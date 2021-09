ทะเลไทยน่าเที่ยว “เกาะสมุย” ติดอันดับ 7 เกาะที่ดีที่สุดในโลก และอันดับ 2 ของเอเชีย ประจำปี 2021

นิตยสารท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา เผยผลสำรวจที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆ ประจำปี 2021 โดยเปิดให้โหวตลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2021 เนื่องจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกกำลังยกเลิกหรือคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งการสำรวจนี้จะช่วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตการสำรวจครั้งนี้ นิตยสาร Travel + Leisure ได้ขอให้ผู้อ่านพิจารณาจากประสบการณ์เดินทางทั่วโลก เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ เกาะ เรือสำราญ สปา สายการบิน และอื่นๆ โดยให้ผู้อ่านให้คะแนนตามกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ความเป็นมิตรของผู้คน และภาพรวมสำหรับได้แก่1. Mílos กรีซ2. Folegandros กรีซ3. St. Vincent and the Grenadines4. Madeira โปรตุเกส5. Andaman Islands อินเดีย6. Sicily อิตาลี8. Bali อินโดนีเซีย9. Island of Hawaii สหรัฐอเมริกา10. Galápagos Islands เอกวาดอร์11. Kauai ฮาวาย สหรัฐอเมริกา12. Maui ฮาวาย สหรัฐอเมริกา13. Santorini กรีซ14. Maldives15. Hvar and the Dalmatian Islands โครเอเชีย16. Sardinia อิตาลี17. Harbour Island บาฮามาส18. Aruba19. Palawan ฟิลิปปินส์20. St. Lucia21. Mallorca สเปน22. Anguilla23. Eleuthera บาฮามาส24. Seychelles25. Sri Lankaนอกจากนี้ยังมีการสำรวจดังนี้1. Andaman Islands อินเดีย3. Bali อินโดนีเซีย4. Maldives5. Palawan ฟิลิปปินส์#########################################