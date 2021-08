ห้องอาหาร “โรงแรมแมริออท สุรวงศ์” คว้า 3 รางวัล Traveler’s Choice จาก TripAdvisor

TripAdvisor เวปไซต์ท่องเที่ยว ประกาศรางวัล Traveler’s Choice เป็นรางวัลเดียวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อ้างอิงจากรีวิวและความคิดเห็นจริงของนักท่องเที่ยวในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาโดยคว้ามาได้ 3 รางวัล จาก 3 ร้านอาหาร ได้แก่: คว้ารางวัล TripAdvisor Traveler’s Choice ต่อเนื่องปีที่ 3 และครองอันดับ 1 สุดยอดห้องอาหารที่ดีที่สุด ของร้านอาหารในประเทศไทย หรือ 2021 Traveler’s Choice Best of the Best ในหมวดหมู่ Top Everyday Eats – Thailand ซึ่งร้านอาหารที่ครองรางวัล Best of The Best นี้ถือเป็นตัวแทน ในร้านอาหารที่มีคะแนนสูงสุด 1% ของร้านอาหารทั่วโลกและคว้ารางวัล TripAdvisor Traveler’s Choice ถือเป็นตัวแทนของร้านอาหารชั้นนำ 10% ของร้านอาหารทั่วโลกถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ร้านอาหารทั่วโลกประสบกับอุปสรรคมากมาย แต่ 3 ห้องอาหารชั้นนำจากโรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ก็พิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่า ทางโรงแรมสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพ ก้าวผ่านวิกฤตในปีที่ผ่านมาได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ และร้านอาหารภายในโรงแรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokmarriottsurawongse.com #########################################