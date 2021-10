รวมฮิตไฮไลท์เด็ด "Lost in Bangkok" หลงกรุงเทพฯ ในสายตาของรัสเซลล์ โครว์

กลายเป็นทูตวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเมืองไทยไปอย่างไม่ได้ตั้งใจเสียแล้ว สำหรับ "รัสเซลล์ โครว์" ดาราฮอลลีวูดชื่อดังที่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Beer Run Ever ภาพยนต์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงจากเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานหลังจากที่ชายคนหนึ่งยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อส่งเบียร์ให้เพื่อนที่เป็นทหารที่กำลังทำภารกิจในสงครามเวียดนาม โดยไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำนอกเหนือจากที่นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริการัสเซลล์ได้เดินทางเข้าไทยผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนจะเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ที่กรุงเทพฯ โดยได้โพสต์ภาพบรรยากาศขณะอยู่ที่ภูเก็ตและในกรุงเทพฯ ให้ผู้ติดตามได้ชมกันผ่านบัญชีทวิตเตอร์ @russellcrowe ที่ถือเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในเมืองไทยไปในตัว จนนายกประยุทธ์ ได้มอบหมายให้นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้นาย Russell Crowe เข้าพบ โดยมีนาย Allan Mckinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมพูดคุย รวมถึงได้มอบของขวัญและช่อดอกไม้เพื่อแสดงการต้อนรับและขอบคุณนักแสดงฮอลลีวูด ที่ชื่นชมประเทศไทย คนไทย และโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รวมทั้งยังเผยแพร่การท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยในการเที่ยวชมสิ่งที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ นั้น รัสเซลล์จะถ่ายภาพพร้อมใช้คำบรรยายภาพว่า Lost in Bangkok ซึ่งก็มีหลายโพสต์ที่สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจและมุมตลกๆ ของชาวต่างชาติว่าชอบใจมุมไหนในกรุงเทพฯ บ้าง ดังที่เราจะขอพาไปชมกันโพสต์แรกๆ ในกรุงเทพฯ ของเขาเป็นภาพที่ถ่ายจากบริเวณใต้สะพานภูมิพล อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มองเห็นเส้นสายของสะพานที่ทอดผ่านกันอย่างสวยงาม และแน่นอนว่า รัสเซลล์ก็เป็นชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ประทับใจกับสายสื่อสารที่ยุ่งเหยิงในกรุงเทพฯ โดยได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมแคปชั่น "Bangkok Dreaming..."จากนั้นเขาได้โพสต์ภาพทริปขี่จักรยานในกรุงเทพฯ อีกครั้ง โดยได้มาเยือนฝั่งธนบุรี ได้แวะไปยังวัดกัลยาณมิตร หรือวัดหลวงพ่อโต ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และถ่ายภาพศาลเจ้าจีน รวมถึงตึกรามบ้านช่องในละแวกนั้นและที่สร้างความขบขันให้กับผู้ติดตามชาวไทยไม่น้อยก็คือโพสต์ Lost in Bangkok #3 ที่เขาได้โพสต์คลิปวิดิโอของ "เหี้ย" หรือ ตัวเงินตัวทอง ที่กำลังว่ายน้ำริมตลิ่งอย่างสบายใจ พร้อมแคปชันว่า "My new buddy" ซึ่งเจ้าตัวเหี้ยนี้ถือเป็นขวัญใจของชาวต่างชาติก็ว่าได้ เพราะหลายๆ คนเมื่อได้เห็นตัวเหี้ยอย่างใกล้ชิดก็มักถ่ายรูปมาลงอย่างตื่นเต้นขณะที่โพสต์ Lost in Bangkok #3 เขาได้ไปขี่จักรยานบนถนนย่านสีลม ก่อนที่จะโพสต์ Lost in Bangkok #4 ปิดท้ายทริปด้วยการไปชิมอาหารร้านเจ๊ไฝ ย่านประตูผี ร้านสตรีทฟู้ดในตำนานมิชลินสตาร์ 1 ดาวของเมืองไทย โดยเจ๊ไฝก็ได้ถ่ายรูปคู่กับรัสเซลล์และโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมของร้านด้วยและนอกจากปั่นจักรยานแล้ว เขาได้เที่ยวชมกรุงเทพฯ Lost in Bangkok #6 ด้วยการนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา และถ่ายรูปบรรยากาศข้างทาง มองเห็นภาพของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม แห่งสมาคมเผยแผ่คุณธรรม เต็กก่า จีจินเกาะ ย่านคลองสาน และไม่ตกเทรนด์เมืองไทยด้วยการถ่ายภาพคู่กับเสาไฟหงส์ รวมไปถึงบรรยากาศธรรมชาติของท้องร่องสวนที่แม้แต่คนกรุงเทพฯ เองก็ไม่ได้พบเจอภาพนี้บ่อยๆ และที่เป็นเรื่องตลกก็คือ เขาได้ถ่ายรูปที่มองเห็นด้านหลังเป็นศาลพระภูมิแบบไทยๆ แล้วมีชาวไทยเข้าไปคอมเมนท์ขำๆ ว่า นั่นเป็นบ้านแมว คนไทยรักแมวมากจนต้องสร้างบ้านให้แมวอยู่ดูเหมือนสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องในกรุงเทพฯ จะอยู่ในความสนใจของรัสเซลไม่น้อย เพราะในโพสต์ Lost in Bangkok #8-9 เขาได้โพสต์รูปมุมมองของอาคารสูงต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงพระปรางค์แห่งวัดอรุณราชวราราม และเขาได้โพสต์คำบรรยายว่า "กรุงเทพฯ มีเส้นขอบฟ้าที่น่าหลงใหล เป็นมุมมองของเมืองที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งที่ผมเคยเห็นมา ตำแหน่งของรูปทรงและสีสันที่อยู่เคียงกันนั้นมันน่าสนใจอย่างยิ่ง"และล่าสุดกับโพสต์ Lost in Bangkok #10 รัสเซลล์ก็ได้ไปเยือนเยาวราช หรือไชนาทาวน์ ย่านชาวจีนในกรุงเทพฯที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีสีสันและเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดชวนชิม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติแทบทุกคนที่ได้ไปเยือนและไม่เพียงถ่ายรูปตามแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เท่านั้น รัสเซลล์ยังได้โพสต์ภาพฮีโร่ตำรวจไทย หลังเคยรีทวีตเหตุการณ์เมื่อปี 2560 ขณะตำรวจไทยได้ปลอบโยนหนุ่มถือมีดจี้คอตนเองที่ สน.ห้วยขวาง ก่อนกล่อมจนวางมีดและเข้าสวมกอดปลอบใจ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวถึงขั้นโพสต์ในเวลานั้นว่า "เจ้าหน้าที่ อนิรุธ มะลี คุณคือฮีโร่คนใหม่ของผม" ก่อนที่ทั้งคู่จะได้พบเจอหน้ากันในที่สุดเรียกได้ว่า รัสเซลล์ โครว์ ได้ทำหน้าที่(แบบไม่ได้ตั้งใจ)โปรโมทการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และเมืองไทยไปให้ผู้ติดตามทั่วโลกได้เห็น ซึ่งก็ต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างมาก และอย่าลืมมาชมกันว่าในแต่ละวัน เขาจะพาไป Lost in Bangkok ที่ไหนอีกบ้าง ผ่านทวิตเตอร์ @russellcrowe ของเขาอีก#################