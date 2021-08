เสิร์ฟความอร่อยให้ถึงในห้องพัก กับ “บุฟเฟ่ต์ติ่มซำคำโต” จาก ห้องอาหารจีนไดนาสตี้

ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ยกความอร่อยมาเสิร์ฟให้ถึงในห้องพัก ให้ได้จัดหนักจัดเต็มแบบฟินๆ กับความอร่อยสุดปังกับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ All you can eat dim sum ไส้ทะลักคำโตๆ แบบไม่อั้นกับ ไม่ว่าจะเป็น 1 เมนูอาหารเรียกน้ำย่อย, 1 ซุป, 1 อาหารจานหลัก และ 1 ของหวาน พร้อมติ่มซำ ของนึ่ง ของทอด เรามีให้เลือกกว่า 33 เมนู อาทิ ขนมจีบเนื้อปูนึ่งเห็ดชิเมจิ, ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งนึ่ง, ขนมจีบหอยเชลล์ออสเตรเลีย, ฮะเก๋ากุ้ง, แตงซูซินี่นึ่งไส้กุ้ง, เผือกทอดไส้ปลาหิมะ, ปอเปี๊ยะไส้เป็ดทอด, ซาลาเปาไส้หมูแดง และอีกหลากเมนูให้เลือก เสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้นกับติ่มซำ All you can eat dim sumเปิดให้บริการ 2 - 4 คนขึ้นไป และจำกัดจำนวนสูงสุด 4 คนต่อ 1 ห้อง จำกัดเวลา 3 ชม. ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 17.00 น. ในราคา 1,250 บาท++ ต่อคน รวมน้ำชาจีนร้อน และเย็นไม่อั้นขอให้ทุกท่านไว้ใจในการปรุงที่พิถีพิถัน ทั้งความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ และห่วงใย ยังการันตีว่าเชฟของเราและพนักงานทุกคนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน และยังผ่านการอบรมแนวทางป้องกัน นอกจากนี้เรายังทำการฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทำครัว ห้องครัว และเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างดี เราขอการันตีด้วยประกาศนียบัตรโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย#########################################