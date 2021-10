พักผ่อนสุดชิลริมน้ำเจ้าพระยากับโปร พร้อมโปรชีวิตติดสวีท “พักห้องสวีท ฟรี 1 คืน” ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ

สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนริมสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ณ มุมพักผ่อนสุขสงบอย่างเป็นส่วนตัวริมระเบียงห้องสวีท ชื่นชมทิวทัศน์แบบพาโนรามาของแม่น้ำเจ้าพระยาและบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์อัสดง ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ สำรองห้องสวีทของโรงแรมอันดับหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ฉลองครบรอบ 1 ปี มอบข้อเสนอพิเศษพร้อมต้อนรับผู้ชื่นชอบบรรยากาศของโรงแรมสไตล์รีสอร์ตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการพักผ่อน ณ ห้องสวีทสุดเอ็กซ์คลูซีฟของจากการประกาศผลรางวัล Travel + Leisure 2021 World’s Best Awards เมื่อเร็วๆ นี้ห้องสวีททุกห้องของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ได้รับการออกแบบอย่างเรียบหรู อยู่สบาย มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 95 ตรม. – 209 ตรม. ประกอบด้วยห้องนั่งเล่นที่แยกเป็นสัดส่วน ห้องน้ำที่เปิดรับแสงธรรมชาติ และระเบียงรับลมชมวิวด้านนอกที่สามารถจัดโต๊ะนั่งกินอาหารเช้า หรือดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามยามพระอาทิตย์ตกได้อย่างเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ที่สำรองห้องสวีทประเภทใดก็ตามตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ด้วยอัตราห้องพักที่ดีที่สุด (Best Available Rate) จะได้รับสิทธิเข้าพักห้องสวีทคืนที่ 2 ฟรีสำรองห้องพักด้วยโปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 โดยเลือกเข้าพักในห้องสวีทดังต่อไปนี้ คอร์ตยาร์ด สวีท, ริเวอร์ สวีท, ริเวอร์ พรีเมียร์ สวีท, คาเพลลา สวีท, เวอรันดาห์ สวีท, และแฟมิลี่ สวีท แบบ 2 ห้องนอน ทุกประเภท เพื่อรับสิทธิเข้าพักในคืนที่ 2 ฟรี ซึ่งสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565ห้องสวีท โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ•คอร์ตยาร์ด สวีท เริ่มต้น คืนละ 24,800 บาท•ริเวอร์ สวีท เริ่มต้น คืนละ 35,800 บาท•ริเวอร์ พรีเมียร์ สวีท เริ่มต้น คืนละ 40,800 บาท•คาเพลลา สวีท เริ่มต้น คืนละ 48,800 บาท•เวอรันดาห์ สวีท เริ่มต้น คืนละ 62,800 บาท•แฟมิลี่ คอร์ตยาร์ด สวีท แบบ 2 ห้องนอน เริ่มต้น คืนละ 39,800 บาท•แฟมิลี่ ริเวอร์ สวีท แบบ 2 ห้องนอน เริ่มต้น คืนละ 52,800 บาท•แฟมิลี่ คาเพลลา สวีท แบบ 2 ห้องนอน เริ่มต้น คืนละ 59,800 บาท*ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการและภาษี 17.7% และทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ของทางโรงแรมฯจำนวนห้องสวีทมีจำกัดในแต่ละคืน สอบถามรายละเอียดของโปรโมชั่นเพิ่มเติมและสำรองห้องสวีทได้ที่ อีเมล reservations.bangkok@capellahotels.com โทร. 0-2098-3878 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ได้ที่ http://capella.life/allthingssuites#########################################