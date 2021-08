ย้อนรอยมรดกโลก พระพุทธรูปแห่งบามียาน ก่อนถูกตาลีบันทำลาย

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ตาลีบันได้ระเบิดทำลายพระพุทธรูปยืนที่สลักอยู่บนหน้าผาสูง 2,500 เมตร ตั้งอยู่ในหุบผาบามียาน จังหวัดบามียาน ในพื้นที่ฮาซาราจัตทางตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถาน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปีค.ศ. 2001 ครั้งนั้นส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจคนทั่วโลกเป็นอย่างมากเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลายองค์ ที่ตั้งอยู่ตามหน้าผาและถ้ำของหุบเขาบามียาน ทางตอนกลางประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ห่างจากกรุงคาบูลประมาณ 230 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บนความสูงกว่า 2,500 เมตร ซึ่งพระพุทธรูปทั้งหลายนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 10 เป็นพระพุทธรูปศิลปะเกรโก หรือศิลปะพระพุทธรูปยุคแรกที่เผยแพร่มาจากอารายธรรมกรีกโบราณ ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2001 พระพุทธรูปแห่งบามียานได้ถูกรัฐบาลตาลีบันระเบิดทำลายลง ด้วยอ้างเหตุผลว่าการเคารพรูปเคารพนั้นผิดหลักศาสนาอิสลามทั้งนี้ ระหว่างช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,600 ปี ของพระพุทธรูปแห่งนี้ ได้พบเจอกับสงครามและการจู่โจมมาโดยตลอด ถึงแม้จะมีชนพื้นเมืองชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งคือชาวฮาซารัส ได้ปกป้องศาสนาสถานแห่งนี้ เริ่มต้นด้วยการเสื่อมถอยของศาสนาพุทธในบริเวณนี้และการมาของศาสนาอิสลาม การทำลายและการบุกรุกโจรกรรมวัตถุต่างๆ จากถ้ำภายในตั้งแต่ 900 ปีที่แล้ว จนมาถึงปีค.ศ. 1979 เมื่อสหภาพโซเวียต นำทหารเข้าบุกเข้าโจมตีอัฟกานิสถาน ตามมาด้วยสงครามอัฟกัน และสิ้นสุดลงด้วยการระเบิดของกลุ่มตาลีบันในปีค.ศ. 2001 จากการสำรวจ ได้มีรายงานว่ากว่า 80% ของภาพตามฝาผนังถ้ำได้ถูกทำลายลงไปแล้วอย่างไรก็ตาม คำให้การของนายชีค มีร์ซา ฮุสเซน มือระเบิดทำลายพระพุทธรูปบามียาน ตามคำสั่งของอำนาจของตาลีบัน กล่าวว่าถ้าเขาไม่ระเบิดพระพุทธรูป ตาลีบันจะฆ่าเขาทิ้ง เพราะก่อนหน้านั้นตาลีบันฆ่าลูกชายสองคนของเขาเหมือนสุนัขข้างถนน เขาจึงต้องทำเพื่อการอยู่รอด เขามีความเชื่อว่าด้านหน้าของพระพุทธรูปที่ถูกทำลายลง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีพระพักตร์อมยิ้ม ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้ยินมาจากบรรพบุรุษสืบขานกันต่อหลายชั่วอายุคนสอดคลึงกับ คำบอกกล่าวของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้เห็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์นี้เช่นกัน ซึ่งนักโบราณคดีได้ขุดพบ ส่วนพระบาทของของพระนอน เมื่อปีค.ศ. 2005นอกจากนี้ “พระพุทธรูปแห่งบามียาน” ที่ยังเป็นหนึ่งใน UNESCO World Heritage Site ในหมวดของ มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.2003 ในชื่อว่า “Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley” อีกด้วย(ข้อมูลจากเว็บไซต์ watsrakesa.com)