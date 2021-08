ชวนเที่ยวทิพย์ “สิงคโปร์” เสมือนจริง กับ 4 กิจกรรมสุดว้าว

ขอชวนทุกคนมาเที่ยวทิพย์กับ 4 กิจกรรมท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง (Virtual Trip) ที่จะปลุกไฟด้านการท่องเที่ยวในตัวคุณ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตอีกครั้ง โดยได้คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหน แม้ตัวอยู่ไทย แต่ก็เที่ยวสิงคโปร์ได้แบบ 360 องศาไม่ว่าจะเป็นการชมการอาบน้ำให้ลูกแรดและยีราฟ ร่วมเจาะลึกถึงแก่นของวัฒนธรรมชาวเปอรานากัน ตื่นตาตื่นใจไปกับพรรณไม้นานาชนิดและเกร็ดความรู้จากผู้ดูแลสวนพฤกษาศาสตร์ และเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี กับเทศกาลอาหารสิงคโปร์ 2021 (Singapore Food Festival 2021) ซึ่งนี่ถือเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้น จะมีสถานที่ไหนน่าสนใจบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเตรียมคลิกเมาท์กันรัวๆ ได้เลยสำหรับผู้ที่มีใจรักในธรรมชาติและสัตว์ป่า องค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสิงคโปร์ (Wildlife Reserves Singapore) ได้เปิดโอกาสให้ร่วมตามติดชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์สิงคโปร์ ในกิจกรรม “เสียงเรียกจากพงไพร” ที่มีกิจกรรมสุดน่ารักอย่างการดูแลลูกแรด สมาชิกใหม่ล่าสุดของสวนสัตว์ และ สมาชิกที่ตัวสูงที่สุดอย่างเจ้ายีราฟคอยาว โดยจะได้เห็นตั้งแต่การอาบน้ำ ขัดตัว และการป้อนอาหารแบบอินไซด์ ที่เชื่อว่าทำให้หลายๆ คนต้องอมยิ้มไปกับความน่ารักน่าชังของพวกมัน ทั้งนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลและความรู้จากผู้ดูแลส่วนตัวสวนสัตว์ได้ตลอดทริป และหากคุณอยากส่งต่อความสดใสให้คนที่คุณรัก ทางสวนสัตว์ก็มีบริการอัดวิดีโอความยาว 1 นาทีเป็นข้อความจากน้องๆ ในสวน เลือกได้ว่าจะเป็นเจ้า Amigo นกแก้วผู้มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงอวยพรวันเกิด, เจ้า Ben และ Bella คู่รักนกแพนกวินที่จะอวยพรให้คู่รักครองคู่กันได้อย่างยาวนานชั่วชีวิตเหมือนพวกมัน หรือ Moe เจ้าคาปิบาร่านักกิน สำหรับเพื่อนที่คุณเห็นแล้วนึกถึงมัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทาง https://www.wrs.com.sg/en/hello-from-the-wild-side.html และรายได้ส่วนหนึ่งยังสมทบทุนอาหารและค่ายารักษาโรคของเหล่าน้องๆ ในสวนสัตว์อีกด้วยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวสิงคโปร์และแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ซึ่งเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบเจาะลึกกับ 10 ทริป ให้คุณสามารถเลือกเข้าชมได้ตามความสนใจ อาทิ ทริปชมคลาวด์ฟอร์เรสโดม (Mountain Under Glass) ในสวนพฤกษศาสตร์การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay) ทริปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมเปอรานากัน (Secrets of Singapore’s Smallest Museum) ทริปบุกตะลุยซิลิคอน วัลเลย์แห่งสิงคโปร์ (Virtual Bingo Tour) และทริปตามรอยภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดัง “เหลี่ยมโบตั๋น” (Explore Crazy and Rich Singapore) เป็นต้น โดยในแต่ละทริปมีผู้เชี่ยวชาญหรืออินฟลูเอ็นเซอร์ที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์เป็นผู้นำทัวร์อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมทริปสามารถจองทัวร์แบบออนไลน์ได้ที่ https://th.airbnb.com/d/experiencesingapore?_set_bev_on_new_domain=1627625956_YjZiZWU2OWRjYzg3เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายนักสะสม โดยพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสิงคโปร์ได้จัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ใช้เทคนิคพิเศษสามารถเข้าชมได้แบบ 360 องศา ด้วยคุณภาพความละเอียดสูง ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมตราไปรษณียากร หรือ “แสตมป์” จากหลายหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งกลายเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านห้องต่าง ๆ ที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างน่าสนใจ เช่น แสตมป์เจ้าชายน้อย (The Little Princess) แสตมป์ลิงและสุนัข แสตมป์เชกสเปียร์ แสตมป์หายากของสิงคโปร์ ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังมีของสะสมอันทรงคุณค่ามากมายอาทิ ธนบัตรต่างๆ ของประเทศบรูไน ไข่ฟาแบร์เชสีสันสดใสจากรัสเซีย เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแสตมป์ สามารถเข้าชมได้ฟรีที่ https://www.nhb.gov.sg/spm/who-we-are/resources/virtual-toursสำหรับสายกินต้องไม่พลาดบุกตะลุยลองลิ้มชิมรสกับอาหารแนวสตรีทฟู้ด โดยมีพิธีกรที่ตระเวนชิมอาหารจากหลากหลายสัญชาติทั่วเอเชีย อย่างนิกกิ มูลเลอร์ (Nikki Muller) มาเป็นผู้เปิดประสบการณ์อาหารในเทศกาลอาหารสิงคโปร์ 2021 ผ่านการทัวร์เสมือนจริง แบบเจาะลึกในย่านที่มีความหลายหลากทางวัฒนธรรมอาหารแต่ผสมผสานอย่างลงตัว ทั้งย่านลิตเติ้ลอินเดีย (Little India) และย่านเตียงบาห์รู (Tiong Bahru) ถือเป็น Hidden Gems อีกย่านที่น่าค้นหาของนักท่องเที่ยวสายกิน พร้อมทริปที่จะพาไปล้วงลึกกับนวัตกรรมการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์และการทำฟาร์มสมัยใหม่ที่ Kok Fah Farm แล้วคุณได้เห็นเส้นทางจากวัตถุดิบในฟาร์มสู่อาหารจานหรู สำหรับนักชิมตัวยงที่พร้อมจะเปิดโลกแห่งอาหารสามารถเข้าร่วมทริปได้ที่ https://bit.ly/3m4KKDNนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Trip) ของประเทศสิงคโปร์ ที่ทางการท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและทั่วโลกได้คลายเหงา ซึ่งสิงคโปร์ยังคงมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ได้ติดตาม สำหรับผู้ที่สนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อการท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/VisitSingaporeTH และ LINE Official Account @VisitSingaporeTH โดยจะมีการอัพเดทกิจกรรมท่องเที่ยวให้หายเบื่อกันอย่างแน่นอน