“เบลล่า ราณี” ชวนเที่ยว “หุบเขาไดโนเสาร์” มาพัทยาวันธรรมดาก็สนุกได้

ททท. สำนักงานพัทยา ผุดแคมเปญหลังประกาศเปิดเมืองพร้อมรับนักท่องเที่ยวตุลาคมนี้ ชูกลยุทธ์เซเลบริตี้ มาร์เก็ตติ้ง ดึงชวนเที่ยวพัทยาผ่านกับหุบเขาไดโนเสาร์ Unseen New series แห่งใหม่ของพัทยา พร้อมเตรียมคลอดแพกเกจวันธรรมดา ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมีมติให้จังหวัดชลบุรี พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ ททท.สำนักงานพัทยา จึงได้ขานรับนโยบายรัฐบาลด้วยการเปิดตัวแคมเปญโดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดา เพื่อสร้างกระแสความคิดถึงการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี และสร้างการรับรู้การเปิดเมือง พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวพัทยาวิถีใหม่ในรูปแบบ new normal ที่ปลอดภัยกับตัวเราและคนรอบข้างโดยแคมเปญดังกล่าว ททท.ได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Celebrity Marketing ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว Unseen ในพื้นที่ชลบุรี ด้วยการเปิดตัวด้วยของเบลล่า ราณี ดารานักแสดงชื่อดังกับแหล่งท่องเที่ยว Unseen New series หุบเขาไดโนเสาร์ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินอกจากนี้ ในปลายปีนี้ ททท.ยังเตรียมออกโปรโมชั่นพิเศษวันธรรมดาสำหรับตลาดท่องเที่ยวภายในที่หลากหลายกลุ่มท่องเที่ยว อาทิ เส้นทางของคนรักกาแฟ (Road Trip to Pattaya Cafe) แพกเกจ Golf and Games สำหรับคนรักกีฬาและความท้าทายของ Soft Adventure แพกเกจล่องเรือยอร์ชสุดหรู สำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางสัมผัสประสบการณ์ความหรูหราในการท่องเที่ยว“การท่องเที่ยววันธรรมดา ถือเป็นหนึ่งรูปแบบของการเดินทางแบบ New Normal ปลอดภัย สามารถควบคุมและเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการเองมีโอกาสเพิ่มระยะเวลาในการนำเสนอขายสินค้านอกจากวันหยุดนับเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เปลี่ยนจากการ Work at Home นำไปสู่การทำงานเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่าอีกด้วย”อย่างไรก็ดี หลังจากรัฐบาลกำหนดให้เดือนตุลาคมนี้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีได้แล้ว ส่งผลให้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่าง ๆ ออกขานรับ และเตรียมพร้อมในการต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายใต้ชื่อว่า Pattaya moves on โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแบบไม่กักตัว ใน 2 พื้นที่คือ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ ในพื้นที่ 2 อำเภอนี้ และเมื่อครบ 14 วันนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้ทั่วประเทศฉะนั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะได้เห็นบรรยากาศความคึกคักของการท่องเที่ยวในวันธรรมดาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเริ่มกลับมา นายขจรเดช กล่าวในที่สุด#########################################