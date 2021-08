ชมความอลังการ กับ 6 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ระดับโลก

“พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์” หรือ “Louvre Museum” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ. 1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 โดยผลงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชีหรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสเอกลักษณ์อันโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ พีระมิดแก้วของลูฟวร์ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน นามว่า I.M. Pei โดยประกอบด้วยเหล็กและกระจก เป็นส่วนหนึ่งของโถงทางเข้าใหม่ที่ออกแบบให้สามารถรองรับผู้เข้าชมที่มีนับพันคนต่อวัน ในปัจจุบันพีระมิดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงปารีสเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลกอย่างกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “British Museum” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1953 และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1959 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เริ่มขึ้นจาก Sir Hans Sloane นักฟิสิกส์และธรรมชาติวิทยาเชื้อสายอังกฤษ-ไอริช ที่ได้สะสมวัตถุโบราณมีค่าไว้มากมาย และได้มอบให้กษัตริย์จอร์จที่ 2 เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงจัดแบ่งออกเป็นโซน เช่น โซนอียิปต์โบราณ โซนกรีกและโรมันโบราณ โซนเอเชีย โซนยุโรป โซนอเมริกา โซนตะวันออกกลาง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีวัตถุโบราณแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่แผ่นหิน Rosetta Stone ที่เป็นต้นแบบของศิลาจารึกภาษาอียิปต์อีกด้วยหรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ Central park ในมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1870 โดยกลุ่มชาวอเมริกันผู้มีใจรักในงานศิลปะกลุ่มหนึ่ง มีการเก็บรวบรวมผลงานศิลปะแบบถาวรกว่า 2 ล้านชิ้น โดยแบ่งห้องการจัดแสดงทั้งหมดเป็น 19 ส่วนผลงานศิลปะของที่นี่มีตั้งแต่ศิลปะยุคคลาสสิก, ศิลปะยุคอียิปต์โบราณ, จิตรกรรมและประติมากรรมของจิตรกรชั้นปรมาจารย์ที่สะสมและรวบรวมมาจากเกือบทุกประเทศในแถบฝั่งยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ยังมีงานสะสมศิลปะแบบอเมริกันดั้งเดิมรวมทั้งศิลปะแบบสมัยใหม่หรือเป็นพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ ตั้งอยู่ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1785 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่สะสมงานศิลปะยุโรปจากคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มาจากพื้นฐานของงานสะสมของพระราชวงศ์สเปน เดิมก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจิตรกรรมและประติมากรรมแต่ก็มีงานสะสมประเภทอื่น เช่นภาพวาด, ภาพพิมพ์, เหรียญ, งานตกแต่งอีกเกือบ 2,000 ชิ้น และประติมากรรมกว่า 700 ชิ้นสำหรับภาพที่มีชื่อเสียงอย่าง Las Meninas ของ Velázquez ภาพชุด Black Paintings ของ Francisco de Goya งานภาพผู้หญิง หรือผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ชาวสเปนร่วมกันต่อต้านกองทัพนโปเลียนในช่วงปีค.ศ.1808 จากสงครามเพนนินซูลาร์ผลงานของ Francisco Goya ก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ผู้หลงใหลงานศิลปะไม่ควรพลาดหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีงานศิลปะในความครอบครองเป็นจำนวนราว 3 ล้านชิ้น ซึ่งผลงานศิลปะเหล่านี้ตั้งแสดงอยู่ในอาคาร 6 หลัง โดยอาคารเอก คือ พระราชวังฤดูหนาวที่เคยเป็นที่ประทับของซาร์พระราชวังฤดูหนาว เป็นพระราชวังที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ หรูหราอลังการ มีลานกว้าง และ “เสาอเล็กซานเดอร์” ที่สร้างถวายพระเกียรติแด่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่พระองค์ทรงชนะ สงครามเหนือนโปเลียนของฝรั่งเศส โดยสาเหตุที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่ก็เพื่อแสดงถึงอำนาจและความรุ่งโรจน์ของซาร์แห่งจักรวรรดิรัสเซีย โดยภายในมีงานศิลปะตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ผลงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกจัดแสดงของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี ไมเคิล แองเจโล ราฟาเอล ติเตียน แรมแบรนท์ รูเบนส์ ภาพวาดอิมเพรสชั่นนิสม์ฝรั่งเศส รวมทั้งแวนโก๊ะ มาติส โกแกง และจิตรกรชื่อดังโรแดงหรือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ที่รวบรวมวัตถุโบราณ งานศิลปะเก่าแก่ และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากมาย สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารแห่งนี้คือ Pierre Cuypers โดยสถาปัตยกรรมที่งดงามหรูหราทั้งภายในและภายนอกของอาคารแห่งนี้เป็นการสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมรูปแบบกอธิค และเรเนซองส์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์มีห้องจัดเเสดงกว่า 200 ห้อง ซึ่งจัดแสดงวัตถุโบราณของเนเธอร์แลนด์กว่า 8,000 ชิ้นและวัตถุจากทั่วทุกมุมโลกอีกนับล้านชิ้น รวมถึงส่วนที่เป็นไฮไลต์สำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะโดยเฉพาะคือ ส่วนจัดเเสดงผลงานภาพเขียนของศิลปินดังระดับโลกจำนวนมาก