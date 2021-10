สุดปัง! ททท. ส่งคลิป “Even More Amazing” โปรโมทท่องเที่ยวไทย จัดเต็ม Soft Power อวดสู่สายตาชาวโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยแพร่คลิปวีดิโอ “Even More Amazing” ผ่านทางสื่อโซเชียลของททท. คือ เฟซบุ๊ก Amazing Thailand และช่องยูทูบ Amazing ThailandEven More Amazing เป็นคลิปวิดิโอโปรโมทการท่องเที่ยวไทย ที่นำเสนอประเทศไทยในมุมมองแปลกใหม่เหนือจริงดูน่าตื่นตาตื่นใจ โดยนำแหล่งท่องเที่ยวอันโดดเด่นของเมืองไทยที่ต่างชาติรู้จักกันดี ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอาราม และ Soft Power ไทยต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น อาหารการกิน ศิลปวัฒนธรรม มาผสมผสานกับวิถีสมัยใหม่และภาพเหนือจริงได้อย่างลงตัวสำหรับตัวอย่างที่เด่น ๆ ของการสอดแทรกสถานที่ท่องเที่ยวและ Soft Power ไทย ในคลิปวีดิโอนี้ก็อย่างเช่น ภาพเขาตาปู (จ.พังงา) โผล่อยู่กลางเมืองเวนิส อิตาลี, ภาพวัดร่องขุ่น (จ.เชียงราย) ปรากฏอยู่บนภูเขาหิมะ, ภาพพระธาตุดอยสุเทพ (จ.เชียงใหม่) ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ท่ามกลางตึกสูงระฟ้า, ภาพพระปรางก์วัดอรุณตั้งเด่นอยู่บนบันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้า, ภาพยักษ์วัดอรุณ ยืนเด่นอยู่กลางถนนเมืองเก่าในต่างแดนรวมถึงยังมีอาหารขึ้นชื่อของไทยอย่าง “กุ้งแม่น้ำเผา” และ “ต้มยำกุ้ง” วางอยู่บนยอดตึกระฟ้า ที่เมื่อมองมุมสูงจะเหมือนอาหารเหล่านี้วางเสิร์ฟอยู่ในจาน และยังมีเค้กชาเขียวก้อนสวยที่เมื่อหั่นลงไปกลับกลายเป็น “น้ำตกทีลอซู” (จ.ตาก) ไหลแทรกตัวอยู่ในเค้กก้อนนั้นอย่างสวยงาม และภาพปลากัดไทยแหวกว่ายอยู่ในย่านธุรกิจต่างแดนคลิปวีดิโอ Even More Amazing นอกจากจะมีการตัดต่อและภาพถ่ายที่สวยงาม ยังเป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม จนหลายคนยังยกให้เป็นหนึ่งในคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของ ททท. ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ได้รับเสียงชื่นชมและกระแสตอบรับที่ดี เพราะถือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกที่โดดเด่นอีกผลงานหนึ่งของ ททท.สามารถรับชมคลิปได้ที่เฟซบุ๊กและยูทูปช่อง Amazing Thailand