“ซื้อก่อน เที่ยวทีหลัง” ททท.จัดโปรฯเด็ด มอบส่วนลดโรงแรม-รีสอร์ตทั่วไทยในราคาพิเศษ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการชะลอตัว โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรมของไทยอัตราการเข้าพักมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยครึ่งปีแรก มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพียง 12.20% เท่านั้น ส่งผลธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ด้วยเหตุนี้ ททท.จึงได้มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านแคมเปญ “Unseen New series” โดยแบ่งรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ระยะโดยในระยะแรก ททท. ได้รวบรวมโรงแรม รีสอร์ตกว่า 50 แห่งทั่วประเทศในการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษในโครงการ “Unseen New Series : น้ำใจไทยช่วยไทย” ในรูปแบบ “ซื้อก่อน เที่ยวทีหลัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเสริมสภาพคล่องธุรกิจ โดยททท. จะทำหน้าที่เสมือน Market Place ในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการประชาสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นการส่งเสริมการขายผ่าน Facebook Fan page : Amazing ไทยแลนด์ โดยผู้ที่สนใจสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดการจองและการเข้าพักเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละโรงแรมกำหนดยกตัวอย่างเช่น อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท ราคาเริ่มต้นที่ 2,564 บาท/คืน อนันตรา บ่อผุด เกาะ สมุย รีสอร์ท ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/คืน อวานี พลัส ไม้ขาว ภูเก็ต สวีทส์ แอนด์ วิลล่าส์ ห้องสวีทส์ 1 ห้องนอน ราคาเริ่มต้นที่ 1,999 บาท/คืน แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 2,400 บาท เดอะ เฮเว่น เขาหลัก ราคาเริ่มต้นที่ 1,990 บาท/คืน พิเศษพัก 2 คืน รับเครดิตมูลค่า 500 บาทสำหรับอาหารเครื่องดื่มที่ห้องอาหารของโรงแรม โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม ราคา 2,250 บาท จากปกติ 4,500 บาท รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา ราคาเริ่มต้นที่ 1,550 บาท เป็นต้นนอกจากนี้ ททท.ยังจับมือกับ 3 พันธมิตร ประกอบด้วย สายการบินไทยสมายล์ รถเช่า Avis และ Agoda ในการจัดโปรโมชั่นพิเศษ ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์มอบส่วนลดบัตรโดยสาร 200 บาท ทุกเส้นทาง ซื้อก่อนวันนี้ใช้ได้ถึงสิ้นปี 2564 *จำกัด 1,000 สิทธิ์เท่านั้น (ระยะเวลาในการจอง 16 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 เดินทางได้ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564) รถเช่า AVIS มอบส่วนลดสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเพียง 590 บาททั่วไทย *ซื้อก่อนวันนี้ใช้ได้ถึงสิ้นปี 2564 *จำกัด 1,000 สิทธิ์เท่านั้น (ระยะเวลาในการจอง 16 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 เดินทางได้ตั้งแต่ 16 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564) และ Agoda มอบส่วนลดโรงแรมที่พักทั่วไทยกว่า 50% (ระยะเวลาในการจอง 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 เข้าพักได้ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 มีนาคม 2565)สำหรับในส่วนของระยะที่ 2 เมื่อสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ ททท. ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทั่วประเทศไทย เพื่อเตรียมเปิดตัว 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ “Unseen New Series” เพื่อปลุกกระแสการเดินทางภายในประเทศให้นักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางครั้งใหม่ ในมุมมองที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่/มุมมองใหม่ หรือแหล่งท่องเที่ยว Unseen เป็น Hotspot ให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยว และเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ชุมชน อาหารถิ่น ฯลฯ พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Tourism) เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการเดินทางท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19“ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แต่ยังคงมีความต้องการเดินทาง ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายภาวะความตึงเครียดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันยกระดับสินค้าและบริการตามมาตรฐาน SHA การรักษาระยะห่างทาง สังคม (Social Distancing) การเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ขึ้น การเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว การใช้จ่าย ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น หรือแม้กระทั่งการมองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ยังไม่มีความหนาแน่น ของนักท่องเที่ยว (Unseen Destination) รวมทั้งการให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น”นอกจากนี้ ททท. ยังเตรียมตัว 25 สถานที่ท่องเที่ยวในโครงการ “Unseen New Series” เร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Amazing ไทยแลนด์ หรือ โทร 1672 เพื่อนร่วมทาง############หมายเหตุ : ภาพจากเพจ Amazing ไทยแลนด์#########################################