได้ลิ้มลองเมนูแสนอร่อยที่ปรุงโดยเชฟชั้นนำซึ่งใช้เนื้อวัวนำเข้าเป็นวัตถุดิบหลัก และสัมผัสกับรสชาติต้นตำรับออสเตรเลียนขนานแท้ได้อย่างสะดวกสบาย” วาเลสกา ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Meat & Livestock Australia กล่าวร้านอาหาร 7 แห่งที่เข้าร่วมแคมเปญ The Great Steak Escape“Smoked by Chef Pam” ร้านอาหารบาร์บีคิวเนื้อรมควันแนวใหม่สไตล์เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม แบรนด์แอมบาสเดอร์ True Aussie Beef ประจำประเทศไทย โดดเด่นด้วยการใช้กรรมวิธีการย่าง รมควัน และอบด้วยไม้และถ่านไม้ ให้มีกลิ่นหอมกรุ่น เพื่อปลดล็อกรสชาติอันน่ามหัศจรรย์ของเนื้อคุณภาพเยี่ยมที่ถูกนำมาห่อด้วยเครื่องเทศชั้นดี แล้วนำมารมควันหรือย่างด้วยถ่านไม้ ทาด้วยซอสบาร์บีคิวสไตล์โฮมเมดสดใหม่เพื่อมอบรสชาติแสนอร่อยเข้มข้นในทุกวัน“Market Café by Khao” ในเครือ “ข้าว” แบรนด์ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท ดำเนินงานโดยเชฟมาโนช พึ่งพร้อม ผู้ทุ่มเทสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยเพื่อลูกค้าด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง ซึ่งรวมถึงเนื้อวัวออสเตรเลียระดับคุณภาพ โดยเชฟมาโนชพิถีพิถันในทุกรายละเอียดของการปรุง เพื่อให้อาหารทุกจานมอบรสชาติชั้นเลิศที่จะกลายเป็นความทรงจำอันน่าประทับใจ“Chef's Table by Chef Art” โดยเซเลบริตี้เชฟชื่อดัง อาร์ต-ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ ผู้บุกเบิกบริการแบบ Chef's Table รายแรกของเมืองไทยเพื่อนำเสนอนิยามใหม่ของร้านอาหารแบบ Fine Dining Restaurant โดยเชฟอาร์ตจะคัดสรรวัตถุดิบเพื่อปรุงเป็นเมนูอาหารตามฤดูกาล รวมถึงเมนูซิกเนเจอร์ที่ใช้เนื้อวัวออสเตรเลียนำเข้า อาทิ บีฟเวลลิงตัน ซึ่งใช้เนื้อคุณภาพสูงเพื่อให้ทุกคำมีรสชาติสม่ำเสมอ ซึ่งลูกค้าจะได้พบกับรายการอาหารที่แตกต่างกันไปในการไปเยือนแต่ละครั้ง“Sexy Cow Prime Steak & Seafood” มอบประสบการณ์มื้ออาหารชั้นเลิศโดย เชฟเอก-อภิชิต ปวงขจร ซึ่งนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อคิดค้นสูตรและแนวทางการทำอาหารเป็นของตนเอง โดยเชฟเอกให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงเพื่อลูกค้า ซึ่งเนื้อออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในเมนูพระเอกของร้านด้วย โดยเนื้อของร้านจะถูกบ่มในโรงเก็บที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะซึ่งต้องมีอากาศถ่ายเทสม่ำเสมอเพื่อให้ได้รสชาติเนื้อที่เข้มข้นที่สุด ซึ่งลูกค้าสามารถดื่มด่ำกับรสชาติวัตถุดิบที่หลากหลาย รวมถึงอาหารทะเลสดใหม่ที่ย่างเสิร์ฟจากเตา Charzilla“Flat Marble Restaurant” โดยเชฟอั้ม-พีชญา สุขวิบูลย์ และหุ้นส่วน ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักชิมที่ชื่นชอบประสบการณ์ Fine Dining Restaurant ในห้องอาหารขนาดเล็กแต่อบอุ่น โดดเด่นด้วยบริการชั้นเยี่ยมจากพนักงานที่เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี ร้านตั้งอยู่ในซอยอารีย์อันเงียบสงบโดยเป็นร้านเรือนกระจกที่ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านและมีการตกแต่งที่สวยงามเก๋ไก๋ ซึ่งทำให้ดูแตกต่างจากร้านอื่น ๆ อย่างชัดเจน นำเสนอเมนูอาหารหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเมนูเนื้อสำหรับคนรักเนื้อตัวจริง“MAD BEEF” โดยเชฟเชอ-พันธ์ทิพย์ อรรถการวงศ์ ร้านอาหารไคเซกิที่เสิร์ฟเนื้อย่านใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดการนำเสนออาหารเนื้อรสเยี่ยมเพื่อคนรักเนื้อ และแน่นอน รวมถึงเมนูเนื้อออสเตรเลีย ทางร้านมักเลือกใช้คัตเนื้อส่วนที่หายากและนำมาปรุงด้วยวิธีการที่พิสดารที่สุดในสไตล์ของเชฟ โดยไม่มีนิยามว่าเป็นอาหารประเภทใด เพียงแค่ใช้เนื้อวัวที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้ว ซึ่งปกติทางร้านเลือกใช้เฉพาะเนื้อจากวัวพันธุ์แท้ ทั้งเนื้อแองกัสและเนื้อวากิวในการทำอาหารทุกจาน“Fat Lamb Restaurant” โดยเชฟยาคุป-ธฤต ตั้งทรงศิริศักดิ์ ซึ่งต้องการสร้างร้านอาหารให้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของเพื่อนฝูง คนในครอบครัว ไปจนถึงการรับรองแขกคนสำคัญ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน พร้อมบริการอาหารสไตล์เมดิเตอเรเนียน-อเมริกันทวิสต์ในแบบฉบับฮาลาล ซึ่งเป็นอาหารแนวถนัดของเชฟผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดแคมเปญ “The Great Steak Escape" และเมนูอาหารของเชฟทั้ง 7 คนที่ร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.thegreatsteakescape.com/th