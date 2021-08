ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 21 แห่ง ผนึกพันธมิตรร้านอาหารชั้นนำ ขานรับมาตรการรัฐ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากร้านดังส่งตรงถึงบ้าน

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง โคราช และหาดใหญ่ รวม 21 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, พระราม 2, พระราม 3, แกรนด์ พระราม 9, ปิ่นเกล้า, รามอินทรา, บางนา, แจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์, เวสต์เกต, ศาลายา, มหาชัย, ชลบุรี, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล มารีนา, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, ระยอง, นครราชสีมา และหาดใหญ่ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.* โดยให้ความร่วมมือเปิดเฉพาะธุรกิจตามประกาศภาครัฐ ได้แก่ ร้านอาหารเฉพาะ Delivery, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมเมนูอร่อยจากร้านดังในศูนย์ฯ กว่า 700 ร้าน 1,000 เมนู ตั้งแต่ Street food ไปจนถึงร้านมิชลินสตาร์ ร้านดังระดับโลก ที่พร้อมเปิดให้บริการ Delivery ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องต่อคิว อาทิ Kam’ Roast ห่านย่างชื่อดังระดับตำนาน มิชลินสตาร์ 7 ปีซ้อน , Tsuta ราเมนเจ้าแรกของโลก มิชลิน 1 ดาวที่ญี่ปุ่น 4 ปีซ้อน, Haidilao หม่าล่าหม้อไฟชื่อดัง, Sushiro ร้านซูชิสายพานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น, Song Fa บักกุ๊ดเต๋ระดับ Michelin Guide Singapore สาขาแรกในไทย, TP Tea ชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลก, The Coffee Academics คอฟฟี่เฮ้าส์แบรนด์ดังจากฮ่องกง หนึ่งในร้านกาแฟที่ดีที่สุดในโลก, สมบูรณ์โภชนา ร้านอาหารทะเลระดับตำนาน, Sushi Cyu, Spaghetti Factory, Chabuton ,Kobe Steak House, On The Table, รสนิยม, MK LIVE, MO-MO-PARADISE, กับข้าวกับปลา, PEPPER LUNCH, แหลมเจริญซีฟู้ด, SIZZLER, IPPUDO, Hua Seng Hong, ZEN, Yayoi, คำพูน, Ootoya, Nara Thai, Din Tai Fung, สนั่น, Poke me, ท่านขุน, The Karaked, AKA, Zheng Dou, See Fah, Mos Burger, BONCHON, SANTAFE' STEAK, COCO ICHIBANYA, JONES' SALAD, ลาวญวน, Redsun, BarBQ Plaza, Sushi Hiro, ร้านของหวานสุดโปรด ให้คุณไม่ว่างกับความอร่อย อาทิ Paul Bakery , Paris Mikki , Peak Chocolate , ERIC KAYSER , Sweet Suit Case , Olino , Mom & Sis , Potato Corner, Taroto ,Auntie’s Anns ,Premium craft pizza, Haagen-Dazs, Garrett popcorn, Anri, POTATO, Squeeze , The Alley, Meet fresh , Bake a wish, After you, ซาลาเปาโกอ้วน, The Rolling Pinn, Leejii, Cold Stone, AMOR , Swensen’s ,THE CHOCOLATE FACTORY, INNARI , KYO ROLL EN, CHEEVIT CHEEVA ร้านชาไข่มุก และคาเฟ่ร้านดัง พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นถึงบ้าน อาทิ FIRE TIGER BY SEOULCIAL CLUB , FARM DESIGN, Fresh me, ชาตรามือ, JAMBA JUICE , MR. SHAKE, Umm...milk และอื่นๆ อีกมากมายไม่จำกัดสิทธิ์ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า The เมื่อสั่งอาหารกับเซ็นทรัล ผ่าน GrabFood ใช้คะแนน The 1 เพียง 1 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลดทันที 50 บาท (เมื่อสั่งอาหารครบยอดที่กำหนด) แลกคะแนนรับโค้ดส่วนลด คลิก https://offers.onelink.me/H3Sq/77fd1cdc เริ่มแล้ววันนี้ - 4 ต.ค. 64 เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, ลาดพร้าว, แกรนด์ พระราม 9, พระราม 2, พระราม 3, ปิ่นเกล้า, เวสต์เกต, แจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์, รามอินทรา ศาลายา และ เซ็นทรัล วิลเลจค่าส่งพิเศษเหมาจ่าย 5 กม. แรก 10 บาท เริ่ม 3 – 16 ส.ค. 64 ได้แก่ Kam's Roast ห่านย่างชื่อดังระดับตำนาน มิชลินสตาร์ 7 ปีซ้อน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณ, ChouNan ลด 50% เมนูข้าวหน้าหมูพรีเมียมบูตะด้งไซส์ใหญ่ 3X (150g.) คู่แคลิฟอร์เนียโรลในราคา 209 บาท (จากปกติ 419 บาท), Sukishi ลดค่าอาหาร 8% ทุกเมนู และลดค่าส่งเหลือ 10 บาท สำหรับ 5 กิโลเมตรแรก, On the table โปรฯ Buy 1 get 1 Free สั่งพิซซ่าหน้าใดก็ได้ ขนาด Regular size รับฟรี สปาเก็ตตี้ครีมไข่กุ้ง มูลค่า 190 บาท (วันนี้-15 ส.ค. 64) และโปรฯ Fresh me Free inside จาก Fresh me ชานมไข่มุกอาทิ สมบูรณ์โภชนา Delivery set สุดคุ้ม Set 249 บาท (เนื้อปูผัดผงกะหรี่ x กุ้งทอดกระเทียม / เนื้อปูผัดผงกะหรี่ x เนื้อปลากะพงราดพริก / เนื้อปูผัดผงกะหรี่ x ไข่เจียวปู) Set 219 บาท (ข้าว x เนื้อปูผัดพริกไทยดำ และ ข้าว x เนื้อปูผัดพริกเหลือง) , แหลมเจริญซีฟู้ด ‘August Campaign Super Sale’ มอบส่วนลดกว่า 40%, MO-MO-PARADISE พิเศษ! เฉพาะเดือน ส.ค.ส่งฟรี กรุงเทพฯ-ปริมณฑล, SIZZLER คุ้มแบบดับเบิ้ล กับดับเบิ้ลสเต๊ก 2 ชิ้น เริ่มต้นเพียง 199 บาท , Zen 99 บาท กับหลากหลายเมนู ทั้งข้าวหน้าต่างๆ และเมนูเส้น, คำพูน 99 บาท มีให้เลือกถึง 19 เมนู , BarBQ Plaza แฟน GON อิ่มข้าว 1 แถม 1 , BONCHON อิ่มจุกกับแฟมมิลี่เซตในราคาพิเศษ , Auntie’s Anns ซุปเปอร์ดีล ดีลสุดคุ้ม ลดสูงสุด 65 บาท, PAUL’S PROMOTION EXTENSION ลด 30 % , Olino โปร 1 แถม 1 ไปจนถึง 3 แถม 3 , FIRE TIGER BY SEOULCIAL CLUB ฟรีค่าส่งให้สูงสุด 100 บาท เมื่อสั่งออเดอร์ครบ 500 บาทขึ้นไป เป็นต้นดังนี้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูดังภายในศูนย์ฯ ครบในครั้งเดียว พร้อมจัดส่งถึงบ้าน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 8 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, ปิ่นเกล้า, แจ้งวัฒนะ, ลาดพร้าว และเวสต์เกต สะดวก อร่อย ปลอดภัย เพียง Add LINE @CentralLife แล้วเลือกศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาใกล้บ้าน หรือโทรตรงที่เบอร์แต่ละสาขา พร้อมโปรโมชั่นห้ามพลาด เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ส่งฟรี 5 กม. แรก และเซ็นทรัลเวสต์เกตส่งฟรี 3 กม. แรก เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 200 บาท/ออเดอร์ฟีเจอร์สุดคุ้มที่รวบรวมร้านอาหารชั้นนำในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยสามารถเลือกซื้ออาหารได้มากกว่า 1 ร้าน ภายใน 1 คำสั่งซื้อเสียค่าส่งแค่ครั้งเดียวโทร: 02-021-9999 หรือ Add LINE @CentralLife พร้อมเข้าถึงโปรโมชั่นพิเศษ และบริการข่าวสารก่อนใครเพื่อคุณโดยเฉพาะ และ CLICK - เพิ่มเพื่อนกับ Line @centralLife หรือคลิก https://bcrm.line.me/wl/1620124314/l/c31c เข้าถึงโปรโมชั่นพิเศษ และบริการข่าวสาร ที่จัดให้คุณโดยเฉพาะมาตรการดูแลคุมเข้มจุดให้บริการ Delivery โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงานร้านค้าทุกคนอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดเส้นทางเข้าออกชัดเจน และกำหนดจุดคัดกรองพนักงานเข้มงวดก่อนการปฏิบัติงานทุกวัน, การติดตาม Timeline ของพนักงานทุกวัน, ดูแลให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกัน 2 ชั้น Double Protection ใส่หน้ากาก 2 ชั้น หรือหน้ากากและ Face shield, สวมถุงมือตลอดเวลา รวมถึงมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ในทุกขั้นตอน และ Big Cleaning ทั้งในร้านค้า และพื้นที่ส่วนกลางทุกวันเป็นประจำ สำหรับบริการ Delivery มีมาตรการเข้มงวดในการดูแล Riders ทุกคนที่มารับสินค้า โดยต้องผ่านการคัดกรองและประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid, การใช้เจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อที่ถุงมือและมือก่อน-หลังการรับส่งอาหาร, การจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนในการนั่งรอแบบเว้นระยะห่าง และ งดการรวมกลุ่มพูดคุยระหว่างรออาหาร เป็นต้นโดยพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งภาครัฐอย่างเต็มที่ และยังคงคุมเข้ม ยกระดับมาตรการความสะอาดปลอดภัย ภายใต้แผนแม่บท “” ขั้นสูงสุด ครอบคลุมใน 5 แกนหลักสำคัญ คือ 1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2) ยกระดับมาตรฐาน 100% Social Distancing ทุกจุด 3) การติดตามเพื่อความปลอดภัย 4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส และ 5) แนวทางลดการสัมผัส (Touchless) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นย้ำให้ประชาชนการ์ดไม่ตก ยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันตนเอง เพื่อย้ำความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า, พันธมิตรร้านค้า และลูกค้าทุกท่าน และถึงแม้จะมีการคลาย Lockdown ในอนาคต เราก็ยังคงคุมเข้มมาตรการการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ต่อไป(ข่าวประชาสัมพันธ์)