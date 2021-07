ตื่นตา “ทะเลใน-หาดถ้ำร้าง” ไฮไลต์ อช.หมู่เกาะอ่างทอง รับสมุยพลัสโมเดล

หลังจากที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้เปิดตัวนำร่องไป ก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับโครงการสมุยพลัสโมเดล (Samui Plus Model) ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่นักท่องเที่ยวเข้ามากักตัวตามขั้นตอนแล้ว ในวันที่ 4-7 จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ หรือที่มี 3 เส้นทาง ได้แก่ หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง การล่องเรือ กิจกรรมเชิงสุขภาพ Wellness and Spa ในวันที่ 8 ถึง 14 นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้ แต่เป็นโรงแรมได้รับเครื่องหมาย SHA Plus ทั้งบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าโดยหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวไปนั้นก็คือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทย ตั้งอยู่ใน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยอยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 63,750 ไร่ หรือ 102 ตารางกิโลเมตรซึ่ง อช.หมู่เกาะอ่างทองนั้น ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ 42 เกาะ สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมด ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางมาท่องเที่ยว อช.หมู่เกาะอ่างทอง จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ที่เป็นช่วงคลื่นลมสงบเหมาะแก่การเดินเรือที่สุด และสภาพอากาศถึงแม้จะค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่อบอ้าวจนเกินไปสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของที่อช. หมู่เกาะอ่างทอง และเป็นหนึ่งในเส้นทาง Sealed Route ก็คือตั้งอยู่ที่เกาะแม่เกาะ ชายหาดมีความยาว 200 เมตร และเป็นหาดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชอบมาทำกิจกรรมพายเรือคายัค ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น เล่นน้ำทะเล พื้นที่พักผ่อนบริเวณชายหาด (ไม่เปิดให้มีการพักค้างคืน) สิ่งอำนวยความสะดวก ท่าเทียบ และที่เกาะแม่เกาะยังมีเป็นอีกหาดสวยชวนเที่ยวอีกด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์ห้ามพลาดของที่เกาะแม่เกาะก็คือ “ทะเลใน” หรือ “ทะเลสาบกลางภูเขา” เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนที่สูงสลับซับซ้อน แต่มีอุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเล ซึ่งการที่ถูกห้อมล้อมด้วยเทือกเขาเช่นนี้จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลในนั่นเองส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายใน อช.หมู่เกาะอ่างทอง ได้แก่มีลักษณะเป็นชายหาดสองหาดติดกันล้อมรอบด้วยเขาหินปูน โดยมีแนวหินยื่นกั้นกลางแบ่งสองชายหาด จึงเป็นชื่อ หาดสองพี่น้องกิจกรรมท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดที่หาดนี้คือ การพายเรือคายัค ชมพื้นที่รอบๆ และพายวนไปชมเกาะหินหลักที่ตั้งอยู่ด้านหน้าหาดสองพี่น้อง ซึ่งเป็นเกาะหินขนาดเล็กที่โผล่พ้นผิวน้ำโดยด้านล่างมีการกัดเซาะโดยธรรมชาติจนเหลือเพียงนิดเดียว (คล้ายกับเกาะตะปู จ.พังงา)หาดที่น่าเที่ยวอีกแห่งคือตั้งอยู่บนเกาะสามเส้า ตรงข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่งปะการังค่อนข้างสมบูรณ์ วางตัวในแนวเหนือ - ใต้ ประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมธรรมชาติคือ สะพานหินที่ยื่นโค้งออกไปในทะเลและยังมีเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะอ่างทอง มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใสจนออกสีมรกตและร่มรื่นด้วยแมกไม้ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามมาก ทางด้านทิศใต้ของเกาะมีทางเดินไปยังที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามดูคล้ายดอกบัวบานอีกด้วยปิดท้ายที่และเป็นจุดที่มีแนวปะการังและหาดทรายขาวสะอาด เหมาะแก่การพายเรือคายัคและดำน้ำดูปะการัง ซึ่งปะการังบริเวณนี้จะมีความสวยงามมาก อยู่บริเวณทางด้านเหนือของ อช.หมู่เกาะอ่างทองถึงแม้ขณะนี้ทางอุทยานฯ ได้เปิดให้บริการแล้ว แต่ในส่วนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังคงมีผลกระทบ ทำให้หาซื้อทัวร์ยาก หรืออาจต้องเช่าเหมาลำมา อย่างไรเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้ว อย่าลืมทำการลงทะเบียนและผ่านการคัดกรองตามมาตรการที่กำหนด และเมื่อเข้ามาในเขตอุทยานฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดกันทุกคน#########################################